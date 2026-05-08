Kiújult a káosz a Hormuzi-szoros körül: összecsapások kezdődtek, Irán amerikai rombolókat támad

Az amerikai Központi Parancsnokság (CENTCOM) csütörtöki közleménye szerint az iráni támadás "többszörös rakéta-, drón- és kis hadihajókkal végrehajtott műveletet" foglalt magában, de amerikai eszközökben nem esett kár. Az amerikai erők válaszcsapásban megsemmisítették a beérkező fenyegetéseket, majd
csapást mértek iráni rakéta- és drónindító állásokra, vezetés-irányítási központokra, valamint hírszerző létesítményekre.
Az összecsapás a már harmadik hónapjába lépő háború közepette történt, amely eddig több ezer halálos áldozatot követelt, és globális energiaválságot idézett elő. A Trump-kormányzat arra várt, hogy Irán reagáljon az Egyesült Államok javaslatára, amely a szoros újranyitására és a konfliktus lezárására irányult. Donald Trump amerikai elnök a közösségi médiában figyelmeztetett:
Ahogy ma is kiütöttük őket, a jövőben még keményebben és sokkal erőteljesebben fogjuk, ha nem írják alá az alkut, GYORSAN!
A teheráni vezetés egyelőre nem jelezte, hogy elfogadná az ajánlatot, és továbbra is kevés hajlandóságot mutat az atomprogramjáról, illetve az urándúsítás felfüggesztéséről szóló tárgyalásokra – márpedig ezek Washington legfőbb követelései. Trump ugyanakkor később leszögezte, hogy a tűzszünet továbbra is érvényben van, és a megállapodást még mindig elérhetőnek tartja.
A válság enyhítése érdekében Trump korábban bejelentette a „Szabadság Projekt” (Project Freedom) fedőnevű műveletet a szoros hajóforgalmának biztosítására, de a programot hamarosan felfüggesztették. A Wall Street Journal csütörtöki értesülései szerint
Szaúd-Arábia és Kuvait feloldotta a regionális bázisaik amerikai katonai használatára vonatkozó korlátozásokat, ami lehetővé teheti a művelet újraindítását.
A CENTCOM a bázisokkal kapcsolatos kérdéseket a szaúdi és kuvaiti kormányhoz irányította, a Project Freedom esetleges újraindításáról pedig nem kívánt nyilatkozni.
Címlapkép forrása: Portfolio
Pénzégető csapdába léptünk, csak most jöhet a közbelépés a négy nagytól
Mindenhol feszült a helyzet, Európán egyre jobban nő a nyomás.
Több soron is nagyon komoly meglepetést okozott a Mol
Erős Upstream, nagyon gyenge Downstream.
Iratokat foglalt le az ügyészség az MNB-üggyel összefüggésben az Állami Számvevőszéknél
A 24.hu információi szerint.
18 hónapos mélypontra zuhant a kávé ára
De a szakértők szerint ez csak a vihar előtti csend lehet.
Viharos időszak vár az energiapiacokra
Az iráni konfliktus rendezése után is.
Meglepő fordulatot hozott Trump és Von der Leyen telefonbeszélgetése: Európa ultimátumot kapott
Július 4-ig adott határidőt Trump.
Lemondott Révész János országos kórházi főigazgató
Lemondásának oka egyszerű.
Nemzetközi ÁFA- és e-számlázási változások
A 2026-os változások nem önálló, elszigetelt számlázási reformokként értelmezhetők, hanem egyértelműen a valós idejű adatszolgáltatás és az e-számlázás irányába mutatnak. Az Eur
Végrehajtás megszüntetés ügyvéd által - így szabadulhatsz meg a végrehajtástól
Végrehajtás indult Ön ellen? Mutatjuk, hogyan szüntethető meg ügyvéd segítségével akár elévült vagy jogtalan tartozás esetén is. Tartalom: - Mi a helyzet a jogtalan, elévült követelése
Díjemelésre felkészülni: júliusban jön a feketeleves a lakossági bankszámláknál
Az önkéntes díjstop, melyet a bankok vállaltak lejár 2026. június 30-án. Eddig sokan azt gondolhatták, hogy a jellemzően tavaszi inflációkövető díjemelést ezzel megúszhatják. Sajnos a val
Négyéves csúcson a forint: mik az erősödés okai, és kinek kedvez valójában?
Az elmúlt napokban közel négyéves csúcsra erősödött a forint az euróval szemben. Vajon meddig tarthat a lendület, és kinek kedvez valójában az erős hazai deviza? The post Négyéves csúcson
Ki épít jövőt, és ki él a mából? - BB tengely
Csehország folyamatosan a régió élbolyában, Magyarország a középmezőnyben ingadozik 30 éve: így alakul a beruházási ráta a Baltikum-Balkán tengely országaiban. A beruházási ráta –
A demokrácia győzelme Magyarországon mint befektetési lehetőség
A 2026. április 12-i magyar választás befektetői szempontból is fordulópont. Az elmúlt 16 évben Magyarországot sok nemzetközi befektető nem gazdasági, hanem politikai és intézményi okokból
Az Anthropic konfliktusa a Pentagonnal
Az Anthropic és a Pentagon szembenállása élesen megvilágítja azt a mélyülő szakadékot, amely az etikus AI-fejlesztés elvei és a rideg nemzetbiztonsági érdekek között feszül.
Rekordszáraz tavasz: hogyan kezelhető a vízhiány Magyarországon?
Az idei tavasz ismét megmutatta, mennyire sérülékeny a vízrendszerünk: rekordközeli csapadékhiány, csökkenő talajnedvesség és tartósan apadó vízkészletek jellemzik a helyzetet.
Jó és rossz példák: így lehet siker vagy bukás a magyar euróbevezetés
Mielőbb lépni kell, ha komolyan gondoljuk a dolgot.
Egyre több magyar szenved evés után: kiderült, mi áll valójában a tünetek mögött
Sok a félreértés az élelmiszer-érzékenységekről.
Buffették imádnák az OTP-t – De miért nem vesznek belőle?
Olcsóbb, mint az Apple.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?