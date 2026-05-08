Így védekezik Ukrajna a gigantikus dróntámadás ellen – a drága Patriot-rakétákat sem kellett bevetni

A Stash rendszer AGM-114 Hellfire rakétákat használ, amelyeket egy négykerekű, vontatható indítóállványra szereltek, kompakt radaregységgel kiegészítve. A kétcsöves indítóberendezés a Longbow Hellfire 'Fire-and-Forget üzemmódjára épül, ami lehetővé teszi az alacsonyan repülő drónok gyors, egymást követő megsemmisítését.

A rendszert kifejezetten a hátországi kritikus infrastruktúra védelmére tervezték, nem pedig frontvonalbeli hadviselésre.

A mostani bevetésre egy tömeges orosz dróntámadás során került sor, amelyben egyetlen támadási hullámban több mint 400 pilóta nélküli légijárművet indítottak ukrán célpontok ellen.

A Stash alkalmazása jól illeszkedik Kijev azon törekvésébe, hogy alacsony költségű, rétegzett légvédelmi rendszert építsen ki a nagy értékű Patriot- és NASAMS-elfogórakéták kímélése érdekében. A megközelítés lényege, hogy a tömeges Sahed-típusú öngyilkos drónrajok ellen ne a legdrágább eszközöket kelljen bevetni, miközben a kritikus infrastruktúra folyamatos védelme biztosított marad.

A koncepció egy szélesebb NATO-trendet is tükröz: a szövetség tagállamai egyre inkább moduláris, meglévő rakétakészletekre épülő rövid hatótávolságú légvédelmi (SHORAD) rendszereket fejlesztenek, válaszul a drónhadviselés rohamosan növekvő léptékére és összetettségére.

