Páros lábbal szállt bele Trumpba az ádáz ellensége: diplomácia helyett felelőtlenül kalandozik Amerika?

Aragcsi az X-en közzétett bejegyzésében azt írta:
Minden alkalommal, amikor diplomáciai megoldás van az asztalon, az Egyesült Államok egy felelőtlen katonai kalandot választ.
A miniszter szerint kérdéses, hogy ezek a lépések egy nyers nyomásgyakorlási taktika részei-e, vagy valaki a háttérből ismét rászedte az amerikai elnököt, és belerángatta egy újabb "mocsárba". Leszögezte: bármi is áll a háttérben, az irániak nem engednek a nyomásnak.
Aragcsi emellett vitatta a The Washington Post című amerikai napilap által ismertetett amerikai hírszerzési értesüléseket is, amelyek szerint Irán rakétakészleteinek jelentős része megsemmisült a bombázásokban.
A CIA téved
- fogalmazott az iráni külügyminiszter, hozzátéve: Irán rakétakészlete és indítókapacitása nem a február 28-i szint 75 százalékán áll, hanem 120 százalékon. Az ország védekezőképességét pedig "1000 százalékosnak" nevezte.
Noha Teherán és Washington között folyamatban vannak az egyeztetések a fegyveres konfliktus lezárásáról, a katonai feszültség továbbra is jelentős.
Csúnya mélyponton az amerikai fogyasztói bizalom
Az inflációs várakozások viszont javultak.
Megviselte az 1,7 milliárd forintos botrány, távozik a Győr-Szol vezére
Végkielégítést nem kap Sárkány Péter.
Mi is az a szuverén pénz?
A pénzreform melletti érvek szerint a pénzkibocsátás visszavételével a GDP akár 6%-a is megnyerhető.
Hasított a CIB anyabankja, mégis esik az árfolyam
Erős számokról jelentett az Intesa Sanpaolo.
Kiderült, miért zuhan a dolgozói létszám az Aldinál
Nagy változások jönnek.
Aláírták: brutális fegyverkezésbe kezd az európai nagyhatalom, hogy elkerüljék a nyílt háborút
Több tízmilliárd eurós fegyverprogram kapott pecsétet.
Lakásfelújítás vagy hitelkiváltás? Ezek most a legmenőbb személyi kölcsönök
Az ingatlanfedezet nélküli kölcsönök piaca sosem látott sebességgel pörög, 2026 tavaszára a folyósított személyi kölcsön volumene egészen elképesztő, 120 milliárd forint feletti szintre
Nemzetközi ÁFA- és e-számlázási változások
A 2026-os változások nem önálló, elszigetelt számlázási reformokként értelmezhetők, hanem egyértelműen a valós idejű adatszolgáltatás és az e-számlázás irányába mutatnak. Az Eur
Ingyen pénz a magyar választáson - Látványos félreárazások az előrejelzési piacokon
A magyar választás nemcsak a politikában hozott meglepetéseket, hanem a fogadási piacokon is: a Polymarketen milliók cseréltek gazdát, miközben a piac látványosan félreárazott alapvető kimene
Okos gyárakkal az energiamegtakarítás is könnyebben megy
A technológia és az automatizáció a feldolgozóipart is jelentősen átalakítja: egyre több gyárban dolgoznak részben vagy teljesen robotok az emberek helyett vagy mellett
Ha a korrupció pofán röhög, vissza tudunk nevetni?
A héten nem akartam írni, mert nem volt időm, de ez a tanmese megér egy gyors bejegyzést. Egy meg nem nevezett, de egyértelműen kitalált országban a kormány szétlopott mindent. Szektorokat tette
Végrehajtás megszüntetés ügyvéd által - így szabadulhatsz meg a végrehajtástól
Végrehajtás indult Ön ellen? Mutatjuk, hogyan szüntethető meg ügyvéd segítségével akár elévült vagy jogtalan tartozás esetén is. Tartalom: - Mi a helyzet a jogtalan, elévült követelése
Négyéves csúcson a forint: mik az erősödés okai, és kinek kedvez valójában?
Az elmúlt napokban közel négyéves csúcsra erősödött a forint az euróval szemben. Vajon meddig tarthat a lendület, és kinek kedvez valójában az erős hazai deviza? The post Négyéves csúcson
Ki épít jövőt, és ki él a mából? - BB tengely
Csehország folyamatosan a régió élbolyában, Magyarország a középmezőnyben ingadozik 30 éve: így alakul a beruházási ráta a Baltikum-Balkán tengely országaiban. A beruházási ráta –
Üresen kong a kassza a Fidesz után – Mit tehet a Tisza?
Óriási a deficit.
Jó és rossz példák: így lehet siker vagy bukás a magyar euróbevezetés
Mielőbb lépni kell, ha komolyan gondoljuk a dolgot.
Egyre több magyar szenved evés után: kiderült, mi áll valójában a tünetek mögött
Sok a félreértés az élelmiszer-érzékenységekről.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?