Reagált Ukrajna és Oroszország is Donald Trump tűzszünettel kapcsolatos bejelentésére

Donald Trump amerikai elnök javaslatára szombattól háromnapos tűzszünet lép életbe Oroszország és Ukrajna között, a megállapodást mind Kijev, mind Moszkva hivatalosan elfogadta.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a Telegramon erősítette meg az egyezséget. Kiemelte, hogy ezer ukrán hadifogoly hazatérése sokkal fontosabb számára, mint a moszkvai Győzelem napi ünnepség megzavarása. Egyúttal bejelentette, hogy az ukrán fegyveres erők parancsba kapták a Vörös tér elleni támadások leállítását.

Az amerikai kezdeményezésre időközben Oroszország is rábólintott. Jurij Usakov orosz elnöki tanácsadó Vlagyimir Putyin megbízásából péntek este megerősítette a megállapodást. Kijelentette, hogy Moszkva maradéktalanul elfogadja a fegyvernyugvásra és a fogolycserére vonatkozó feltételeket.

Donald Trump nem sokkal korábban Social Truthon jelentette be, hogy

háromnapos tűzszünetet sikerült kieszközölnie a háborúzó feleknél.

A tűzszünet mellett sor kerül 1000-1000 hadifogoly cseréjére is.

