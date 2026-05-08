Kormányváltás után lépett az elhárítás: orosz kémet utasítottak ki Budapestről
Az amerikai és szövetséges hírszerzés szerint egy, az orosz titkosszolgálathoz köthető diplomata éveken át épített kapcsolatokat kormányközeli intézményekben Magyarországon. A kiutasítását már korábban is kezdeményezték, de politikai okokból csak a választások után került rá sor - írta meg a Vsquare.

Magyarország csendben kiutasított egy orosz kémet, aki diplomáciai fedésben, budapesti állomáshelyéről több, a kormányhoz közel álló Mathias Corvinus Collegium és egyéb intézmények közelébe épített ki kapcsolatokat.

Az amerikai és NATO-partnerekkel együttműködő magyar elhárítás szerint a diplomataként dolgozó Artur Sushkov valójában az orosz külföldi hírszerzés, az SVR tisztje volt, aki informátorokat kezelt és potenciális beszervezési célpontokat keresett.

A hírszerzési információk alapján Sushkov elsősorban konferenciákon és szakmai eseményeken keresztül épített kapcsolatokat, különösen olyan intézményekben, mint az MCC, a Magyar Külügyi Intézet vagy a Ludovika egyetemhez tartozó John Lukacs Intézet. A források szerint informális találkozókat kezdeményezett olyan személyekkel, akik

közvetlen rálátással rendelkeztek kormányzati döntéshozatalra vagy szakpolitikai folyamatokra.

A magyar elhárítás már hónapokkal korábban javasolta a kiutasítását, de a döntés politikai okokból elhúzódott.

Kormányzati források szerint a választási kampány idején nem akarták kockáztatni a Moszkvával fennálló kapcsolatokat, különösen úgy, hogy Oroszország nyíltan támogatta a hivatalban lévő kormány újraválasztását. A fordulatot végül a kormányváltás hozta el, amely után az elhárítási szervek szabadabban járhattak el.

A műveletet a magyar Alkotmányvédelmi Hivatal hajtotta végre egy meg nem nevezett NATO-ország partnerszolgálatával együttműködésben.

Miután egyértelművé vált, hogy a diplomatát nem lehet megnyerni együttműködésre, a magyar hatóságok a bécsi egyezmény megsértésére hivatkozva kiutasították őt és feleségét.

Az amerikai és szövetséges hírszerzési értékelések szerint az ügy nem egyedi eset: Oroszország egyre inkább az akadémiai és agytröszt szektort használja információgyűjtésre Európában, és Magyarország ebben a környezetben különösen kedvező terepnek számított.

Egyes források szerint a kém még olyan alacsony szintű információk megszerzésére is törekedett, mint különböző intézményi hozzáférések vagy belső hálózati adatok, miközben politikai és külpolitikai információkat is gyűjtött.

A kiutasítás ellenére a NATO-országok becslése szerint továbbra is több orosz hírszerző dolgozik diplomáciai fedésben Budapesten, nem számítva a katonai és belbiztonsági szolgálatokhoz tartozó operatív személyeket.

Az eset így nemcsak egy konkrét művelet lezárását jelzi, hanem azt is, hogy a hírszerzési aktivitás Magyarországon továbbra is jelentős maradhat.

