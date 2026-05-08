Évtizedeken át eltitkolt felvételeket hozott nyilvánosságra a Pentagon: itt vannak a ma megjelent UFO-akták legérdekesebb videói

A hivatalosan azonosítatlan rendellenes jelenségeknek (UAP) nevezett esetek anyagai között kiemelkednek az amerikai űrprogram korábbi felvételei. Hozzáférhetővé váltak például az 1969-es Apollo–12 és az 1972-es Apollo–17 Holdra szállásakor rögzített képsorok. Ezeken a felvételeken fényes alakzatok tűnnek fel az égbolton. Az utóbbi küldetésről közzétették a legénység és az irányítóközpont rádióbeszélgetését is, amelyben az asztronauták részletesen leírják a furcsa látványt.
Aliens in Space?!The White House has released UFO files that suggest the US Govt have investigated “unidentified phenomena” captured by the Apollo 12 moon landing.Apollo 17 astronaut, in a now declassified debrief: “We had light flashes just about continuously during the… pic.twitter.com/vEaW5Gvjdh https://t.co/vEaW5Gvjdh— Alex Armstrong (@Alexarmstrong) May 8, 2026
The UFO files are finally here.One image that immediately caught my attention is from the Apollo 17 mission in 1972. In the lunar sky above the Moon’s surface, three bright blue-white dots appear in a clear triangular formation.For years, this was casually dismissed as a… pic.twitter.com/jGdJLBjgOf https://t.co/jGdJLBjgOf— Vicky Verma (@Unexplained2020) May 8, 2026
Az archív űranyagok mellett a világ számos pontjáról származó, az elmúlt években rögzített videók is bekerültek az adatbázisba. A dokumentumok között megtalálható az FBI egyik 2023 szeptemberében készült rekonstrukciós ábrája is. Ez a rajz tanúvallomások alapján mutat be egy fénynyalábot kibocsátó, lebegő, szivar alakú bronztárgyat. A jelenséget repüléstechnikai szakemberek észlelték egy meg nem nevezett, korlátozott légtérben.
U.S. Department of War releases UFO files This release follows the direction of President Trump to begin the process of identifying and declassifying government files related to Unidentified Anomalous Phenomena (UAP) in the interest of total transparency. pic.twitter.com/T7wsK4GVA6 https://t.co/T7wsK4GVA6— Visegrád 24 (@visegrad24) May 8, 2026
De megjelentek 2013-as észlelésről is videóanyagok:
In one of the videos released by the U.S. Department of Defense as part of its UFO files disclosure, a star-shaped object can be seen moving erratically across the sky in sharp zigzags. Its origin is not explained in the documents. The video is from 2013. pic.twitter.com/P102GCTaQ8 https://t.co/P102GCTaQ8— Visegrád 24 (@visegrad24) May 8, 2026
A Pentagon a tervek szerint a jövőben újabb aktákat tesz majd közzé. Ez a lépés összhangban van Donald Trump elnök korábbi ígéretével, amely a titkosított iratok átláthatóvá tételére vonatkozott. Pete Hegseth védelmi miniszter ezzel kapcsolatban kiemelte, hogy a túlzott titkolózás eddig csupán spekulációkat szült. Szerinte eljött az ideje annak, hogy
a nyilvánosság a saját szemével is megvizsgálhassa ezeket a felvételeket.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio
Olyan előrejelzés érkezett, amire régóta vártunk: kiadós esőzés vethet véget a pusztító aszálynak Magyarországon
Érdemi csapadék hullhat az egész országban.
Aggasztó felvételek: komoly segítséget ígértek, úgy néz ki ócskavasat és kifosztott eszközöket kaphat Ukrajna
Nem minden arany, ami fénylik.
Olyan számokat produkáltak a magyarok, amelyek az uniós várakozásokat is könnyen felülmúlták.
Nem kizárható, hogy a fordulat a választásokhoz fűződő reményekre épül.
Uniós kormányfőt is célba vehetnek ukrán drónok? - Robert Fico is elutazott Moszkvába
Részt vesz a megemlékezésen.
Eséssel zárt a magyar tőzsde
Gyengélkedtek a blue chipek.
Zuckerberg egykori beszédírója: A közöny a legveszélyesebb üzleti modell
A tech-ipar egykori bennfentese szerint nem a gonosz szándék, hanem a felelőtlen apátia vezet civilizációs katasztrófához
Páros lábbal szállt bele Trumpba az ádáz ellensége: diplomácia helyett felelőtlenül kalandozik Amerika?
Tagadja a rezsim, hogy kifogytak volna a rakétákból.
MARA Holdings - kereskedés
Még december végén vettem belőle újra, nem is tudom, hányadik körre, és még mindig tartom. Leginkább azért, mert a szokásos 20-30% helyett most minimum duplázni szeretnék benne. Nem egy gyors
Lakásfelújítás vagy hitelkiváltás? Ezek most a legmenőbb személyi kölcsönök
Az ingatlanfedezet nélküli kölcsönök piaca sosem látott sebességgel pörög, 2026 tavaszára a folyósított személyi kölcsön volumene egészen elképesztő, 120 milliárd forint feletti szintre
Ingyen pénz a magyar választáson - Látványos félreárazások az előrejelzési piacokon
A magyar választás nemcsak a politikában hozott meglepetéseket, hanem a fogadási piacokon is: a Polymarketen milliók cseréltek gazdát, miközben a piac látványosan félreárazott alapvető kimene
Okos gyárakkal az energiamegtakarítás is könnyebben megy
A technológia és az automatizáció a feldolgozóipart is jelentősen átalakítja: egyre több gyárban dolgoznak részben vagy teljesen robotok az emberek helyett vagy mellett
Ha a korrupció pofán röhög, vissza tudunk nevetni?
A héten nem akartam írni, mert nem volt időm, de ez a tanmese megér egy gyors bejegyzést. Egy meg nem nevezett, de egyértelműen kitalált országban a kormány szétlopott mindent. Szektorokat tette
Végrehajtás megszüntetés ügyvéd által - így szabadulhatsz meg a végrehajtástól
Végrehajtás indult Ön ellen? Mutatjuk, hogyan szüntethető meg ügyvéd segítségével akár elévült vagy jogtalan tartozás esetén is. Tartalom: - Mi a helyzet a jogtalan, elévült követelése
Nemzetközi ÁFA- és e-számlázási változások
A 2026-os változások nem önálló, elszigetelt számlázási reformokként értelmezhetők, hanem egyértelműen a valós idejű adatszolgáltatás és az e-számlázás irányába mutatnak. Az Eur
Négyéves csúcson a forint: mik az erősödés okai, és kinek kedvez valójában?
Az elmúlt napokban közel négyéves csúcsra erősödött a forint az euróval szemben. Vajon meddig tarthat a lendület, és kinek kedvez valójában az erős hazai deviza? The post Négyéves csúcson
Üresen kong a kassza a Fidesz után – Mit tehet a Tisza?
Óriási a deficit.
Jó és rossz példák: így lehet siker vagy bukás a magyar euróbevezetés
Mielőbb lépni kell, ha komolyan gondoljuk a dolgot.
Egyre több magyar szenved evés után: kiderült, mi áll valójában a tünetek mögött
Sok a félreértés az élelmiszer-érzékenységekről.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?