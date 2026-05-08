  • Megjelenítés
Megszólalt az ezredes: kíméletlenül feltárta, milyen állapotban van valójában Ukrajna légvédelme
Globál

Megszólalt az ezredes: kíméletlenül feltárta, milyen állapotban van valójában Ukrajna légvédelme

Portfolio
Megszólalt az ukrán légvédelem helyzetéről Jurij Ihnat ezredes, Ukrán Légierő Parancsnokság kommunikációs osztályának vezetője - közölte az RBK.

Súlyos állapotokat vázolt fel az ukrajnai légvédelem helyzetéről az ezredes, aki szerint számos fegyverből súlyos hiányosságokat szenvednek. Több rakétarendszert is megnevezett, amelyek félig üresen néznek szembe az orosz támadásokkal.

A Patriot, a NASAMS és az IRIS-T esetében is kénytelenek a nemzetközi megbeszéléseken néhány – néha akár 5-10 – rakétát kéregetni a Kijevet támogató országoktól.

Ihnat nem rejtette véka alá, hogy Ukrajna jelenleg súlyos ellátási problémákkal küzd légvédelmi rakéták terén:

Bizonyos egységek és ütegek részét képező indítórendszerek félig üresek – és ez finoman szólva is igaz

Még több Globál

Oroszország tűzszünetet hirdetett, Ukrajna megtalálta az oroszok gyenge pontját – Híreink az orosz-ukrán háborúról pénteken

Kiújult a káosz a Hormuzi-szoros körül: összecsapások kezdődtek, Irán amerikai rombolókat támad

Erre a pillanatra várt Oroszország – Az Egyesült Államok kivonulása után azonnal megindult a katonai megerősítés a térségben

– mondta.

A készletek kimerülése egyértelműen Oroszország téli időszakban végrehajtott, legalább 15, hatalmas méretű drón- és rakétatámadásának köszönhető. Ilyenkor Moszkva százasával (nem ritkán akár 4-5-600-as mértékben, de előfordult ennél nagyobb támadás is) indítja a drónokat ukrán célpontok ellen, ezeket visszatérően több tucatnyi rakétatámadással egészítenek ki. Ilyenkor extrém mértékben megterhelt a légvédelmi rendszer, ami gyorsan kimeríti a készleteket. Kijev helyzetét rontja, hogy más konfliktusok miatt kimagasló a kereslet a piacon a hasonló eszközökre, emiatt sokkal nehezebb az ukránoknak eljuttatni a fegyverekből.

Ukrajna igyekszik alternatív megoldásokat alkalmazni az ország védelmi szempontjainak fenntartásához, így például aktívan vetik be a rendelkezésükre álló vadászgépeket a cél érdekében.

Kapcsolódó cikkünk

Oroszország tűzszünetet hirdetett, Ukrajna megtalálta az oroszok gyenge pontját – Híreink az orosz-ukrán háborúról pénteken

Címlapkép forrása: Damian Lemanski/Bloomberg via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Konferencia ajánló

DEBRECEN - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

DEBRECEN - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. május 11.

Portfolio Investment Day 2026

2026. május 12.

MISKOLC - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. május 13.

Pécs - Merre tovább hazai kkv-k?

2026. május 14.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Elképesztő, amit művel a forint - Mégis hogyan történhet ez?
Választás 2026: még az utolsó pillanatban is alakul Magyar Péter kormánya
Mindenki lélegzet-visszafojtva várja a hétvégét, NATO-területen csapódtak be Oroszország felől érkező drónok - Híreink az orosz-ukrán háborúból csütörtökön
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility