  • Megjelenítés
Drónok csapódtak Csernobilba: napok óta tombol a fékezhetetlen tűz az egykori nukleáris erőmű körül
Globál

Drónok csapódtak Csernobilba: napok óta tombol a fékezhetetlen tűz az egykori nukleáris erőmű körül

Portfolio
Orosz drónok okoztak hatalmas erdőtüzet a csernobili zónában. A tűzoltást aknák, a száraz időjárás és az erős szél is nehezítik, de a sugárzási szint normális maradt - számolt be az United24.

Ukrajna Állami Katasztrófavédelmi Szolgálata megerősítette, hogy két orosz, Sahed típusú drón becsapódása okozott nagy kiterjedésű erdőtüzet a csernobili tiltott övezetben. Az erdőtűz május 7-én pattant ki a kijevi régiót ért légicsapás során. A Deutsche Welle beszámolója szerint május 8-ra a tűz már mintegy 1100 hektáron pusztított a lezárt területen.

A lángok terjedését az erős széllökések és a rendkívül száraz időjárás is gyorsítja.

A hivatalos ukrán jelentések szerint ezzel párhuzamosan a tűzoltási munkálatokat súlyosan akadályozza, hogy az erdő több szakaszán aknák találhatók, így ezeken a részeken nem lehet biztonságosan dolgozni. A katasztrófavédelem közleménye szerint egyes részeken a robbanóeszközök jelentette veszély miatt átmenetileg szüneteltetni kellett az oltást.

A hivatalos tájékoztatás szerint a tűz kiterjedése és a felszálló füst ellenére a térség sugárzási szintje a normális tartományon belül maradt.

Még több Globál

Totálisan összeomlott Moszkva tűzszünete, Ukrajna megtalálta az oroszok gyenge pontját – Híreink az orosz-ukrán háborúról pénteken

Gondok vannak a gyártással, súlyos számokat közölt a Magyarországon is aktív fegyvergyártó

Évtizedeken át eltitkolt felvételeket hozott nyilvánosságra a Pentagon: itt vannak a ma megjelent UFO-akták legérdekesebb videói

A szakemberek 0,19 és 0,35 mikrosievert/óra közötti értékeket mértek.

Veszélyesnek inkább azokat a sugárzási szinteket tekintik, amelyek tartósan a természetes háttér többszörösét érik el: nagyságrendilegtartósan ~1µSv/óra felettmár érdemi többletterhelést jelenthet,10 µSv/óra felettpedig már rövid idő alatt is számottevő dózis gyűlhet össze.

Az ukrán belügyminisztérium megerősítette, hogy az ország egész területén stabil a sugárzási helyzet, beleértve a kijevi terület északi részét is.

A csernobili tiltott zóna mintegy 2600 négyzetkilométert foglal magában, és az 1986-os nukleáris katasztrófa óta nagyrészt lakatlan. Bár erdőtüzek korábban is előfordultak a területen, a harci cselekmények és a robbanószerek jelenléte jelentősen megnehezíti a környezetvédelmi beavatkozásokat.

Kapcsolódó cikkünk

Totálisan összeomlott Moszkva tűzszünete, Ukrajna megtalálta az oroszok gyenge pontját – Híreink az orosz-ukrán háborúról pénteken

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

MARA Holdings - kereskedés

Még december végén vettem belőle újra, nem is tudom, hányadik körre, és még mindig tartom. Leginkább azért, mert a szokásos 20-30% helyett most minimum duplázni szeretnék benne. Nem egy gyors

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

DEBRECEN - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

DEBRECEN - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. május 11.

Portfolio Investment Day 2026

2026. május 12.

MISKOLC - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. május 13.

Pécs - Merre tovább hazai kkv-k?

2026. május 14.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
OTP, Nvidia, arany, olaj vagy bitcoin? Mibe tegyük a pénzünket?
Áll a bál: a világ egyik legerősebb országa lenyúlta az ukrán harckocsi-fejlesztést, ráadásul rosszul
Totálisan összeomlott Moszkva tűzszünete, Ukrajna megtalálta az oroszok gyenge pontját – Híreink az orosz-ukrán háborúról pénteken
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility