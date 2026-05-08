Donald Trump bejelentette a fegyvernyugvást, Ukrajna megtalálta az oroszok gyenge pontját – Híreink az orosz-ukrán háborúról pénteken
Oroszország május 8. és 10. között tűzszünetet hirdetett, a második világháborús győzelem 81. évfordulója miatt – jelentette az orosz TASzSz hírügynökség a Reuters beszámolója szerint. Az ukrán elnök máris élesen bírálta a lépést. A Ria Novosztyi számolt be az orosz védelmi minisztérium közleményéről, amiben az egyoldalúan kihirdetett tűzszünet összeomlására adott válaszreakciókról beszélnek. Ukrán drónok május 7-én éjjel egy katonai logisztikai létesítményt támadtak meg a Moszkvai területen található Naro-Fominszkban. A Telegramon megjelent információk szerint a Nara termelési és logisztikai komplexumot érte találat. Ez a létesítmény az orosz védelmi minisztérium ellátóbázisaként és elosztóközpontjaként működik. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeivel.
Volodimir Zelenszkij elnöki rendeletben engedélyezte Vlagyimir Putyinnak a Győzelem Napi felvonulás megtartását Moszkvában

Volodimir Zelenszkij elnök rendeletben "engedélyezte" a május 9-i moszkvai díszszemlét. Az ukrán fegyveres erők a parádé idejére felfüggesztik a Vörös tér támadását - látható az Ukrán elnöki hivatal friss rendeletében.

Bejelentette Donald Trump: elérte a tűzszünetet Ukrajna és Oroszország között, itt vannak a részletek

Donald Trump amerikai elnök egy szombaton kezdődő, háromnapos tűzszünetet és nagyszabású hadifogolycserét jelentett be Oroszország és Ukrajna között. A megállapodás értelmében a két állam ezer-ezer foglyot ad át egymásnak.

Hírszerzési jelentés: szabályosan letarolja az orosz hadiflottát Ukrajna, nincs már biztonságos pont a Fekete-tengeren

Ukrajna április folyamán három sikeres támadást hajtott végre az orosz Fekete-tengeri Flotta bázisai ellen. A csapások több hadihajót is megrongáltak, jelentősen korlátozva az orosz haditengerészet mozgásterét és műveleti képességeit a térségben - írja a brit hírszerzés friss jelentésében.

Drónok csapódtak Csernobilba: napok óta tombol a fékezhetetlen tűz az egykori nukleáris erőmű körül

Orosz drónok okoztak hatalmas erdőtüzet a csernobili zónában. A tűzoltást aknák, a száraz időjárás és az erős szél is nehezítik, de a sugárzási szint normális maradt - számolt be az United24.

Gondok vannak a gyártással, súlyos számokat közölt a Magyarországon is aktív fegyvergyártó

Ukrajna idén 1,2 millió darab 155 milliméteres tüzérségi lőszert igényelt. A legnagyobb európai gyártó, a Rheinmetall azonban ennek alig 8 százalékát képes szállítani, így a fennmaradó mennyiség beszerzése továbbra is megoldatlan - közölte a Defence Express.

Kormányváltás után lépett az elhárítás: orosz kémet utasítottak ki Budapestről

Az amerikai és szövetséges hírszerzés szerint egy, az orosz titkosszolgálathoz köthető diplomata éveken át épített kapcsolatokat kormányközeli intézményekben Magyarországon. A kiutasítását már korábban is kezdeményezték, de politikai okokból csak a választások után került rá sor - írta meg a Vsquare.

Robbanószerrel megpakolt, elrejtett ukrán fegyvert találtak egy NATO-tagállam területén - Nem tudni, mire készülhetett Ukrajna

Görögországban vizsgálat indult egy ukrán gyártmányú tengeri drón miatt, amelyre halászok bukkantak egy barlangban Lefkáda szigeténél. A három robbanószerkezettel felszerelt, személyzet nélküli felszíni jármű pontos feladata egyelőre ismeretlen, ahogy az is rejtély, hogyan került a Jón-tengerre.

Aggasztó felvételek: komoly segítséget ígértek, úgy néz ki ócskavasat és kifosztott eszközöket kaphat Ukrajna

Belgium összesen 15 Gepard önjáró légvédelmi rendszert ígért Ukrajnának az egymilliárd eurós segélycsomagja részeként. A közösségi médiában korábban megjelent fotók alapján azonban kérdéses, hogy a harcjárművek milyen állapotban kerülnek átadásra - tudósított a Defence Express.

Uniós kormányfőt is célba vehetnek ukrán drónok? - Robert Fico is elutazott Moszkvába

Robert Fico szlovák miniszterelnök Moszkvába utazott a hétvégi győzelem napi ünnepségekre, ahol Vlagyimir Putyin orosz elnökkel is találkozik. A látogatást élesen bírálja a szlovák ellenzék. A kormánygépnek ráadásul a lengyel és a balti légtérzár miatt jelentős kerülővel kellett eljutnia az orosz fővárosba.

