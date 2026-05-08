Magyar fejlesztésű robotjárműre kerül a dróngyilkos fegyverrendszer – 2026-ban mutatják meg a világnak

A megállapodás értelmében az MKE 20 milliméteres Tolga forgócsövű gépágyúját a HT Division Katica típusú pilóta nélküli földi járműcsaládjára építik rá, kifejezetten mobil drónelhárító feladatokra optimalizálva. Az első integrált konfigurációt a tervek szerint a 2026 júniusában megrendezésre kerülő Eurosatory kiállításon mutatják be.

A Tolga nem egyszerű távirányítású fegyvermodul, hanem többrétegű drónelhárító rendszerarchitektúra. AESA radart – a Gökbörü radarcsalád elemeit –, rádiófrekvenciás zavarórendszereket, elektro-optikai és infravörös követőberendezéseket, vezetésirányítási csomópontokat, valamint 35×228 milliméteres, 20×102 milliméteres és 12,7×99 milliméteres kaliberű fegyvermodulokat foglal magában.

A rendszer lényege, hogy az olcsó FPV- és taktikai drónokat a költséges rakétaelfogók helyett repesz-rombóló gépágyútűzzel és elektronikai hadviselési eszközökkel semlegesítse.

A HT Division Katica UGV-jére szerelt 20 milliméteres gépágyú mobil, rövid hatótávolságú légvédelmi képességet biztosít robotizált alegységeknek. Menet közben is alkalmas tüzelésre, és a széttagolt arcvonalakon is képes kiterjeszteni a légvédelmi lefedettséget. Ez illeszkedik ahhoz az európai és NATO-szintű modernizációs irányhoz, amely az elosztott, autonóm hadviselési képességek fejlesztését helyezi előtérbe.

Az együttműködés azért is figyelemre méltó, mert egy török drónelhárító architektúrát kapcsol össze egy olyan magyar vállalattal, amely az EU védelmiipari keretein belül fejleszt moduláris pilóta nélküli földi járműveket. İlhami Keleş, az MKE vezérigazgatója közölte, hogy a Tolga rendszer beszerzésének finanszírozását a török szárazföldi erők, a légierő és a haditengerészet számára már jóváhagyták. Exportpiacként Egyiptomot, Szaúd-Arábiát, Katart és Magyarországot nevezte meg aktív tárgyalópartnerként.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio