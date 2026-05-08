Összeomlott Putyin tűzszünete: megindult a megtorlás

Moszkva szerint

már az első pillanatokban összeomlott a május 9-i győzelem napi parádéra meghirdetett tűzszünet.

Az eseményen a világ minden részéről megjelennek magas rangú politikusok, ez Vlagyimir Putyin orosz elnök legfontosabb éves eseménye, ekkor a második világháborús győzelmet ünneplik. A tűzszünetet a Kreml egyoldalúan hirdette meg, egészen május 10-ig tartana, ugyanakkor máris összeomlásról és megtorlásról beszélnek.

A védelmi minisztérium adatai szerint Ukrajna eddig 1365 alkalommal szegte meg a tűzszünetet. Az elmondások alapján 887 alkalommal az Északi Katonai Körzet (NMD) övezetében történt ilyen támadás, valamint 396 alkalommal a légvédelem lépett működésbe, köztük hat rakéta ellen.

A védelmi minisztérium közleménye szerint megtorlást indítottak a fejleményekre válaszul:

Ilyen körülmények között a Fegyveres Erők hasonlóképpen reagáltak a tűzszünet megsértésére. Válaszcsapásokat indítottak rakéta-, tüzérségi és aknavető-tüzelőhelyek ellen. Célba vették a parancsnoki állásokat és a pilóta nélküli légi járművek indítóállásait is

– közölték.

Moszkva egyoldalú döntését a tűzszünetről megelőzte Kijev saját tűzszünetének bejelenése, ám ezt az oroszok figyelmen kívül hagyták, súlyos támadást indítva az ország ellen. Az akkori akcióban több tucat civil is életét vesztette.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Ukrinform/NurPhoto via Getty Images