Hírszerzési jelentés: szabályosan letarolja az orosz hadiflottát Ukrajna, nincs már biztonságos pont a Fekete-tengeren

Ukrajna április folyamán három sikeres támadást hajtott végre az orosz Fekete-tengeri Flotta bázisai ellen. A csapások több hadihajót is megrongáltak, jelentősen korlátozva az orosz haditengerészet mozgásterét és műveleti képességeit a térségben - írja a brit hírszerzés friss jelentésében.

A jelentés tételesen felsorolja az elmúlt időszak ukrán támadásait az orosz kikötők ellen:

Az első támadás április 5 -én érte a flotta jelenlegi fő támaszpontját, Novorosszijszk kikötőjé t. A drónokkal végrehajtott támadás során találat érte az Admiral Makarov ot, az egyik, Kalibr-rakéták indítására képes fregattot , amely így kiesett a hadművelekből.

-én érte a flotta jelenlegi fő támaszpontját, t. A drónokkal végrehajtott támadás során találat érte az ot, az egyik, , amely így kiesett a hadművelekből. Április 18. és 19. között az ukrán erők Szevasztopol kikötőjét vették célba. A csapások során három orosz hajót ért találat: a Jamal és a Nyikolaj Filcsenkov partraszálló hajókat, valamint egy járőrhajót.

között az ukrán erők kikötőjét vették célba. A csapások során három orosz hajót ért találat: a partraszálló hajókat, valamint egy járőrhajót. Néhány nappal később, április 25. és 26. között egy újabb nagyszabású dróntámadás érte a krími várost. Ekkor ismét a Jamal és a Nyikolaj Filcsenkov volt a célpont, kiegészülve az Ivan Hursz hírszerző hajóval.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 08 May 2026. Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/RMNCVuTYrZ #StandWithUkraine pic.twitter.com/Mupd4vgi2k https://t.co/RMNCVuTYrZ — Ministry of Defence (@DefenceHQ) May 8, 2026

A hírszerzési elemzés megállapította, hogy bár az orosz flotta továbbra is képes rakétacsapásokat mérni Ukrajnára, a rendszeres ukrán támadások súlyosan rontják a tengeri műveletek hatékonyságát. Az orosz haditengerészet lényegében kiszorult a Fekete-tenger nyugati medencéjéből,

ahol már nem képes biztonságosan hajózni és ellenőrzést gyakorolni.

A mostani, Novorosszijszk és Szevasztopol elleni sikeres ukrán akciók komoly presztízsveszteséget is okoztak, emellett érezhetően visszavetették az orosz hadvezetés kockázatvállalási hajlandóságát a térségben.

