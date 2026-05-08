Páros lábbal szállt bele Trumpba az ádáz ellensége: diplomácia helyett felelőtlenül kalandozik Amerika?
Abbász Aragcsi iráni külügyminiszter szerint az Egyesült Államok a diplomáciai megoldások helyett rendszeresen "felelőtlen katonai kalandokba" bocsátkozik. A tárcavezető kijelentette, hogy az iráni nép soha nem fog meghajolni az ilyen típusú nyomásgyakorlás előtt.

Aragcsi az X-en közzétett bejegyzésében azt írta:

Minden alkalommal, amikor diplomáciai megoldás van az asztalon, az Egyesült Államok egy felelőtlen katonai kalandot választ.

A miniszter szerint kérdéses, hogy ezek a lépések egy nyers nyomásgyakorlási taktika részei-e, vagy valaki a háttérből ismét rászedte az amerikai elnököt, és belerángatta egy újabb "mocsárba". Leszögezte: bármi is áll a háttérben, az irániak nem engednek a nyomásnak.

Aragcsi emellett vitatta a The Washington Post című amerikai napilap által ismertetett amerikai hírszerzési értesüléseket is, amelyek szerint Irán rakétakészleteinek jelentős része megsemmisült a bombázásokban.

A CIA téved

- fogalmazott az iráni külügyminiszter, hozzátéve: Irán rakétakészlete és indítókapacitása nem a február 28-i szint 75 százalékán áll, hanem 120 százalékon. Az ország védekezőképességét pedig "1000 százalékosnak" nevezte.

Noha Teherán és Washington között folyamatban vannak az egyeztetések a fegyveres konfliktus lezárásáról, a katonai feszültség továbbra is jelentős.

