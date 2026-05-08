Megszólalt a WHO a hantavírusról - Elmondták, mire számíthat a világ a mostani járványüggyel kapcsolatban

Bár három utas életét vesztette, és többen megbetegedtek a Hondius óceánjárón kitört hantavírus-fertőzésben, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerint a kórokozó széles körű terjedésének kockázata rendkívül alacsony.

Christian Lindmeier, a WHO szóvivője a pénteki genfi tájékoztatóján egyértelművé tette, hogy

a jelenlegi eset egyáltalán nem hasonlítható a koronavírus- vagy a kanyarójárványhoz.

A szakember hangsúlyozta, hogy a hantavírus emberről emberre történő terjedéséhez rendkívül szoros, közvetlen fizikai érintkezésre van szükség. Emiatt egy egyszerű tüsszentés még nem jelent veszélyt a környezetben lévőkre.

A kórokozó nehézkes terjedését jól bizonyítja az is, hogy a hajón még a közös kabinban lakó utasok sem minden esetben fertőzték meg egymást. A WHO mindeközben folyamatosan felügyeli és koordinálja az Atlanti-óceánon kialakult járványügyi helyzetet.

