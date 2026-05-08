Moszkva arra készül, hogy kilövi a szupermodern Szarmat interkontinentális ballisztikus rakétát

A rakéta, melyet Vlagyimir Putyin orosz elnök az orosz nukleáris arzenál következő generációs alappontjaként emlegetett, a korábbi próbák során több alkalommal is kudarcokat könyvelhetett el. A jelek szerint Moszkva most ismételten nekifut az interkontinentális ballisztikus rakéta tesztelésének, éppen a május 9-i győzelem napi parádéhoz igazítva a próbát. A közelgő gyakorlatra egy május 6-i hatósági figyelmeztetés hívta fel a figyelmet, amely szerint Oroszország Kura gyakorlóterén rakétatesztre lehet számítani, ezért a térségből minden civil jelenlétet és mozgást betiltottak.

A szakértők arra hívták fel a figyelmet, hogy a lezárások mintája erős átfedést mutat a Szarmat korábbi tesztjeinél tapasztaltakhoz. A kilövésre éppen május 9-én kerülhet sor, amely szimbolikus hatást gyakorolhat az orosz rezsimre. Siker esetén Vlagyimir Putyin ezt világraszóló sikerként, az orosz rakétafejlesztés újabb mérföldköveként tudja majd prezentálni.

A korábbi próbálkozások alapján nem számíthatnak sok jóra, mivel ezt megelőzően a Szarmat többször is, a repülés korai fázisában felrobbant.

