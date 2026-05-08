Gondok vannak a gyártással, súlyos számokat közölt a Magyarországon is aktív fegyvergyártó

Armin Papperger, a Rheinmetall vezérigazgatója a vállalat 2026. első negyedéves eredményeit ismertető konferenciáján közölte, hogy a cég évi 100 ezer darab, nagy hatótávolságú 155 milliméteres tüzérségi lövedék gyártására képes. Hozzátette, hogy a vállalat kész akár 60 kilométeres hatótávolságú lőszerek szállítására is. Az ukrán vezérkar és a védelmi minisztérium már korábban is jelezte, hogy a nagy hatótávolságú, 155 milliméteres lőszerek élveznek prioritást.

A Rheinmetall hivatalos portfóliójában több ilyen típus is szerepel. A DM121-es lövedék alapból 30 kilométeres. Az M1711-es változat akár 47 kilométerre is képes csapást mérni. Ezek a lőszerek már rendszerben állnak az ukrán fegyveres erőknél. A dél-afrikai Rheinmetall Denel üzemben gyártott Assegai lövedékcsalád egyes, póthajtású változatai pedig az 50–60 kilométeres hatótávolságot is elérik.

A nagyobb hatótávolságú lőszerek azonban rendkívül drágák, és csak korlátozott mennyiségben állnak rendelkezésre.

A Rheinmetall évi 100 ezres kapacitása mellett az ukrán Ukrainian Armor vállalat 60 ezer lövedék gyártását ígérte 2026-ra.

Ez összesen mintegy 160 ezer lőszert jelent, ami az 1,2 milliós igénynek még mindig csak a töredéke.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Bodnár Boglárka