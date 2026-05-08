Kiújult a káosz a Hormuzi-szoros körül: összecsapások kezdődtek, Irán amerikai rombolókat támad
Globál

Az Egyesült Államok iráni katonai célpontokat támadott, miután Irán rakétákkal, drónokkal és kis hadihajókkal tüzet nyitott három amerikai rombolóra a Hormuzi-szorosban - számolt be a Bloomberg.

Az amerikai Központi Parancsnokság (CENTCOM) csütörtöki közleménye szerint az iráni támadás "többszörös rakéta-, drón- és kis hadihajókkal végrehajtott műveletet" foglalt magában, de amerikai eszközökben nem esett kár. Az amerikai erők válaszcsapásban megsemmisítették a beérkező fenyegetéseket, majd

csapást mértek iráni rakéta- és drónindító állásokra, vezetés-irányítási központokra, valamint hírszerző létesítményekre.

Az összecsapás a már harmadik hónapjába lépő háború közepette történt, amely eddig több ezer halálos áldozatot követelt, és globális energiaválságot idézett elő. A Trump-kormányzat arra várt, hogy Irán reagáljon az Egyesült Államok javaslatára, amely a szoros újranyitására és a konfliktus lezárására irányult. Donald Trump amerikai elnök a közösségi médiában figyelmeztetett:

Ahogy ma is kiütöttük őket, a jövőben még keményebben és sokkal erőteljesebben fogjuk, ha nem írják alá az alkut, GYORSAN!

A teheráni vezetés egyelőre nem jelezte, hogy elfogadná az ajánlatot, és továbbra is kevés hajlandóságot mutat az atomprogramjáról, illetve az urándúsítás felfüggesztéséről szóló tárgyalásokra – márpedig ezek Washington legfőbb követelései. Trump ugyanakkor később leszögezte, hogy a tűzszünet továbbra is érvényben van, és a megállapodást még mindig elérhetőnek tartja.

A válság enyhítése érdekében Trump korábban bejelentette a „Szabadság Projekt” (Project Freedom) fedőnevű műveletet a szoros hajóforgalmának biztosítására, de a programot hamarosan felfüggesztették. A Wall Street Journal csütörtöki értesülései szerint

Szaúd-Arábia és Kuvait feloldotta a regionális bázisaik amerikai katonai használatára vonatkozó korlátozásokat, ami lehetővé teheti a művelet újraindítását.

A CENTCOM a bázisokkal kapcsolatos kérdéseket a szaúdi és kuvaiti kormányhoz irányította, a Project Freedom esetleges újraindításáról pedig nem kívánt nyilatkozni.

