  • Megjelenítés
Magyar fejlesztésű robotjárműre kerül a dróngyilkos fegyverrendszer – 2026-ban mutatják meg a világnak
Globál

Magyar fejlesztésű robotjárműre kerül a dróngyilkos fegyverrendszer – 2026-ban mutatják meg a világnak

Portfolio
Törökország és Magyarország közös fejlesztésbe kezdett: az MKE török védelmiipari vállalat és a magyar HT Division együttműködési megállapodást írt alá az isztambuli SAHA 2026 kiállításon. A projekt célja a Tolga rövid hatótávolságú légvédelmi rendszer integrálása pilóta nélküli földi járművekre - közölte az Army Recognition.

A megállapodás értelmében az MKE 20 milliméteres Tolga forgócsövű gépágyúját a HT Division Katica típusú pilóta nélküli földi járműcsaládjára építik rá, kifejezetten mobil drónelhárító feladatokra optimalizálva. Az első integrált konfigurációt a tervek szerint a 2026 júniusában megrendezésre kerülő Eurosatory kiállításon mutatják be.

A Tolga nem egyszerű távirányítású fegyvermodul, hanem többrétegű drónelhárító rendszerarchitektúra. AESA radart – a Gökbörü radarcsalád elemeit –, rádiófrekvenciás zavarórendszereket, elektro-optikai és infravörös követőberendezéseket, vezetésirányítási csomópontokat, valamint 35×228 milliméteres, 20×102 milliméteres és 12,7×99 milliméteres kaliberű fegyvermodulokat foglal magában.

A rendszer lényege, hogy az olcsó FPV- és taktikai drónokat a költséges rakétaelfogók helyett repesz-rombóló gépágyútűzzel és elektronikai hadviselési eszközökkel semlegesítse.

A HT Division Katica UGV-jére szerelt 20 milliméteres gépágyú mobil, rövid hatótávolságú légvédelmi képességet biztosít robotizált alegységeknek. Menet közben is alkalmas tüzelésre, és a széttagolt arcvonalakon is képes kiterjeszteni a légvédelmi lefedettséget. Ez illeszkedik ahhoz az európai és NATO-szintű modernizációs irányhoz, amely az elosztott, autonóm hadviselési képességek fejlesztését helyezi előtérbe.

Még több Globál

Totálisan összeomlott Moszkva tűzszünete, Ukrajna megtalálta az oroszok gyenge pontját – Híreink az orosz-ukrán háborúról pénteken

Áll a bál: a világ egyik legerősebb országa lenyúlta az ukrán harckocsi-fejlesztést, ráadásul rosszul

Felfedte az ukrán hírszerzés az ötödik generációs Szu-57-es vadászgépek titkát: egyre többször vetik be a Kh-71-eseket

Az együttműködés azért is figyelemre méltó, mert egy török drónelhárító architektúrát kapcsol össze egy olyan magyar vállalattal, amely az EU védelmiipari keretein belül fejleszt moduláris pilóta nélküli földi járműveket. İlhami Keleş, az MKE vezérigazgatója közölte, hogy a Tolga rendszer beszerzésének finanszírozását a török szárazföldi erők, a légierő és a haditengerészet számára már jóváhagyták. Exportpiacként Egyiptomot, Szaúd-Arábiát, Katart és Magyarországot nevezte meg aktív tárgyalópartnerként.

Kapcsolódó cikkünk

Bemutatták az új hibrid csodafegyvert az ukránok: repülőtér sem kell hozzá, és mélyen a frontvonal mögött végezhet pusztítást

Áttörést értek el az amerikaiak: megjelent az eszköz, amely esélyt sem hagy a hirtelen lecsapó drónoknak

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

DEBRECEN - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

DEBRECEN - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. május 11.

Portfolio Investment Day 2026

2026. május 12.

MISKOLC - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. május 13.

Pécs - Merre tovább hazai kkv-k?

2026. május 14.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
OTP, Nvidia, arany, olaj vagy bitcoin? Mibe tegyük a pénzünket?
Erre a pillanatra várt Oroszország – Az Egyesült Államok kivonulása után azonnal megindult a katonai megerősítés a térségben
Mindenki lélegzet-visszafojtva várja a hétvégét, NATO-területen csapódtak be Oroszország felől érkező drónok - Híreink az orosz-ukrán háborúból csütörtökön
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility