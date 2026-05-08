Itt a mindent felforgató döntés: elszabadult a fegyverkezési verseny Amerikában – Trump könyörtelenül a győzelemre játszik

A Louisiana kontra Callais-ügy jelentőségét érdemes két részre bontani. Az egyik a rövid távon megfogható politikai következményről szól, hiszen az ítélet vadonatúj fejezetet nyitott a tavaly kirobbant „gerrymandering-háborúban”. A másik rész fókuszában a választójogi törvény áll, pontosabban annak fokozatos újraértelmezése, gyengítése az elmúlt évtizedek során, ami a rasszizmusról folytatott társadalmi vitához is kapcsolódik.
De kezdjük először azzal, hogy milyen jogszabályról van egyáltalán szó.
„A leghatékonyabb törvény valaha”
Az 1965-ös Voting Rights Act – mivel több is akadt ilyenből, szokás jelölni az évszámot – a fekete polgárjogi mozgalom csúcsán lépett életbe, alig hónapokkal a selmai „véres vasárnap” után. A déli államokban ekkoriban ért véget a Jim Crow-korszak, amit a faji szegregáció és az afroamerikaiak politikai elnyomása jellemzett.
Mint azt korábbi cikkünkben kifejtettük, számos egykori rabszolgatartó államban – az erőszakos megfélemlítés és a nyílt kizárás mellett – olyan eszközökkel is akadályozták a feketék választási részvételét, mint az elfogultan értékelt szövegértési tesztek vagy a fejadó. Mindezt annak dacára, hogy a XV. alkotmánykiegészítés, amelyet az 1865-ben lezárult polgárháborút követően ratifikáltak, tiltotta a választójog korlátozását „rassz, bőrszín vagy korábbi rabszolgaság alapján”. A választójogi törvény célja tehát a faji diszkrimináció felszámolása és az alkotmány betűjének valós betartatása volt,
- például a feketéket és más kisebbségeket kipécéző előkövetelmények eltörlésével,
- illetve azzal, hogy a „renitens” helyhatóságoknak előírta, hogy bármilyen választási szabályváltoztatáshoz a szövetségi kormány engedélyét kell kérniük. A VRA ezáltal jelentős jogkörökkel ruházta fel a központi kormányzatot a szavazások ellenőrzése és tiszta lebonyolítása érdekében, jóllehet az egyébként tagállami hatáskörnek minősül.
-
A törvény nemcsak a szavazati jog megtagadását büntette, hanem a „szavazathígítást” is.E szerint tilos úgy kialakítani a választási rendszert – beleértve a választókörzeteket –, hogy az csorbítsa egy számottevően népes, földrajzilag összefüggő és politikailag egységesen szavazó kisebbségi csoport esélyét, hogy a preferált jelöltje győzedelmeskedjen. Amennyiben megállapítást nyer a szavazathígítás, az olyan körzet(ek) kialakításával orvosolható, amelyben relatív többséget alkotnak a kisebbségi választók. Ilyen „védett körzetből” jelenleg pár tucat lehet Egyesült Államok-szerte, főleg a Délen.
Amerikai liberális körökben máig hatalmas népszerűségnek örvend a „valaha volt legsikeresebb törvénynek” titulált VRA. Mississippiben például két év alatt megkilencszerezte a választásra regisztrált afroamerikaiak arányát, az 1965-ös 6,7%-ról (!) 59,8%-ra nőtt 1967-re.
A konzervatívokat viszont alsóhangon is megosztja a választójogi törvény,
talán nemcsak olyan politikai kalkulációkból kifolyólag, hogy a VRA a republikánusok felé hajló déli államok szinte mindegyikében biztosít(ott) egy-két körzetet a fekete kisebbségnek, amely túlnyomórészt a demokratákra szokott ikszelni. Az amerikai jobboldal alapvetően nem szíveli a különböző kisebbségek pozitív diszkriminációját, indokolják akár ezt olyan történelmi sérelmek, mint a rabszolgaság vagy a szegregáció. Úgy gondolják ugyanis, hogy ez sérti a törvény előtti egyenlőség és a „színvak” – azaz etnikai és faji származást nem figyelembe vevő – alkotmány elvét. Gyakori kifogás még a választójogi törvénnyel szemben, hogy az aláássa a tagállamok választásokhoz fűződő joghatóságát és túlzott hatalmat ad a szövetségi adminisztráció kezébe.
