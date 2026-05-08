Robbanószerrel megpakolt, elrejtett ukrán fegyvert találtak egy NATO-tagállam területén - Nem tudni, mire készülhetett Ukrajna

Görögországban vizsgálat indult egy ukrán gyártmányú tengeri drón miatt, amelyre halászok bukkantak egy barlangban Lefkáda szigeténél. A három robbanószerkezettel felszerelt, személyzet nélküli felszíni jármű pontos feladata egyelőre ismeretlen, ahogy az is rejtély, hogyan került a Jón-tengerre.

A csütörtök késő este megtalált, ukrán MAGURA V3 típusú eszközt először egy közeli kikötőbe vontatták, majd pénteken átszállították egy haditengerészeti támaszpontra. A helyszínre búvárokat vezényeltek, a tűzszerészek pedig megkezdték a drón szétszerelését és az akkumulátorok eltávolítását. Bár egy illetékes szerint a jármű robbanótöltettel is fel volt szerelve, a görög fegyveres erők ezt hivatalosan még nem erősítették meg.

A biztonsági erők jelenleg az eszköz műszaki jellemzőit és lehetséges küldetését próbálják felderíteni.

A parti őrség tájékoztatása alapján a nyomozók azt is vizsgálják, hogy a drón eredetileg a Földközi-tengeren haladó, orosz kőolajat szállító tartályhajókat vehette-e célba. Egy haditengerészeti szakértő szerint ugyanakkor az is elképzelhető, hogy az eszköz egy szállítmány elveszett darabja. Szintén felmerült, hogy a tengeri drón egy bevetés során egyszerűen letért az eredeti útvonaláról.

