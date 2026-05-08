Élő túszdráma egy német kisváros bankjában: a rendőrség nagy erőkkel vonult a helyszínre

A koblenzi rendőrséget csütörtök reggel, valamivel kilenc óra előtt riasztották a Rajna-vidék–Pfalz tartománybeli kisvárosban található bankfiókhoz. Az első bejelentések
még bankrablásról szóltak, röviddel később azonban kiderült, hogy túszejtés történt.
A hatóságok szerint több elkövető tartózkodik az épületben, és több túszt tartanak fogva, köztük állítólag egy páncélozott pénzszállító jármű sofőrjét is.
A rendőrség nagy erőkkel vonult a helyszínre: civil rendőrautók kék villogóval száguldottak át a városközponton, miközben helikopterek köröztek a terület felett, hogy felülről is áttekinthető legyen a helyzet. Sinzig belvárosát teljesen lezárták, a kordonon belül élőket pedig arra kérték, hogy ne hagyják el otthonaikat.
Jürgen Fachinger, a koblenzi rendőrség szóvivője elmondta, hogy a helyzet "statikus", vagyis egyelőre nincs érdemi elmozdulás. A rendőrség taktikai okokból rendkívül visszafogottan oszt meg információkat, részben azért, mert – ahogy a szóvivő fogalmazott – "valaki lehallgathatja" a kommunikációt. A hatóságok arra is kérték a lakosságot, hogy ne terjesszenek meg nem erősített információkat a közösségi médiában.
Meg kell várnunk, hogyan alakul a helyzet a következő percekben vagy órákban
– mondta a rendőrségi szóvivő, hozzátéve, hogy a művelet lezárulta után részletes tájékoztatást adnak. A rendőrség közölte: a kordonon kívül tartózkodókat jelenleg nem fenyegeti közvetlen veszély.
Címlapkép forrása: Thomas Frey/picture alliance via Getty Images
