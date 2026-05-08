  • Megjelenítés
Hírszerzési jelentés: szabályosan letarolja az orosz hadiflottát Ukrajna, nincs már biztonságos pont a Fekete-tengeren
Globál

Hírszerzési jelentés: szabályosan letarolja az orosz hadiflottát Ukrajna, nincs már biztonságos pont a Fekete-tengeren

Portfolio
Ukrajna április folyamán három sikeres támadást hajtott végre az orosz Fekete-tengeri Flotta bázisai ellen. A csapások több hadihajót is megrongáltak, jelentősen korlátozva az orosz haditengerészet mozgásterét és műveleti képességeit a térségben - írja a brit hírszerzés friss jelentésében.

A jelentés tételesen felsorolja az elmúlt időszak ukrán támadásait az orosz kikötők ellen:

  • Az első támadás április 5-én érte a flotta jelenlegi fő támaszpontját, Novorosszijszk kikötőjét. A drónokkal végrehajtott támadás során találat érte az Admiral Makarovot, az egyik, Kalibr-rakéták indítására képes fregattot, amely így kiesett a hadművelekből.
  • Április 18. és 19. között az ukrán erők Szevasztopol kikötőjét vették célba. A csapások során három orosz hajót ért találat: a Jamal és a Nyikolaj Filcsenkov partraszálló hajókat, valamint egy járőrhajót.
  • Néhány nappal később, április 25. és 26. között egy újabb nagyszabású dróntámadás érte a krími várost. Ekkor ismét a Jamal és a Nyikolaj Filcsenkov volt a célpont, kiegészülve az Ivan Hursz hírszerző hajóval.

A hírszerzési elemzés megállapította, hogy bár az orosz flotta továbbra is képes rakétacsapásokat mérni Ukrajnára, a rendszeres ukrán támadások súlyosan rontják a tengeri műveletek hatékonyságát. Az orosz haditengerészet lényegében kiszorult a Fekete-tenger nyugati medencéjéből,

ahol már nem képes biztonságosan hajózni és ellenőrzést gyakorolni.

Még több Globál

Donald Trump bejelentette a fegyvernyugvást, Ukrajna megtalálta az oroszok gyenge pontját – Híreink az orosz-ukrán háborúról pénteken

Volodimir Zelenszkij elnöki rendeletben engedélyezte Vlagyimir Putyinnak a Győzelem Napi felvonulás megtartását Moszkvában

Bejelentette Donald Trump: elérte a tűzszünetet Ukrajna és Oroszország között, itt vannak a részletek

A mostani, Novorosszijszk és Szevasztopol elleni sikeres ukrán akciók komoly presztízsveszteséget is okoztak, emellett érezhetően visszavetették az orosz hadvezetés kockázatvállalási hajlandóságát a térségben.

Kapcsolódó cikkünk

Totálisan összeomlott Moszkva tűzszünete, Ukrajna megtalálta az oroszok gyenge pontját – Híreink az orosz-ukrán háborúról pénteken

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

MARA Holdings - kereskedés

Még december végén vettem belőle újra, nem is tudom, hányadik körre, és még mindig tartom. Leginkább azért, mert a szokásos 20-30% helyett most minimum duplázni szeretnék benne. Nem egy gyors

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

DEBRECEN - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

DEBRECEN - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. május 11.

Portfolio Investment Day 2026

2026. május 12.

MISKOLC - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. május 13.

Pécs - Merre tovább hazai kkv-k?

2026. május 14.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
OTP, Nvidia, arany, olaj vagy bitcoin? Mibe tegyük a pénzünket?
Áll a bál: a világ egyik legerősebb országa lenyúlta az ukrán harckocsi-fejlesztést, ráadásul rosszul
Donald Trump bejelentette a fegyvernyugvást, Ukrajna megtalálta az oroszok gyenge pontját – Híreink az orosz-ukrán háborúról pénteken
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility