Terjed a halálos hantavírus: újabb megerősített esetet találtak, a kontaktszemélyeket 45 napos karanténba zárják

A brit egészségbiztonsági ügynökség (UKHSA) pénteki közlése szerint újabb hantavírus-gyanús esetet azonosítottak egy brit állampolgárnál a dél-atlanti Tristan da Cunha szigetén, miközben a MV Hondius luxusexpedíciós hajón kitört járvány halálos áldozatainak száma háromra emelkedett.

A hatóság tájékoztatása szerint eddig két brit állampolgárnál igazolták a hantavírus-fertőzést.

A Tristan da Cunhán azonosított új, gyanús esetről egyelőre nem közöltek további részleteket.

A járványban összesen öt megerősített esetet tartanak nyilván; a három halálos áldozat egy holland házaspár és egy német állampolgár.

A hajó várhatóan vasárnap fut be Tenerife kikötőjébe. A UKHSA közölte, hogy a fedélzeten tartózkodó, tünetmentes brit állampolgárokat hazaszállítják, akiknek

ezt követően 45 napig karanténban kell maradniuk.

Hét brit utas már április 24-én elhagyta a hajót Szent Ilona szigetén. Közülük ketten jelenleg Nagy-Britanniában töltik a karantént, négyen továbbra is Szent Ilonán tartózkodnak, egy személyt pedig az Egyesült Királyságon kívül sikerült felkutatni.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Arman Onal/Anadolu via Getty Images

