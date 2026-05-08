Évtizedeken át eltitkolt felvételeket hozott nyilvánosságra a Pentagon: itt vannak a ma megjelent UFO-akták legérdekesebb videói

Az Egyesült Államok kormánya pénteken nyilvánosságra hozta a régóta várt UFO-aktákat a Pentagon honlapján. A korábban titkosított dokumentumok és videók között történelmi űrküldetések és friss "észlelések" is szerepelnek. A Fehér Ház ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a megfigyelt jelenségekre továbbra sincs egyértelmű magyarázat.

A hivatalosan azonosítatlan rendellenes jelenségeknek (UAP) nevezett esetek anyagai között kiemelkednek az amerikai űrprogram korábbi felvételei. Hozzáférhetővé váltak például az 1969-es Apollo–12 és az 1972-es Apollo–17 Holdra szállásakor rögzített képsorok. Ezeken a felvételeken fényes alakzatok tűnnek fel az égbolton. Az utóbbi küldetésről közzétették a legénység és az irányítóközpont rádióbeszélgetését is, amelyben az asztronauták részletesen leírják a furcsa látványt.

Aliens in Space?!The White House has released UFO files that suggest the US Govt have investigated “unidentified phenomena” captured by the Apollo 12 moon landing.Apollo 17 astronaut, in a now declassified debrief: “We had light flashes just about continuously during the… pic.twitter.com/vEaW5Gvjdh https://t.co/vEaW5Gvjdh — Alex Armstrong (@Alexarmstrong) May 8, 2026

The UFO files are finally here.One image that immediately caught my attention is from the Apollo 17 mission in 1972. In the lunar sky above the Moon’s surface, three bright blue-white dots appear in a clear triangular formation.For years, this was casually dismissed as a… pic.twitter.com/jGdJLBjgOf https://t.co/jGdJLBjgOf — Vicky Verma (@Unexplained2020) May 8, 2026

Az archív űranyagok mellett a világ számos pontjáról származó, az elmúlt években rögzített videók is bekerültek az adatbázisba. A dokumentumok között megtalálható az FBI egyik 2023 szeptemberében készült rekonstrukciós ábrája is. Ez a rajz tanúvallomások alapján mutat be egy fénynyalábot kibocsátó, lebegő, szivar alakú bronztárgyat. A jelenséget repüléstechnikai szakemberek észlelték egy meg nem nevezett, korlátozott légtérben.

U.S. Department of War releases UFO files This release follows the direction of President Trump to begin the process of identifying and declassifying government files related to Unidentified Anomalous Phenomena (UAP) in the interest of total transparency. pic.twitter.com/T7wsK4GVA6 https://t.co/T7wsK4GVA6 — Visegrád 24 (@visegrad24) May 8, 2026

De megjelentek 2013-as észlelésről is videóanyagok:

In one of the videos released by the U.S. Department of Defense as part of its UFO files disclosure, a star-shaped object can be seen moving erratically across the sky in sharp zigzags. Its origin is not explained in the documents. The video is from 2013. pic.twitter.com/P102GCTaQ8 https://t.co/P102GCTaQ8 — Visegrád 24 (@visegrad24) May 8, 2026

A Pentagon a tervek szerint a jövőben újabb aktákat tesz majd közzé. Ez a lépés összhangban van Donald Trump elnök korábbi ígéretével, amely a titkosított iratok átláthatóvá tételére vonatkozott. Pete Hegseth védelmi miniszter ezzel kapcsolatban kiemelte, hogy a túlzott titkolózás eddig csupán spekulációkat szült. Szerinte eljött az ideje annak, hogy

a nyilvánosság a saját szemével is megvizsgálhassa ezeket a felvételeket.

