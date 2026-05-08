  • Megjelenítés
Gondok vannak a gyártással, súlyos számokat közölt a Magyarországon is aktív fegyvergyártó
Globál

Gondok vannak a gyártással, súlyos számokat közölt a Magyarországon is aktív fegyvergyártó

Portfolio
Ukrajna idén 1,2 millió darab 155 milliméteres tüzérségi lőszert igényelt. A legnagyobb európai gyártó, a Rheinmetall azonban ennek alig 8 százalékát képes szállítani, így a fennmaradó mennyiség beszerzése továbbra is megoldatlan - közölte a Defence Express.

Armin Papperger, a Rheinmetall vezérigazgatója a vállalat 2026. első negyedéves eredményeit ismertető konferenciáján közölte, hogy a cég évi 100 ezer darab, nagy hatótávolságú 155 milliméteres tüzérségi lövedék gyártására képes. Hozzátette, hogy a vállalat kész akár 60 kilométeres hatótávolságú lőszerek szállítására is. Az ukrán vezérkar és a védelmi minisztérium már korábban is jelezte, hogy a nagy hatótávolságú, 155 milliméteres lőszerek élveznek prioritást.

A Rheinmetall hivatalos portfóliójában több ilyen típus is szerepel. A DM121-es lövedék alapból 30 kilométeres. Az M1711-es változat akár 47 kilométerre is képes csapást mérni. Ezek a lőszerek már rendszerben állnak az ukrán fegyveres erőknél. A dél-afrikai Rheinmetall Denel üzemben gyártott Assegai lövedékcsalád egyes, póthajtású változatai pedig az 50–60 kilométeres hatótávolságot is elérik.

A nagyobb hatótávolságú lőszerek azonban rendkívül drágák, és csak korlátozott mennyiségben állnak rendelkezésre.

A Rheinmetall évi 100 ezres kapacitása mellett az ukrán Ukrainian Armor vállalat 60 ezer lövedék gyártását ígérte 2026-ra.

Még több Globál

Totálisan összeomlott Moszkva tűzszünete, Ukrajna megtalálta az oroszok gyenge pontját – Híreink az orosz-ukrán háborúról pénteken

Drónok csapódtak Csernobilba: napok óta tombol a fékezhetetlen tűz az egykori nukleáris erőmű körül

Évtizedeken át eltitkolt felvételeket hozott nyilvánosságra a Pentagon: itt vannak a ma megjelent UFO-akták legérdekesebb videói

Ez összesen mintegy 160 ezer lőszert jelent, ami az 1,2 milliós igénynek még mindig csak a töredéke.

Kapcsolódó cikkünk

Totálisan összeomlott Moszkva tűzszünete, Ukrajna megtalálta az oroszok gyenge pontját – Híreink az orosz-ukrán háborúról pénteken

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Bodnár Boglárka

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

MARA Holdings - kereskedés

Még december végén vettem belőle újra, nem is tudom, hányadik körre, és még mindig tartom. Leginkább azért, mert a szokásos 20-30% helyett most minimum duplázni szeretnék benne. Nem egy gyors

PR cikk

Konferencia ajánló

DEBRECEN - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

DEBRECEN - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. május 11.

Portfolio Investment Day 2026

2026. május 12.

MISKOLC - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. május 13.

Pécs - Merre tovább hazai kkv-k?

2026. május 14.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
OTP, Nvidia, arany, olaj vagy bitcoin? Mibe tegyük a pénzünket?
Áll a bál: a világ egyik legerősebb országa lenyúlta az ukrán harckocsi-fejlesztést, ráadásul rosszul
Totálisan összeomlott Moszkva tűzszünete, Ukrajna megtalálta az oroszok gyenge pontját – Híreink az orosz-ukrán háborúról pénteken
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility