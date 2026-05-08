Kiderült, miért szenvednek többet a nők autoimmun betegségektől – több mint ezer genetikai kapcsolót azonosítottak a kutatók

Amerikai kutatók először azonosítottak olyan humán antitesteket, amelyek közvetlenül semlegesíteni képesek a kanyaróvírust, egy friss, ausztrál tanulmány pedig azt tárta fel, hogy a nők miért hajlamosabbak számos autoimmun betegségre. Az alábbiakban e két jelentős immunológiai kutatás főbb eredményeit foglaljuk össze.

A kaliforniai La Jolla Immunológiai Intézet kutatócsoportja a Cell Host & Microbe folyóiratban számolt be arról, hogy

sikerült olyan humán antitesteket izolálniuk, amelyek a kanyaróvírus kulcsfontosságú felszíni fehérjéihez kötődve megakadályozzák a kórokozó bejutását a gazdasejtekbe.

Az antitesteket egy évekkel korábban kanyaró ellen beoltott nő véréből nyerték ki. Ezek a vírus fúziós fehérjéjéhez, illetve a "H" jelű hemagglutinin (tapadó) fehérjéhez kapcsolódva inaktiválják a vírust. Állatkísérletekben az antitestek beadása akár ötszázszoros csökkenést eredményezett a vírusterhelésben, megelőzésként és a fertőzést követő 24–48 órán belüli kezelésként alkalmazva is. Az egyik antitest, a 3A12 jelű, teljesen kimutathatatlanná tette a keringő vírust.

A kutatók krioelektron-mikroszkópiával háromdimenziós képeket készítettek az antitestek és a vírusfehérjék kapcsolódásáról, ami alapján kifejleszthető lehet az első, expozíció előtti és utáni kanyaróellenes célzott terápia. Ez különösen az immunhiányos betegek és az oltásra még túl fiatal kisgyermekek számára lenne kulcsfontosságú, akiknek jelenleg szinte kizárólag a nyájimmunitásra kell hagyatkozniuk. Eközben az oltásszkepticizmus terjedése miatt egyre több közösségben csökken az átoltottság a kritikus szint alá.

Miért a nőket sújtják jobban az autoimmun betegségek?

A másik jelentős felfedezésről az American Journal of Human Genetics hasábjain számoltak be ausztrál kutatók, akik a nemek közötti immunológiai különbségek genetikai hátterét vizsgálták. Közel ezer egészséges személy több mint 1,25 millió immunsejtjét elemezve több mint ezer olyan genetikai "kapcsolót" azonosítottak, amelyek eltérően működnek a női és a férfi immunsejtekben. Az egysejtszintű elemzés olyan nemfüggő eltéréseket tárt fel, amelyeket a korábbi, átlagértékekre építő vizsgálatok nem tudtak kimutatni. A kutatók az úgynevezett expressziós kvantitatív tulajdonság-lókuszokat (eQTL) vizsgálták, amelyek afféle hangerőszabályzóként határozzák meg, hogy egy adott gén milyen mértékben aktiválódik.

A nőknél a genetikai aktivitás erőteljesen a gyulladásos jelátviteli útvonalak felé tolódott el, magasabb B-sejt- és szabályozó T-sejt-szintekkel. A férfiaknál ezzel szemben az alapvető sejtfenntartó és fehérjeszintézishez kapcsolódó funkciók domináltak, magasabb monocitaaránnyal. Sara Ballouz, a tanulmány egyik vezető szerzője szerint ez a reaktívabb női immunprofil előnyt jelent a vírusfertőzések leküzdésében, ugyanakkor biológiai árral jár:

nagyobb hajlammal az autoimmun betegségekre, mint a lupusz (szisztémás lupus erythematosus), a szklerózis multiplex vagy a reumatoid artritisz.

A férfiak immunsejtjei kevésbé hajlamosak a gyulladásos válaszokra, ami viszont fogékonyabbá teszi őket a fertőzésekkel szemben. A kutatók hangsúlyozták, hogy az immunrendszert a biológiai nem figyelembevételével kell vizsgálni, mert ennek elhanyagolása torzíthatja a betegségek megértését és a kezelési stratégiák kialakítását.

Forrás: Reuters

