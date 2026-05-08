Hírszerzési jelentés: szabályosan letarolja az orosz hadiflottát Ukrajna, nincs már biztonságos pont a Fekete-tengeren

A jelentés tételesen felsorolja az elmúlt időszak ukrán támadásait az orosz kikötők ellen:
- Az első támadás április 5-én érte a flotta jelenlegi fő támaszpontját, Novorosszijszk kikötőjét. A drónokkal végrehajtott támadás során találat érte az Admiral Makarovot, az egyik, Kalibr-rakéták indítására képes fregattot, amely így kiesett a hadművelekből.
- Április 18. és 19. között az ukrán erők Szevasztopol kikötőjét vették célba. A csapások során három orosz hajót ért találat: a Jamal és a Nyikolaj Filcsenkov partraszálló hajókat, valamint egy járőrhajót.
- Néhány nappal később, április 25. és 26. között egy újabb nagyszabású dróntámadás érte a krími várost. Ekkor ismét a Jamal és a Nyikolaj Filcsenkov volt a célpont, kiegészülve az Ivan Hursz hírszerző hajóval.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 08 May 2026. Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/RMNCVuTYrZ #StandWithUkraine pic.twitter.com/Mupd4vgi2k https://t.co/RMNCVuTYrZ— Ministry of Defence (@DefenceHQ) May 8, 2026
A hírszerzési elemzés megállapította, hogy bár az orosz flotta továbbra is képes rakétacsapásokat mérni Ukrajnára, a rendszeres ukrán támadások súlyosan rontják a tengeri műveletek hatékonyságát. Az orosz haditengerészet lényegében kiszorult a Fekete-tenger nyugati medencéjéből,
ahol már nem képes biztonságosan hajózni és ellenőrzést gyakorolni.
A mostani, Novorosszijszk és Szevasztopol elleni sikeres ukrán akciók komoly presztízsveszteséget is okoztak, emellett érezhetően visszavetették az orosz hadvezetés kockázatvállalási hajlandóságát a térségben.