Ezen szempontok döntőnek bizonyultak a legfelsőbb bíróság 2013-as döntésében, amikor elkaszálták a VRA velejének vélt „képletet”. Ez határozta meg, hogy mely helyhatóságoknak kell előzetes jóváhagyást kérniük, ha módosítják a választási törvényeket. John Roberts, a csúcsbíróság elnöke a többségi határozatban akkoriban szintén érvként hozta fel, hogy
fél évszázad változott annyit az amerikai társadalom, hogy immár feleslegessé váltak a választójogi törvény „rendkívüli” rendelkezései.
Országunk megváltozott, és bár a választás során megnyilvánuló bármilyen faji megkülönböztetés elfogadhatatlan, a Kongresszusnak gondoskodnia kell arról, hogy az e probléma orvoslására elfogadott jogszabályok megfeleljenek a jelenlegi körülményeknek
– írta Roberts, aki már a ’80-as években lobbizott a VRA megnyirbálása mellett.
A rasszizmust máig súlyos problémaként számontartó liberális oldal ezzel úgy szokott vitatkozni, hogy épp a választójogi törvény mérsékelte a diszkriminációt, így annak felszámolása csak visszalépéssel járna, és megfelel annak, mintha valaki „az esőben állva kidobná az esernyőjét, mondván, nem is ázott el”. Bár a konzervatív többségű legfelsőbb bíróság három éve még nem bántotta a Gingles-precedenst, és rábólintott arra, hogy Alabamában meg kell húzni egy második fekete többségű kongresszusi választókörzetet az esélyegyenlőség jegyében, tavaly már láthattunk arra jeleket, hogy a képlet után hamarosan a VRA újabb szakasza változhat „zombivá”.
A faji alapú jogorvoslatok egy bizonyos ideig, néha hosszú ideig, egyes esetekben évtizedekig megengedettek, de […] nem lehetnek határozatlan idejűek, és végponttal kell rendelkezniük
– érvelt például a Donald Trump által jelölt Brett Kavanaugh főbíró 2025-ben.
Érdekes mindenesetre, hogy 2013-ban az előzetes engedélyeztetés elvét nem vélte alkotmányellenesnek a csúcstestület, csak az elavult képletet – ezáltal úgy „húzták ki” a VRA legerősebb fogát, hogy papíron az még létezik, bár a kisebbségek politikai képviselete miatt aggódó polgárjogi aktivisták számára ez sovány vigaszt nyújt. Ezt a taktikát pedig a mostani, cikkünk fókuszában lévő ítélet is folytatta, ami a törvény másik tartóoszlopát ingatta meg.
„A kisebbségek mostantól kiszoríthatók a választásból”
Mivel a választójogi törvény nem írta elő Louisiana állam számára, hogy további kisebbségi többségű választókerületet hozzon létre, és az államnak nyomós érdeke nem fűződött a rassz figyelembevételéhez, ez a térkép alkotmányellenes, faji alapon történő választókerület-manipuláció
– áll az amerikai legfelsőbb bíróság április 29-i határozatában, amely megsemmisítette a louisianai törvényhozás által 2024-ben elfogadott képviselőházi körzetbeosztást. A döntés kidomborította a kilencfős testület ideológiai törésvonalait, a hat republikánus elnök által kinevezett, konzervatív táborba sorolt főbíró ugyanis támogatta azt, míg a liberális szárnyhoz sorolt kinevezettek ellenezték.
Az ügy pikantériája, hogy az elmarasztalt Louisiana korábban épp azért kényszerült új térképet rajzolni, mert egy szövetségi bíróság előírta ezt az államnak a választójogi törvény nyomán. A 2022-es eredetivel az volt a probléma, hogy noha a helyi lakosság harmadrészt fekete, Louisiana hat kongresszusi körzete közül csak egyetlen egyben adták a többséget az afroamerikai szavazók, ami felhígította az ő – zömében demokratákra leadott – voksaikat, ezzel sértette az egyenlő képviselethez fűződő jogaikat.
A republikánusok által ellenőrzött Baton Rouge-i törvényhozás két éve meghajolt a bíróság előtt, és létrehozott egy második fekete többségű körzetet, melyet a legutóbbi, 2024-es választáson be is zsebeltek a demokraták.
Magukat nem feketének valló szavazók azonban faji alapú diszkrimináció miatt pert indítottak,
melyben a legfelsőbb bíróság egészen mostanáig húzta a döntéshozatalt, jóllehet már 2025-ben felért hozzá az ügy. Az amerikai jogi grémium most tehát azt a térképet nyilvánította diszkriminatívnak, ami pont hogy a feketék hátrányba kerülését volt hivatott orvosolni a VRA eddigi értelmzése alapján. Ezen a csúcsbíróság arra alapozva változtatott, hogy mivel a XV. alkotmánykiegészítés tilt minden típusú faji megkülönböztetést, az azt végrehajtani hivatott törvény alapján nem lett volna szabad figyelembe venni a választók rasszát, amikor kialakították a körzethatárokat.
A taláros testület mindazonáltal a jogvédők rémálom-forgatókönyvétől eltérően nem semmisítette meg, ugyanakkor átértelmezte az 1965-ben elfogadott törvény második szakaszát,
jócskán megnehezítve a faji diszkrimináció bizonyítását a gerrymanderinggel – azaz a választókerület-manipulációval – kapcsolatos perekben.
Mostantól ugyanis nem elegendő a hátrányt okozó hatást bemutatni, szükséges bizonyítani azt is, hogy az rasszista szándékkal lett kialakítva. Ezt a lécet jóval nehezebb megugrani, hisz hacsak nincs a kisebbség elnyomásáról mint célról explicit kinyilatkoztatás, a gerrymandering könnyedén leplezhető a nyers pártpolitikai érdekek érvényesítésével – a pártos körzetmanipulációt a legfelsőbb bíróság pedig olyan politikai kérdésnek minősítette 2019-ben, amibe a bíróknak nincs beleszólása.
Arról, hogy a diszkriminatív szándék vagy csak a hatás a mérvadó, a ’80-as években is folyt vita. A legfelsőbb bíróság már akkor az előbbi mellett szállt síkra, de ezt röviddel később felülírta a Kongresszus, így mind ez idáig nem volt bizonyítandó a szándék.
Elena Kagan, akit a demokrata Barack Obama jelölt a legfelsőbb bíróságra, nem fogta vissza magát az ítélethez csatolt különvéleményében, melyben a polgárjogi mozgalom vívmányait fenyegető drasztikus visszalépésről beszélt.
A következmények várhatóan messzemenők és súlyosak lesznek. A mai döntés nem többé, mint holt betűvé teszi a második szakaszt. Azokban az államokban, ahol ez a törvény máig fontos – azaz, ahol még mindig jellemző a lakóhely szerinti szegregáció és a faji alapon polarizált szavazás –, a kisebbségi szavazók mostantól kiszoríthatók a választási folyamatból.
A konzervatív kollégája, Clarence Thomas ugyanakkor annak adott hangot, hogy a törvényt soha nem kellett volna úgy értelmezni, hogy az nagyjából arányos képviseletet biztosít a kisebbségeknek. A többségi véleményt megfogalmazó Samuel Alito továbbá leszögezte, „drámaian megváltozott” a helyzet az amerikai Délen a VRA elfogadása óta, és
a fekete szavazók ma már hasonló arányban vesznek részt a választásokon, mint a többi választópolgár
– bár azzal, hogy a rasszizmus már a múlté, a legtöbb liberális jogvédő nem ért egyet.
De térjünk át az ítélet politikai következményeire, hisz
ezáltal olyan déli államokba is lehetővé vált a pártok közötti gerrymandering-háború átterjedése, ahol eddig nem lett volna megengedett.
Azaz hamarosan nemcsak Louisiana rukkolhat elő olyan új kongresszusi térképpel, ami helyzetbe hozza a republikánusokat.
JEFF LANDRY’S 4 NEW MAPSvia @wdsu We now have a first look at the proposed new congressional maps for Louisiana after the Supreme Court ruled the state's two majority-Black district map was unconstitutional.Lawmakers are set to debate them in the Senate Friday morning.… pic.twitter.com/I6Nw4qLktp https://twitter.com/wdsu?ref_src=twsrc%5Etfw— Not That JD (@jdfromthe504) May 7, 2026
Versenyfutás az idővel
A tartalmát illetően kevésbé meglepő csúcsbírósági ítélet kulcsa kezdettől fogva az időzítés volt, hisz
kérdéses volt, hogy vajon még időben kiadják-e azt az idén novemberben esedékes félidős választások előtt.
