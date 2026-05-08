Évtizedeken át eltitkolt felvételeket hozott nyilvánosságra a Pentagon: itt vannak a ma megjelent UFO-akták legérdekesebb videói
MTI
Az Egyesült Államok kormánya pénteken nyilvánosságra hozta a régóta várt UFO-aktákat a Pentagon honlapján. A korábban titkosított dokumentumok és videók között történelmi űrküldetések és friss "észlelések" is szerepelnek. A Fehér Ház ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a megfigyelt jelenségekre továbbra sincs egyértelmű magyarázat.

A hivatalosan azonosítatlan rendellenes jelenségeknek (UAP) nevezett esetek anyagai között kiemelkednek az amerikai űrprogram korábbi felvételei. Hozzáférhetővé váltak például az 1969-es Apollo–12 és az 1972-es Apollo–17 Holdra szállásakor rögzített képsorok. Ezeken a felvételeken fényes alakzatok tűnnek fel az égbolton. Az utóbbi küldetésről közzétették a legénység és az irányítóközpont rádióbeszélgetését is, amelyben az asztronauták részletesen leírják a furcsa látványt.

Az archív űranyagok mellett a világ számos pontjáról származó, az elmúlt években rögzített videók is bekerültek az adatbázisba. A dokumentumok között megtalálható az FBI egyik 2023 szeptemberében készült rekonstrukciós ábrája is. Ez a rajz tanúvallomások alapján mutat be egy fénynyalábot kibocsátó, lebegő, szivar alakú bronztárgyat. A jelenséget repüléstechnikai szakemberek észlelték egy meg nem nevezett, korlátozott légtérben.

De megjelentek 2013-as észlelésről is videóanyagok:

A Pentagon a tervek szerint a jövőben újabb aktákat tesz majd közzé. Ez a lépés összhangban van Donald Trump elnök korábbi ígéretével, amely a titkosított iratok átláthatóvá tételére vonatkozott. Pete Hegseth védelmi miniszter ezzel kapcsolatban kiemelte, hogy a túlzott titkolózás eddig csupán spekulációkat szült. Szerinte eljött az ideje annak, hogy

a nyilvánosság a saját szemével is megvizsgálhassa ezeket a felvételeket.

