Megszólalt az ezredes: kíméletlenül feltárta, milyen állapotban van valójában Ukrajna légvédelme

Súlyos állapotokat vázolt fel az ukrajnai légvédelem helyzetéről az ezredes, aki szerint számos fegyverből súlyos hiányosságokat szenvednek. Több rakétarendszert is megnevezett, amelyek félig üresen néznek szembe az orosz támadásokkal.

A Patriot, a NASAMS és az IRIS-T esetében is kénytelenek a nemzetközi megbeszéléseken néhány – néha akár 5-10 – rakétát kéregetni a Kijevet támogató országoktól.

Ihnat nem rejtette véka alá, hogy Ukrajna jelenleg súlyos ellátási problémákkal küzd légvédelmi rakéták terén:

Bizonyos egységek és ütegek részét képező indítórendszerek félig üresek – és ez finoman szólva is igaz

– mondta.

A készletek kimerülése egyértelműen Oroszország téli időszakban végrehajtott, legalább 15, hatalmas méretű drón- és rakétatámadásának köszönhető. Ilyenkor Moszkva százasával (nem ritkán akár 4-5-600-as mértékben, de előfordult ennél nagyobb támadás is) indítja a drónokat ukrán célpontok ellen, ezeket visszatérően több tucatnyi rakétatámadással egészítenek ki. Ilyenkor extrém mértékben megterhelt a légvédelmi rendszer, ami gyorsan kimeríti a készleteket. Kijev helyzetét rontja, hogy más konfliktusok miatt kimagasló a kereslet a piacon a hasonló eszközökre, emiatt sokkal nehezebb az ukránoknak eljuttatni a fegyverekből.

Ukrajna igyekszik alternatív megoldásokat alkalmazni az ország védelmi szempontjainak fenntartásához, így például aktívan vetik be a rendelkezésükre álló vadászgépeket a cél érdekében.

