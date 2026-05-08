Történelmi felfordulás az európai hatalomban: előretört a radikális jobboldal, de a sarokba szorított miniszterelnök harcolna tovább

A várakozásoknak megfelelően a kormányzó Munkáspárt drámai visszaesését és a Nigel Farage vezette jobboldali populista Reform UK előretörését jelzik az angliai helyhatósági választások első részeredményei. Keir Starmer munkáspárti miniszterelnök szerint az eddigi eredmények "fájdalmasak", de leszögezte: "nem fog elsétálni" és lemondani, mert azzal "káoszba taszítaná" az Egyesült Királyságot.

Skóciában és Walesben autonóm parlamenti, Angliában önkormányzati választásokat tartottak csütörtökön.

Mint azt előzetes cikkünkben hangsúlyoztuk,

ez volt a legnagyobb politikai erőpróba Nagy-Britanniában a 2024-es országos parlamenti választás óta,

amelyen a Starmer vezette Munkáspárt fölcsuszamlásszerű győzelmet aratott, a voksok 34%-ával 411 mandátumot szerzett a 650 fős londoni alsóházban.

Angliában 136 helyhatóság – köztük mind a 32 londoni kerület – 5036 tanácsnoki mandátumáról lehetett szavazni. Ezek közül 2557-et eddig munkáspárti képviselők töltöttek be, a hivatalos parlamenti ellenzék, a Konzervatív Párt 1362 tanácsi képviselői hely megtartásáért versengett. Az előzetes eredmények tükrében mindkét hagyományos párt vesztett az erejéből, bár eltérő mértékben.

Péntek kora délutánig körülbelül 1760 angliai tanácsi hely sorsa vált ismertté, a részeredmények alapján

a Munkáspárt eddig 389,

a Konzervatív Párt 256 mandátumot vesztett,

az eddigi legnagyobb győztes, a Reform UK viszont 569 új képviselői helyet szerzett, noha eddig alig volt jelen az angliai tanácsokban,

A Liberális Demokraták mindössze 29 mandátummal lettek eddig gazdagabbak,

míg a zöldek 63-mal javítottak az eddigi eredményükön.

Ha a közvélemény-kutatások nem csalnak, a Munkáspárt végül akár 1500 mandátumot is elveszíthet.

A választás egyik legnagyobb horderejű fejleményeként a Munkáspárt vereséget szenvedett a londoni kormányzati negyednek is otthont nyújtó Westminster kerületben, amelynek 54 tanácsi képviselői helyéből eddig 31-et birtokolt, ám ezek közül 22-t elvesztett. A konzervatívok kilenc új mandátumot szereztek, és 32 fős frakcióval 2022 óta először ismét ők irányítják a brit főváros központi kerületét.

A Zöld Párt szintén sikernek örülhetett, megszerezte ugyanis története legelső polgármesteri mandátumát az észak-londoni Hackney-ben. A párt vezetője, Zack Polanski kijelentette, a kétpárti politika "nemcsak haldoklik, hanem halott és el van temetve".

Szerinte a jövő a Zöldek és a Reform versengéséről szól majd.

Nigel Farage pénteken a brit politikai tájkép "történelmi léptékű átrendeződésének" nevezte pártja előretörését. Kijelentette: a Reform UK olyan választókerületekben is nyerni tudott, amelyekben a Munkáspárt az első világháború vége óta domináns helyzetben volt.

Keir Starmer munkáspárti miniszterelnök ugyanakkor – jóllehet pártján belül is többen távozásra szólították fel – leszögezte: nem kívánja "káoszba dönteni az országot" azzal, hogy lemond a Munkáspárt vezetéséről és így a kormányfői posztról is.

Starmer elismerte, hogy a kormány "elkövetett felesleges hibákat", de kijelentette, hogy

őt öt évre választották meg, és ezt az időszakot ki is akarja tölteni,

mivel végre akarja hajtani a Munkáspárt választási programjában vállalt reformokat.

A skóciai és a walesi parlamenti választásokon leadott voksok összeszámlálása pénteken kezdődik, az eredmények várhatóan a hétvégén válnak ismertté.

Jól mutatja a Munkáspárt egész országra kiterjedő visszaszorulását, hogy a BBC értesülései szerint a Walest 1999 óta kormányzó párt helyi vezetője, aki egyben Wales kormányfője, szintén elveszítheti a mandátumát a cardiffi parlamentben.

Címlapkép forrása: MTI/EPA/Neil Hall