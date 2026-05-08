  • Megjelenítés
Oroszország tűzszünetet hirdetett, Ukrajna megtalálta az oroszok gyenge pontját – Híreink az orosz-ukrán háborúról pénteken
Globál

Oroszország tűzszünetet hirdetett, Ukrajna megtalálta az oroszok gyenge pontját – Híreink az orosz-ukrán háborúról pénteken

Portfolio
Oroszország május 8. és 10. között tűzszünetet hirdetett, a második világháborús győzelem 81. évfordulója miatt – jelentette az orosz TASzSz hírügynökség a Reuters beszámolója szerint. Az ukrán elnök máris élesen bírálta a lépést. Az orosz vezetők "különös és helytelen" logikájára hívta fel a figyelmet. Ukrán drónok május 7-én éjjel egy katonai logisztikai létesítményt támadtak meg a Moszkvai területen található Naro-Fominszkban. A Telegramon megjelent információk szerint a Nara termelési és logisztikai komplexumot érte találat. Ez a létesítmény az orosz védelmi minisztérium ellátóbázisaként és elosztóközpontjaként működik. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeivel.
Megosztás

Megszólalt az ezredes: kíméletlenül feltárta, milyen állapotban van valójában Ukrajna légvédelme

Megszólalt az ukrán légvédelem helyzetéről Jurij Ihnat ezredes, Ukrán Légierő Parancsnokság kommunikációs osztályának vezetője - közölte az RBK.

Tovább a cikkhez
Megszólalt az ezredes: kíméletlenül feltárta, milyen állapotban van valójában Ukrajna légvédelme
Megosztás

Erre a pillanatra várt Oroszország – Az Egyesült Államok kivonulása után azonnal megindult a katonai megerősítés a térségben

A The Maritime Executive tengerészeti szakportál értesülései szerint Oroszország megkezdte a tartúszi haditengerészeti bázis helyreállítási munkálatait.

Tovább a cikkhez
Erre a pillanatra várt Oroszország – Az Egyesült Államok kivonulása után azonnal megindult a katonai megerősítés a térségben
Megosztás

Oroszország tűzszünetet hirdetett, Ukrajna megtalálta az oroszok gyenge pontját – Híreink az orosz-ukrán háborúról pénteken

Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb aktualitásaival.

Tegnapi tudósításunkat itt olvashatja vissza:

Kapcsolódó cikkünk

Mindenki lélegzet-visszafojtva várja a hétvégét, NATO-területen csapódtak be Oroszország felől érkező drónok - Híreink az orosz-ukrán háborúból csütörtökön

Címlapkép forrása: Alex Nikitenko/Global Images Ukraine via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

DEBRECEN - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

DEBRECEN - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. május 11.

Portfolio Investment Day 2026

2026. május 12.

MISKOLC - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. május 13.

Pécs - Merre tovább hazai kkv-k?

2026. május 14.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Elképesztő, amit művel a forint - Mégis hogyan történhet ez?
Választás 2026: még az utolsó pillanatban is alakul Magyar Péter kormánya
Mindenki lélegzet-visszafojtva várja a hétvégét, NATO-területen csapódtak be Oroszország felől érkező drónok - Híreink az orosz-ukrán háborúból csütörtökön
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility