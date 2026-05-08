Felfedte az ukrán hírszerzés az ötödik generációs Szu-57-es vadászgépek titkát: egyre többször vetik be a Kh-71-eseket
A Military Watch Magazine közölt részletes beszámolót az ukrán hírszerzés legfrissebb információiról, amely az orosz ötödik generációs Szu-57-es vadászgépeket elemzi.

Az Ukrán Védelmi Hírszerzés információi szerint az oroszok egyre gyakrabban használják az új fejlesztésű levegő-föld cirkálórakétákat, a Kh-71-eseket (nyugati nevükön S-71K Kovereket), ráadásul ezekkel elkezdték felszerelni az ötödik generációs Szu-57-es vadászgépeket is. A rendelkezésre álló adatok szerint a rakéta mintegy 250 kilogrammos repeszrobbanófejet tartalmaz, többrétegű, kompozit anyagokból készült, a felépítése pedig sárkányszerkezetű. Vannak arra utaló jelek, hogy az orosz fejlesztők

megpróbálkoztak az Kh-71 esetében olyan bevonatok alkalmazásával, melyek észrevétlenné teszik a technológiát a radarok előtt.

A források arra utalnak, hogy az új fegyver éles helyzetben alkalmazását már 2025-ben megkezdték az Szu-57-esek segítségével. Az első észlelése során még a cirkálórakéta és a drón hibridjének ítélték ezeket, később azt is megállapították, hogy radarokkal nehezen érzékelhető. Képes gyors kitérő manőverekre, maximális hatótávolsága mintegy 300 kilométer. A Kh-71-esek az orosz ötödik generációs vadászgépekre tervezett Kh-59MK2 olcsóbb változata lehetnek. A szintén észrevehetetlen cirkálórakétákat az Szu-57-esek elsődleges levegő-föld rakétájának szánták.

A lap arról ír, hogy az alacsony rendelkezésre álló száma ellenére az orosz légierő egyre nagyobb kedvvel alkalmazza az Szu-57-eseket az orosz-ukrán háborúban. Elmondások szerint több precíziós csapásmérő támadást is végrehajtottak különféle célpontok ellen, de más típusú bevetésekhez is alkalmazzák ezeket. Alekszandr Makszimcev altábornagy, az Orosz Légierők főparancsnok-helyettese azt állította még 2025 őszén, hogy a jövőben felgyorsítják Oroszország legmodernebb vadászgépének szállítását. 2026-ban is végrehajtottak rajta fejlesztéseket, a mesterséges intelligenciás képességeit erősítették meg.

