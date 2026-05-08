Egyre messzebb üt Ukrajna: súlyos csapás érhette a Kalibr-rakétás Karakurt-osztályú hadihajót

A jelentés szerint az ukrán védelmi erők egy Projekt 22800 Karakurt-osztályú kis rakétahajót találtak el a dagesztáni Kaszpijszk haditengerészeti bázisa közelében. A hajó Kalibr manőverező rakéták indítására képes, Oroszország a háború során többször bevetette ezt a fegyvertípust ukrán városok és kritikus infrastrukturális létesítmények ellen. A vezérkar közleménye szerint a keletkezett károk mértékét még vizsgálják.

Overnight, Ukrainian attack drones penetrated roughly 1000 km of Russian airspace to hit a Russian Navy Karakurt-class corvette operating in the Caspian Sea. The Karakurt had been launching Kalibr cruise missiles at Ukraine. pic.twitter.com/eZDjjLXhrJ https://t.co/eZDjjLXhrJ — OSINTtechnical (@Osinttechnical) May 7, 2026

A hadihajó elleni csapás mellett Ukrajna más célpontokat is támadott. A megszállt luhanszki területen, Szosznivka térségében egy orosz parancsnoki állást, a donyecki régióban, Jaszne közelében pedig egy drónirányító központot ért találat. Emellett Kalmikivka mellett egy lőszerraktárat, Szmolianyinove térségében pedig egy üzem- és kenőanyag-raktárat is eltaláltak a luhanszki területen. A vezérkar tájékoztatása szerint az ukrán erők a donyecki régióban, Derszove közelében, valamint a zaporizzsjai régióban, Szmilive térségében is csapást mértek orosz katonai egységekre.

A Karakurt-osztályú hadihajó elleni támadás illeszkedik Ukrajna stratégiájába, amelynek

célja, hogy a közvetlen frontvonaltól távolabb eső orosz katonai logisztikai és parancsnoki létesítményeket, valamint haditengerészeti eszközöket is rendszeresen támadja.

Oroszország a közlemény megjelenéséig nem reagált nyilvánosan az ukrán beszámolókra, és az állításokat független forrásból egyelőre nem sikerült megerősíteni.

