  • Megjelenítés
Robbanószerrel megpakolt, elrejtett ukrán fegyvert találtak egy NATO-tagállam területén - Nem tudni, mire készülhetett Ukrajna
Globál

Robbanószerrel megpakolt, elrejtett ukrán fegyvert találtak egy NATO-tagállam területén - Nem tudni, mire készülhetett Ukrajna

MTI
|
Portfolio
Görögországban vizsgálat indult egy ukrán gyártmányú tengeri drón miatt, amelyre halászok bukkantak egy barlangban Lefkáda szigeténél. A három robbanószerkezettel felszerelt, személyzet nélküli felszíni jármű pontos feladata egyelőre ismeretlen, ahogy az is rejtély, hogyan került a Jón-tengerre.

A csütörtök késő este megtalált, ukrán MAGURA V3 típusú eszközt először egy közeli kikötőbe vontatták, majd pénteken átszállították egy haditengerészeti támaszpontra. A helyszínre búvárokat vezényeltek, a tűzszerészek pedig megkezdték a drón szétszerelését és az akkumulátorok eltávolítását. Bár egy illetékes szerint a jármű robbanótöltettel is fel volt szerelve, a görög fegyveres erők ezt hivatalosan még nem erősítették meg.

A biztonsági erők jelenleg az eszköz műszaki jellemzőit és lehetséges küldetését próbálják felderíteni.

A parti őrség tájékoztatása alapján a nyomozók azt is vizsgálják, hogy a drón eredetileg a Földközi-tengeren haladó, orosz kőolajat szállító tartályhajókat vehette-e célba. Egy haditengerészeti szakértő szerint ugyanakkor az is elképzelhető, hogy az eszköz egy szállítmány elveszett darabja. Szintén felmerült, hogy a tengeri drón egy bevetés során egyszerűen letért az eredeti útvonaláról.

Kapcsolódó cikkünk

Totálisan összeomlott Moszkva tűzszünete, Ukrajna megtalálta az oroszok gyenge pontját – Híreink az orosz-ukrán háborúról pénteken

Címlapkép forrása: Diego Fedele/Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

MARA Holdings - kereskedés

Még december végén vettem belőle újra, nem is tudom, hányadik körre, és még mindig tartom. Leginkább azért, mert a szokásos 20-30% helyett most minimum duplázni szeretnék benne. Nem egy gyors

PR cikk

Konferencia ajánló

DEBRECEN - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

DEBRECEN - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. május 11.

Portfolio Investment Day 2026

2026. május 12.

MISKOLC - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. május 13.

Pécs - Merre tovább hazai kkv-k?

2026. május 14.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
OTP, Nvidia, arany, olaj vagy bitcoin? Mibe tegyük a pénzünket?
Áll a bál: a világ egyik legerősebb országa lenyúlta az ukrán harckocsi-fejlesztést, ráadásul rosszul
Totálisan összeomlott Moszkva tűzszünete, Ukrajna megtalálta az oroszok gyenge pontját – Híreink az orosz-ukrán háborúról pénteken
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility