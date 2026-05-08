  • Megjelenítés
Így védekezik Ukrajna a gigantikus dróntámadás ellen – a drága Patriot-rakétákat sem kellett bevetni
Globál

Így védekezik Ukrajna a gigantikus dróntámadás ellen – a drága Patriot-rakétákat sem kellett bevetni

Portfolio
Ukrajna egy eddig titokban tartott, Stash nevű rövid hatótávolságú légvédelmi rendszert vetett be éles helyzetben, amikor több mint 400 pilóta nélküli eszközből álló orosz támadást kellett elhárítani – derül ki az Ukrán Légierő Nyugati Parancsnoksága által 2026. május 1-jén közzétett felvételekből - írta meg az Army Recognition.

A Stash rendszer AGM-114 Hellfire rakétákat használ, amelyeket egy négykerekű, vontatható indítóállványra szereltek, kompakt radaregységgel kiegészítve. A kétcsöves indítóberendezés a Longbow Hellfire 'Fire-and-Forget üzemmódjára épül, ami lehetővé teszi az alacsonyan repülő drónok gyors, egymást követő megsemmisítését.

A rendszert kifejezetten a hátországi kritikus infrastruktúra védelmére tervezték, nem pedig frontvonalbeli hadviselésre.

A mostani bevetésre egy tömeges orosz dróntámadás során került sor, amelyben egyetlen támadási hullámban több mint 400 pilóta nélküli légijárművet indítottak ukrán célpontok ellen.

A Stash alkalmazása jól illeszkedik Kijev azon törekvésébe, hogy alacsony költségű, rétegzett légvédelmi rendszert építsen ki a nagy értékű Patriot- és NASAMS-elfogórakéták kímélése érdekében. A megközelítés lényege, hogy a tömeges Sahed-típusú öngyilkos drónrajok ellen ne a legdrágább eszközöket kelljen bevetni, miközben a kritikus infrastruktúra folyamatos védelme biztosított marad.

A koncepció egy szélesebb NATO-trendet is tükröz: a szövetség tagállamai egyre inkább moduláris, meglévő rakétakészletekre épülő rövid hatótávolságú légvédelmi (SHORAD) rendszereket fejlesztenek, válaszul a drónhadviselés rohamosan növekvő léptékére és összetettségére.

Kapcsolódó cikkünk

Totálisan összeomlott Moszkva tűzszünete, Ukrajna megtalálta az oroszok gyenge pontját – Híreink az orosz-ukrán háborúról pénteken

Összeomlott Putyin tűzszünete: megindult a megtorlás

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

DEBRECEN - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

DEBRECEN - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. május 11.

Portfolio Investment Day 2026

2026. május 12.

MISKOLC - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. május 13.

Pécs - Merre tovább hazai kkv-k?

2026. május 14.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
OTP, Nvidia, arany, olaj vagy bitcoin? Mibe tegyük a pénzünket?
Erre a pillanatra várt Oroszország – Az Egyesült Államok kivonulása után azonnal megindult a katonai megerősítés a térségben
Mindenki lélegzet-visszafojtva várja a hétvégét, NATO-területen csapódtak be Oroszország felől érkező drónok - Híreink az orosz-ukrán háborúból csütörtökön
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility