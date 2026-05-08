Földindulás Európa egyik legerősebb országában: súlyos vereséget szenvedett a kormánypárt, erősödnek a szeparatisták

Súlyos vereséget szenvedett a kormányzó brit Munkáspárt az angliai helyhatósági, valamint a skóciai és walesi parlamenti választásokon. Míg Angliában a radikális, bevándorlásellenes Reform UK ért el áttörést, addig Walesben történelmi győzelmet aratott a balközép-nacionalista Plaid Cymru. Skóciában a Skót Nemzeti Párt (SNP) megőrizte vezető szerepét. Bár Keir Starmer miniszterelnök kizárta a lemondását, elemzők szerint a pozíciója jelentősen meggyengült.

Walesben egy egész évszázados dominancia után bukott meg a Munkáspárt, a helyi törvényhozásban most először a függetlenségpárti Plaid Cymru szerezte meg a legnagyobb, 43 fős frakciót. Ennek köszönhetően vezetőjük, Rhun ap Iorwerth alakíthat kormányt.

A kudarcnak komoly személyi következményei is lettek: Az eddigi munkáspárti walesi miniszterelnök, Eluned Morgan be sem jutott a parlamentbe, a katasztrofálisnak nevezett eredmény után pedig lemondott a párt walesi tagozatának éléről.

A helyzet súlyosságát jól mutatja, hogy a walesi parlament második legnagyobb ereje 34 mandátummal a Nigel Farage vezette Reform UK lett. A Munkáspárt mindössze kilenc képviselővel a harmadik helyre zuhant vissza. Az új walesi miniszterelnök jelezte, hogy

a Wales függetlenségéről szóló népszavazás kiírását legkorábban a 2030-ban kezdődő ciklusban tartja reálisnak,

, addig egy külön munkacsoporttal vizsgáltatja a kérdést.

Skóciában a szintén függetlenségre törekvő Skót Nemzeti Párt (SNP) megőrizte az első helyét. Bár abszolút többséget nem szereztek, a 129 fős edinburgh-i parlamentben várhatóan 58 képviselői hellyel továbbra is ők adják a legnagyobb frakciót. Az SNP ígéretei szerint változatlanul napirenden tartja az elszakadást célzó népszavazás ügyét, arra hivatkoznak, hogy a skótok többsége a bennmaradásra szavazott a brit EU-tagságról szóló korábbi referendumon, London mégis kiléptette őket az unióból. A párt nem titkolt célja, hogy egy független Skócia ismét csatlakozzon az Európai Unióhoz.

Angliában is drámai veszteségeket könyvelhetett el a kormánypárt a helyhatósági választásokon. A több mint ötezer önkormányzati képviselői helyért folyó küzdelemben a Munkáspárt 1212, az ellenzéki Konzervatív Párt pedig 480 mandátumot veszített el. A kiábrándult szavazók jelentős része a Reform UK-hez pártolt át, így az a radikális formáció, ami eddig alig volt jelen az angol önkormányzatokban,

most 1353 új képviselői helyet szerzett.

A párton belüli egyre hangosabb elégedetlenség és a távozását követelő hangok ellenére Keir Starmer miniszterelnök egyértelművé tette, hogy nem mond le sem a pártvezetésről, sem a kormányfői posztról. Döntését azzal indokolta, hogy el akarja kerülni az ország káoszba taszítását, és továbbra is ő kívánja vezetni a Munkáspártot a következő parlamenti választásokon. A londoni székhelyű Eurasia Group politikai kockázatelemző cég szerint a gyors vezetőcsere valóban valószínűtlen. Ennek ellenére 65 százalékos esélyt látnak arra, hogy Starmer még idén kénytelen lesz megválni mindkét tisztségétől.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images