Erre a pillanatra várt Oroszország – Az Egyesült Államok kivonulása után azonnal megindult a katonai megerősítés a térségben
A The Maritime Executive tengerészeti szakportál értesülései szerint Oroszország megkezdte a tartúszi haditengerészeti bázis helyreállítási munkálatait.

Miután az Egyesült Államok katonái kivonultak Szíriából, Moszkva ismét megerősíti az országban lévő kulcsfontosságú hadikikötőjét. A portál szerint az orosz haditengerészet mozgásai azt jelzik, hogy a Kreml hosszútávú berendezkedést készít elő a területen. A változás azért is meglepő, mivel 2024 végén Vlagyimir Putyin orosz elnök szövetségese, Basszár el-Aszad viharos sebességgel összeomlott, minden jel arra mutatott, hogy az oroszok elvesztik a térségi pozíciójukat.

Moszkva a jelek szerint végül meg tudott egyezni az új vezetéssel, hogy a katonai támaszpontjaik maradhatnak.

Az átmeneti időszakban az orosz haditengerészet jelenléte minimális volt a térségben, mindössze egy Sztojkij (F545) korvett tartózkodott itt, amely egy hosszú utat követően kötött ki itt hosszabb időre. A tartúszi kikötő fejlesztésének legszemléletesebb példája egy nagy méretű logisztikai konvoj érkezése, melyet az Admirál Kaszatonov fregatt kísér. Az érkező járművek között van tanker, logisztikai hajó és tartályhajó is. A lap megjegyezte, hogy a kiszúrt hajók többnyire fegyvereket és a katonai logisztikához szükséges felszereléseket szállítják. A konvoj viselkedése gyanút keltett a szakértőkben, a General Szkobelev tanker például hamis adatokat oszt meg a helyzetéről: a jelek szerint a Balti-tengeren tartózkodik, a valóságban már áthaladt a Gibraltári-soroson és kelet felé tart.

Az orosz támaszpontok helyzetét erősíti, hogy áprilisban az Egyesült Államok fegyveres alakulatai elhagyták az országot, valamint a 2024 decemberében felfüggesztett katonai megállapodásokat ismét visszaállították.

Moszkva és Damaszkusz kapcsolatát erősíti, hogy az oroszok számítanak a közel-keleti ország legnagyobb olajszállítójának. Ez annak fényében érdekes lehet, hogy Szíria jelentős kőolaj-tartalékokkal rendelkezik, ugyanakkor a hosszú polgárháború után a kitermelés még nem állt helyre.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

