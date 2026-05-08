Drónok csapódtak Csernobilba: napok óta tombol a fékezhetetlen tűz az egykori nukleáris erőmű körül

Ukrajna Állami Katasztrófavédelmi Szolgálata megerősítette, hogy két orosz, Sahed típusú drón becsapódása okozott nagy kiterjedésű erdőtüzet a csernobili tiltott övezetben. Az erdőtűz május 7-én pattant ki a kijevi régiót ért légicsapás során. A Deutsche Welle beszámolója szerint május 8-ra a tűz már mintegy 1100 hektáron pusztított a lezárt területen.
A lángok terjedését az erős széllökések és a rendkívül száraz időjárás is gyorsítja.
A hivatalos ukrán jelentések szerint ezzel párhuzamosan a tűzoltási munkálatokat súlyosan akadályozza, hogy az erdő több szakaszán aknák találhatók, így ezeken a részeken nem lehet biztonságosan dolgozni. A katasztrófavédelem közleménye szerint egyes részeken a robbanóeszközök jelentette veszély miatt átmenetileg szüneteltetni kellett az oltást.
A hivatalos tájékoztatás szerint a tűz kiterjedése és a felszálló füst ellenére a térség sugárzási szintje a normális tartományon belül maradt.
A szakemberek 0,19 és 0,35 mikrosievert/óra közötti értékeket mértek.
Veszélyesnek inkább azokat a sugárzási szinteket tekintik, amelyek tartósan a természetes háttér többszörösét érik el: nagyságrendilegtartósan ~1µSv/óra felettmár érdemi többletterhelést jelenthet,10 µSv/óra felettpedig már rövid idő alatt is számottevő dózis gyűlhet össze.
Az ukrán belügyminisztérium megerősítette, hogy az ország egész területén stabil a sugárzási helyzet, beleértve a kijevi terület északi részét is.
A csernobili tiltott zóna mintegy 2600 négyzetkilométert foglal magában, és az 1986-os nukleáris katasztrófa óta nagyrészt lakatlan. Bár erdőtüzek korábban is előfordultak a területen, a harci cselekmények és a robbanószerek jelenléte jelentősen megnehezíti a környezetvédelmi beavatkozásokat.