Louisianában nagyon iparkodni kellett: alig pár napon múlt, hogy a kormányzó el tudja halasztani júliusig a május 16-i előválasztásokat, noha több mint 40 ezren már előzetesen leadták a voksukat. Jeff Landry szerint az ítélet fényében a voksolást új körzetek használatával kell megtartani, bár nem mindenki véli ugyanígy, a lépés kapcsán több keresetet beadtak demokratákhoz köthető felperesek. A republikánus többségű állami törvényhozás, amely felelős a kerületek meghatározásáért, már ma elkezdi a munkát az új beosztáson, amely a várakozások szerint nem lesz maximalista, a kettő közül az egyik demokrata képviselőt állva hagyhatja.
Ivey is calling for Alabama's https://t.co/YEMahFviHm— VoteHub (@VoteHub) May 1, 2026
A „pelikánállam” nem egyedüli, republikánusok által dominált déli államként szüntetheti meg a demokrata képviselők kerületeit. A szintén rövid időn belül, május 19-én előválasztó Alabamában a kormányzó szinte azonnal rendkívüli ülést hívott össze, hogy megszüntessék a kettő közül legalább az egyik körzetet, amely a demokraták felé hajlik, és a VRA védelme alatt állt. A módosításra azonban rá kell bólintania a legfelsőbb bíróságnak, mivel a már említett, 2023-as határozatuk értelmében a jelenleg érvényes térképet kellene használnia az államnak 2030-ig.
Tennessee-ben ugyancsak kaptak a lehetőségen a republikánusok,
rendkívüli ülést hirdettek, és úgy változtatták meg az állam kilencedik választókerületét, hogy az nekik kedvezzen. Ez volt az egyetlen, amelyet demokrata képviselt.
BREAKING — Tennessee Gov. Bill Lee has signed the new 9-0 congressional map into law. +1 GOP -1 DEM pic.twitter.com/jQNd3YnFlY https://t.co/jQNd3YnFlY— VoteHub (@VoteHub) May 7, 2026
Bár valószínűleg bírósági perek hada fog indulni, a Republikánus Párt a hirtelen szabaddá vált gerrymandering által legalább három, de potenciálisan akár öt plusz helyet szerezhet a Kongresszus alsóházában 2027-től. De úgy látszik, a novemberi választás előtt még Dél-Karolina és Mississippi szintén megpróbálhat szerezni egy-egy demokrata skalpot. Ám ez az öt-hét extra képviselőházi szék nem igazán elégíti ki Donald Trump étvágyát, aki felszólította párttársait, hogy csipkedjék magukat.
The SCOTUS eliminated Sec 2 of the Voting Rights Act, the only limit on partisan gerrymandering. States are now allowed to eliminate majority-minority districts for partisan advantage. Conservative-led Southern states could erase most progressive seats.+ https://t.co/GOFAf3HZpa pic.twitter.com/RnKKWEvpmI https://t.co/GOFAf3HZpa— FairCount.bsky.social (@faircount) May 4, 2026
Ez fontosabb, mint az adminisztratív kényelem. Ennek az lesz a mellékhatása, hogy a republikánusok több mint 20 képviselőházi helyet kapnak a közelgő félidős választásokon!
– jelentette ki az amerikai elnök a Truth Socialön. Trumphoz valószínűleg polgárjogi szervezetek azon becslései jutottak el, melyek szerint a pártja szélsőséges esetben akár 19 plusz mandátumot is nyerhet a VRA által védett körzetek feldarabolásával. Ettől az extrém forgatókönyvtől egyelőre távol vagyunk már csak az idő szűke miatt is, viszont a 2028-as választásig még tovább nőhet a megszüntetett kisebbségi/demokrata kerületek száma az amerikai Délen.
Nyertesek és vesztesek
Abba viszont nem biztos, hogy belegondolt Trump a legelején, hogy a demokraták nem fogják tétlenül nézni az ügyeskedésüket.
A „fegyverkezési versenyt” kirobbantó Texas lépésére tavaly a demokrata vezetésű Kalifornia megtorlással felelt, hogy visszabillentse az erőviszonyokat, azóta pedig Virginia is lépett, egyetlen republikánus képviselőt meghagyva, és négy másikat kirajzolva a körzetéből. Erre a másik oldal részéről Floridából érkezett válasz, a Ron DeSantis által múlt héten szignózott változtatás értelmében négy demokrata körzetet fazoníroztak át republikánussá.
Miközben a republikánusoknak is van még jó pár átrajzolható állam a tarsolyukban, ez ugyanúgy igaz a demokratákra is. Utóbbiak 2028 előtt még Colorado, Illinois, Maryland és – egy állami alkotmánymódosítás és az ezért felelős független bizottság megszüntetése után – New Yorkban billenthetnek át republikánus körzeteket a saját javukra.
Egyszóval a pártok gerrymandering-versenyének nem látszik a vége. A választókerületek saját hatalmi érdekek mentén való állandó újra- és újrahúzása, amire azelőtt csak évtizedenként egyszer került sor az új népszámlálás tükrében,
valószínűleg új, ciklusonként akár nem is egyszer űzött nemzeti sporttá fog alakulni az Egyesült Államokban.
Miután a legfelsőbb bíróság kivonja magát a folyamatból, a „fegyverkezési verseny” leállítása – szövetségi törvénykezés által – ironikus módon épp azokon a politikusokon múlna, akik leginkább érdekeltek annak folytatásában és végletekig felcsigázásában.
A legtöbb elemzés ugyanakkor kiemeli, hogy valószínűleg sem a republikánusok, sem a demokraták nem fognak egyértelmű győztesként kijönni a végén. Azaz a demokraták ellenlépései következtében végső soron hiábavalóvá válhat Trump erőfeszítése, hogy évtizedközepi gerrymanderinggel hozza helyzetbe saját pártját. Ráadásul még ha ez sikerül is, a közvélemény-kutatások jelenlegi állása szerint
akkora fölényre számíthatnak a demokraták, hogy a képviselőházi többséget választókerületi trükközéssel sem lehet elvenni tőlük – legfeljebb csupán a diadaluk mértékét csökkentheti.
Ha a győztesé nem is, a vesztes kiléte eléggé nyilvánvaló: maguk az amerikai választók, hiszen az elszabaduló választókerület-manipuláció csak fokozza azt a jelenséget, hogy nem az emberek választják a politikusaikat, ahogy annak a képviseleti demokráciában helye lenne, hanem épp fordítva. A Votebeat elemzése arra jutott, hogy tavaly óta, de még a választójogi törvény újraértelmezése előtt
nem kevesebb mint 15 „billegő körzet” látta kárát a gerrymandering-háborúnak, ahol érdemi verseny folyt a demokrata és republikánus kongresszusi jelöltek között.
Ezeket mind betonbiztos, borítékolhatóan „kék” vagy „vörös” mandátumok váltották fel, visszavetve a valós politikai versenyt és az adott esetben vesztes párt szavazóinak képviseletét. Az elfajuló gerrymandering, valamint a biztos körzetek számának ebből fakadó növekedése pedig a polarizáció, azaz a végletes politikai megosztottság fokozódásában is szerepet játszhat, mivel a politikusok számára kevesebb ösztönző lehet arra, hogy a „billegő szavazó” kegyeit keressék, ehelyett elég saját bázisukat tüzelni.
|A 2025-26-os választókerület-manipuláció eddigi mérlege billegő körzetek szempontjából
|Azon kongresszusi körzetek száma, ahol Donald Trump vagy Kamala Harris legfeljebb 8 százalékpontos különbséggel nyert a 2024-es elnökválasztáson.
|Állam
|Régi térkép
|Új térkép
|Változás
|Texas
|2
|0
|-2
|Missouri
|1
|0
|-1
|Észak-Karolina
|1
|0
|-1
|Ohio
|4
|3
|-1
|Kalifornia
|12
|7
|-5
|Utah
|0
|0
|0
|Virginia
|3
|3
|0
|Florida
|5
|0
|-5
|Összesen
|28
|13
|-15
|Forrás: Votebeat
Címlapkép forrása: MTI/EPA/Aaron Schwartz
