Korrupciós vizsgálatokon nyerhet elképesztően nagyot Oroszország: az ukrán fegyverek gerincét adó vállalat került célkeresztbe

A botrány tavaly robbant ki az Enerhoatom állami atomenergetikai monopólium körüli, mintegy 100 millió dolláros korrupciós ügy kapcsán, amely mára Zelenszkij hivatali idejének legnagyobb korrupciós nyomozásává nőtte ki magát.
Az ügyben kilenc gyanúsítottat vádoltak meg. Köztük van Timur Mindics, az elnök közeli üzlettársa, Olekszij Csernyisov volt miniszterelnök-helyettes és Herman Haluscsenko volt energiaügyi miniszter is. Közülük Mindics tavaly novemberben Izraelbe menekült. Az ügy szálai Andrij Jermakhoz, Zelenszkij korábbi kabinetfőnökéhez, valamint Rusztem Umerovhoz, a Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács jelenlegi titkárához, volt védelmi miniszterhez is elérnek.
A múlt héten újabb részletek láttak napvilágot a Nemzeti Korrupcióellenes Iroda (NABU) által készített, kiszivárgott hangfelvételekből. Ezeken Mindics állítólag a Fire Point alulfinanszírozottsága miatt panaszkodott Umerovnak,
emellett tárgyaltak a cég 33 százalékos tulajdonrészének külföldi befektetők számára történő értékesítéséről is.
A felvételeken Umerov azt kérdezi Mindicstől, hogy egy adott döntés "megfelel-e nekünk". Az anyagok emellett egy 311 milliárd hrivnyás (nagyjából 7 milliárd dolláros) állami megrendelésre is utalnak a Fire Point termékei kapcsán. A vállalat azonban határozottan tagadja, hogy ekkora összegű megbízást kapott volna a védelmi tárcától.
A Fire Point jelenleg uralja az ukrán közepes és nagy hatótávolságú drónok piacát az FP-1 és FP-2 típusú eszközeivel, valamint a Flamingo cirkálórakétákkal. A cég kritikusai szerint ezt a domináns piaci pozíciót nem a versenyképességének, hanem a magas rangú tisztviselőkhöz fűződő kapcsolatainak köszönheti.
Nem Mindics legjobb drónjaira van szükségünk, hanem egyszerűen a legjobb drónokra
- fogalmazott Jurij Nyikolov oknyomozó újságíró. A vállalat tényleges termelési kapacitása szintén kérdéseket vet fel. Bár a Fire Point korábban napi egy Flamingo és száz FP-1 gyártását jelentette be, az ukrán nyílt forráskódú hírszerzési (OSINT) elemzők áprilisi vizsgálata mindössze 23 Flamingo-indítás nyomát tudta azonosítani.
A cég árképzése szintén komoly vitákat gerjesztett. Az FP-1 drón tavalyi hivatalos ára 55 ezer dollár volt, miközben a Stratégiai és Nemzetközi Tanulmányok Központja (CSIS) adatai szerint az orosz gyártmányú Sahed drónok ára 35 ezer dollár körül mozgott.
Jurij Gudimenko, a védelmi minisztérium korrupcióellenes tanácsának vezetője szerint ugyanakkor ez az összehasonlítás félrevezető. Kiemelte, hogy eltérő gazdasági környezetben gyártott, különböző hatékonyságú eszközökről van szó, ráadásul a legolcsóbb megoldás ritkán párosul a legjobb minőséggel.
Külön aggályokat vet fel a Fire Point hivatalos tulajdonosának, Denisz Sztilermannak a háttere. Sztilerman 2016-ig Oroszországban élt és dolgozott, 2007-ben pedig az orosz védelmi minisztériummal is szerződéses kapcsolatban állt. Volt felesége és gyermekei egészen a Kijiv Independent tavaly augusztusi tényfeltáró riportjának megjelenéséig Moszkvában éltek. Az sem egyértelmű, hogy az üzletember orosz állampolgársága valóban megszűnt-e, mivel az orosz jogrendszer nem teszi lehetővé az állampolgárság harmadik fél kérésére történő megvonását.
A helyzet rendezése érdekében a védelmi minisztérium korrupcióellenes testülete a Fire Point részleges államosítását javasolta Zelenszkijnek. Ezzel megelőzhető lenne, hogy a cég állami szerződései veszélybe kerüljenek. Gudimenko arra figyelmeztetett, hogy ha a bíróság jogerősen megállapítja a tényleges tulajdonosokra vonatkozó adatszolgáltatás hamisságát, a vállalat termékei azonnal kizárhatók a közbeszerzési eljárásokból.
Egy ilyen lépés Ugyanakkor a frontvonalak ellátásának összeomlásához is vezethet.
Olena Scserbán, a Korrupcióellenes Akcióközpont szakértője szerint a cég szerződéseinek átfogó felülvizsgálatára van szükség. Kiemelte: a megoldást az államosítás, az állami tulajdonszerzés, vagy egy nemzetközi partnerek bevonásával működő, független felügyelőbizottság felállítása jelentheti.
