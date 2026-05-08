Lavrov szerint Kijev megpróbálja tönkretenni az oroszok számára szent ünnepet, a nácizmus fölött aratott győzelem napját
Teljes őszinteséggel és felelősségteljesen szeretném elmondani: ha [megtörténik] az, amit jelenleg a Nyugaton újjáéledő nácik Ukrajnán keresztül tesznek, nem lesz könyörület a számukra
- fogalmazott az orosz külügyminiszter.
Az orosz propaganda gyakran visszatérő eleme a náci Németország feletti második világháborús győzelem felelevenítése, illetve a "nagy honvédő háború" körülményeinek – akár alaptalan – megfeleltetése a mai nemzetközi konfliktusoknak. Mint emlékezetes, az Ukrajna elleni háború ("különleges hadművelet") 2022-es megindítását is részben a kelet-európai ország "nácimentesítésével" indokolta a Kreml.
Lavrov ezzel arra reagált, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hétfőn, az Európai Politikai Közösség csúcstalálkozóján Jerevánban annak a lehetőségére tett utalást, hogy
május 9-i díszszemle idején ukrán drónok támadhatják Moszkvát.
Az orosz védelmi minisztérium, válaszul Zelenszkij nyilatkozatára, a hét folyamán két közleményt is kiadott arról, hogy az ünnepi rendezvények meghiúsítására irányuló kísérletekre Moszkva Kijev központjára mérendő tömeges rakétatámadással fog válaszolni. A tárca arra hívta fel a polgári lakosságot és a diplomáciai képviseleteket, hogy ezzel a lehetőséggel számolva hagyják el az ukrán fővárost.
Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára pénteken, a sajtónak nyilatkozva valótlannak minősítette a Der Spiegel állítását, miszerint a Kreml visszavonta a külföldi tudósítóknak a május 9-i moszkvai győzelmi díszszemlére szóló akkreditációját. Hozzátette, hogy parádé a Vörös téren csökkentett formában kerül megrendezésre, ezért a sajtó képviselőinek létszáma is korlátozott.
A dél-oroszországi légiközlekedési infrastruktúra elleni pénteki ukrán dróntámadást Peszkov a
kijevi rezsim terrorista természete megnyilvánulásának
nevezte.
Oroszországnak az Európai Unióval való kapcsolatairól szólva azt hangoztatta, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök kész tárgyalni mindenkivel, beleértve az uniót is.
Nem az orosz fél volt a kezdeményezője annak, hogy kapcsolataink nullára csökkenjenek. Ennek kezdeményezője éppen hogy Brüsszel volt és egyes európai fővárosok
- nyilatkozott.
Leszögezte, hogy Oroszország nem fog kezdeményezni a kapcsolatfelvételt az EU-val, bár készen áll a párbeszéd előmozdítására, annyira, amennyire Európa is készen áll erre.
Az orosz kormányzat nevében a szóvivő csalódottságának adott hangot amiatt, hogy a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) fenntartja az orosz sportolókkal szembeni korlátozásokat. Elmondta, hogy Oroszország a sportági szövetségekben folytatja a munkát annak érdekében, hogy az ország visszatérjen az "olimpiai családba".
A címlapkép illusztráció.