"Nem lesz könyörület a számukra!" – Fenyegetést küldött Putyin embere a "Nyugaton újjáéledő náciknak"

Oroszországnak el kell hárítania minden biztonsági fenyegetést, amely Ukrajna területről érkezik - jelentette ki Szergej Lavrov orosz külügyminiszter pénteken egy koszorúzás alkalmával.

Kiderült: ezért ennyire tehetetlen az orosz légvédelem az ukrán támadásokkal szemben

Ukrajna hónapok óta rendszeresen csapást mér Oroszország olajipari infrastruktúrájára. Az ukrán támadások a világ egyik legkiterjedtebb légvédelmi hálózata ellenére is újra és újra célba érnek. Az ellentmondás mögött olyan strukturális okok húzódnak meg, amelyek egyre nehezebb helyzetbe hozzák Moszkvát - számol be róla a Kyiv Independent.

Aláírták: brutális fegyverkezésbe kezd az európai nagyhatalom, hogy elkerüljék a nyílt háborút

Andrius Kubilius védelemért felelős és Piotr Serafin költségvetésért felelős uniós biztos, valamint Donald Tusk lengyel kormányfő jelenlétében aláírták pénteken a varsói kormányfői hivatalban a Lengyelországnak szánt, 43,7 milliárd eurós SAFE hitelprogramról szóló szerződést.

Magukat megadó ukrán katonák megölését vizsgálják

Az ukrán rendvédelmi szervek 306 olyan ukrán katona oroszok általi, harctéren történt megölését vizsgálják, akik megadták magukat - mondta el újságíróknak Jurij Rud, az ukrán főügyészség háborús bűntetteket vizsgáló osztályának vezetője pénteken Kijevben.

Rud hangsúlyozta: az ukrán hadsereg olyan tagjairól van szó, akiket azután öltek meg, hogy letették a fegyvert, vagy sebesüléseik miatt már nem tanúsítottak ellenállást.

Az ügyész hozzátette, hogy ezek az adatok nem tartalmazzák a Donyeck megye megszállt részében lévő Olenyivka büntetőtelepen megölt ukrán hadifoglyokat.

Az utóbbira vonatkozó vizsgálatok eddigi eredménye szerint 2022. július 29-re virradó éjjel az oroszok felrobbantották az olenyivkai büntetőtelep egyik barakkját, ahol ukrán hadifoglyokat tartottak fogva. A támadásban legalább 59, a mariupoli Azovsztal acélmű védelmében részt vevő ukrán katona vesztette életét - idézte fel az Ukrinform hírügynökség.

2023. július 29-én az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) közölte, hogy gyanúsítottként vonták eljárás alá a büntetőtelep volt vezetőjét, Szergej Jevszjukovot, valamint korábbi első helyettesét, Dmitrij Nyejolovot hadifoglyokkal szembeni kegyetlen bánásmód és előre kitervelt, csoportosan elkövetett szándékos emberölés miatt. 2024. december 9-én vált ismertté, hogy Jevszjukov egy robbantás következtében Donyeckben meghalt.

Bohdan Ohrimenko, a hadifoglyok ügyével foglalkozó koordinációs törzs titkárságvezetője az Ukrinform hírügynökségnek adott, hétfőn megjelent interjúban azt mondta, hogy az oroszok 375 fogságba ejtett ukrán katonát és civilt kínoztak halálra. Közlése szerint erre a holttestek vizsgálata nyomán derült fény azután, hogy az orosz fél átadta a tetemeket Ukrajnának.

(MTI)

Moszkva arra készül, hogy kilövi a szupermodern Szarmat interkontinentális ballisztikus rakétát

Oroszország ismét teszteli a korábban sok problémát okozó Szarmat interkontinentális ballisztikus rakétát – tudta meg a Kyiv Post.

Véget ért a légtérzár Dél-Oroszországban

Az orosz közlekedési hatóságok szerint az Állami Légiforgalmi Irányító Társaság készen áll arra, hogy a néhány órával korábban elrendelt légtérzárat feloldja. Az intézkedés az ország déli részét érintette, ahol egy ukrán dróntámadás miatt egy tucatnál is több repteret kellett átmenetileg lezárni.

(Gazeta)

Ukrán főparancsnok: Oroszország tehetetlen az egyik legfontosabb képességgel szemben, sürgős megoldásokra van szükség

Olekszandr Szirszkij, az ukrán fegyveres erők főparancsnoka szerint Oroszország sürgősséggel erősíti légvédelmét az ukrán csapásmérő drónok ellen - jelentette a RBK.

Váratlan fordulat az európai politikában: tárgyalnának Putyinnal, súlyos indok áll a háttérben

A brit pénzügyi-gazdasági lapnak nyilatkozó források értesülései szerint Európa hatalmai felkészülnek a tárgyalásokra Vlagyimir Putyin orosz elnökkel.

Áll a bál: a világ egyik legerősebb országa lenyúlta az ukrán harckocsi-fejlesztést, ráadásul rosszul

Dél-Korea saját fejlesztésként mutatta be azt a drónok elleni, hálós védőrendszert, amelyet az ukrán hadsereg már régóta alkalmaz, és amelyet most K1-es és K2-es harckocsikra szereltek fel – mindezt úgy, hogy az eredeti ukrán megoldást egyáltalán nem említették - tudósított a Defence Express.

Felfedte az ukrán hírszerzés az ötödik generációs Szu-57-es vadászgépek titkát: egyre többször vetik be a Kh-71-eseket

A Military Watch Magazine közölt részletes beszámolót az ukrán hírszerzés legfrissebb információiról, amely az orosz ötödik generációs Szu-57-es vadászgépeket elemzi.

Több repülőtér működését felfüggesztették Dél-Oroszországban

Átmeneti jelleggel felfüggesztették 13 reptéren a forgalmat Oroszország déli részén, miután ukrán dróntámadás érte a léginavigációs részleg épületét. A közlekedési minisztérium jelentése szerint az intézkedés több járat törléséhez vezetett, valamint az irányítási technológia változtatását is megköveteli.

(TASzSz)

Így védekezik Ukrajna a gigantikus dróntámadás ellen – a drága Patriot-rakétákat sem kellett bevetni

Ukrajna egy eddig titokban tartott, Stash nevű rövid hatótávolságú légvédelmi rendszert vetett be éles helyzetben, amikor több mint 400 pilóta nélküli eszközből álló orosz támadást kellett elhárítani – derül ki az Ukrán Légierő Nyugati Parancsnoksága által 2026. május 1-jén közzétett felvételekből - írta meg az Army Recognition.

Zelenszkij megnevezte az egyetlen embert, aki felelős az orosz tűzszünet felrúgásáért: Putyint

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint Oroszország a saját maga által bejelentett tűzszünet ellenére május 8-án éjszaka is intenzív támadásokat hajtott végre ukrán állások ellen, több száz drón- és tüzérségi csapással a frontvonal mentén - számolt be a RBK.

Összeomlott Putyin tűzszünete: megindult a megtorlás

A Ria Novosztyi számolt be az orosz védelmi minisztérium közleményéről, amiben az egyoldalúan kihirdetett tűzszünet összeomlására adott válaszreakciókról beszélnek.

67 drónnal támadták az oroszok Ukrajnát

Friss információkat közölt Kijev az orosz-ukrán háborúval kapcsolatban. A rendelkezésre álló adatok szerint az oroszok május 8-ra virradóra összesen 67 drónnal támadták az ukrán célpontokat. Ezek közül összesen 56-ot semmisített meg a légvédelem.

Orosz drónjelentés

Az orosz védelmi minisztérium kiadta a napi összefoglalóját a háborúval kapcsolatban. A konfliktus már 1535 napja tart, az utolsó 24 órában pedig 264 drón lelövését jelentették, számos régiót ért támadás.

Lukasenka találkozik Putyinnal

Fehéroroszország elnöke, Aljakszandr Lukasenka részt vesz a május 9-i győzelem napi parádén Moszkvában, majd Vlagyimir Putyin orosz elnökkel is találkozni fog. A várakozások szerint a felek a két ország közötti, rendkívül széles együttműködési megállapodásokat fogják áttekinteni.

Elkezdődött az orosz tűzszünet

Az orosz védelmi minisztérium bejelentése szerint elkezdődött a tűzszünet, mely elsődlegesen a május 9-i, győzelem napi parádéra szól, egy nappal később ér véget. A tárca úgy fogalmazott, hogy számítanak arra, hogy az ukrán fél is követni fogja a példát.

Egyre messzebb üt Ukrajna: súlyos csapás érhette a Kalibr-rakétás Karakurt-osztályú hadihajót

Az ukrán vezérkar közlése szerint május 7-én találat ért egy Kalibr manőverező rakéták indítására alkalmas orosz hadihajót - közölte a Kyiv Post.

Megszólalt az ezredes: kíméletlenül feltárta, milyen állapotban van valójában Ukrajna légvédelme

Megszólalt az ukrán légvédelem helyzetéről Jurij Ihnat ezredes, Ukrán Légierő Parancsnokság kommunikációs osztályának vezetője - közölte az RBK.

Erre a pillanatra várt Oroszország – Az Egyesült Államok kivonulása után azonnal megindult a katonai megerősítés a térségben

A The Maritime Executive tengerészeti szakportál értesülései szerint Oroszország megkezdte a tartúszi haditengerészeti bázis helyreállítási munkálatait.

Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb aktualitásaival.

Tegnapi tudósításunkat itt olvashatja vissza:

