FONTOS Magyar Péter bejelentette, kit kér fel igazságügyi miniszternek
Totálisan összeomlott Moszkva tűzszünete, Ukrajna megtalálta az oroszok gyenge pontját – Híreink az orosz-ukrán háborúról pénteken
Oroszország május 8. és 10. között tűzszünetet hirdetett, a második világháborús győzelem 81. évfordulója miatt – jelentette az orosz TASzSz hírügynökség a Reuters beszámolója szerint. Az ukrán elnök máris élesen bírálta a lépést. A Ria Novosztyi számolt be az orosz védelmi minisztérium közleményéről, amiben az egyoldalúan kihirdetett tűzszünet összeomlására adott válaszreakciókról beszélnek. Ukrán drónok május 7-én éjjel egy katonai logisztikai létesítményt támadtak meg a Moszkvai területen található Naro-Fominszkban. A Telegramon megjelent információk szerint a Nara termelési és logisztikai komplexumot érte találat. Ez a létesítmény az orosz védelmi minisztérium ellátóbázisaként és elosztóközpontjaként működik. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeivel.
Így védekezik Ukrajna a gigantikus dróntámadás ellen – a drága Patriot-rakétákat sem kellett bevetni

Ukrajna egy eddig titokban tartott, Stash nevű rövid hatótávolságú légvédelmi rendszert vetett be éles helyzetben, amikor több mint 400 pilóta nélküli eszközből álló orosz támadást kellett elhárítani – derül ki az Ukrán Légierő Nyugati Parancsnoksága által 2026. május 1-jén közzétett felvételekből - írta meg az Army Recognition.

Zelenszkij megnevezte az egyetlen embert, aki felelős az orosz tűzszünet felrúgásáért: Putyint

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint Oroszország a saját maga által bejelentett tűzszünet ellenére május 8-án éjszaka is intenzív támadásokat hajtott végre ukrán állások ellen, több száz drón- és tüzérségi csapással a frontvonal mentén - számolt be a RBK.

Összeomlott Putyin tűzszünete: megindult a megtorlás

A Ria Novosztyi számolt be az orosz védelmi minisztérium közleményéről, amiben az egyoldalúan kihirdetett tűzszünet összeomlására adott válaszreakciókról beszélnek.

67 drónnal támadták az oroszok Ukrajnát

Friss információkat közölt Kijev az orosz-ukrán háborúval kapcsolatban. A rendelkezésre álló adatok szerint az oroszok május 8-ra virradóra összesen 67 drónnal támadták az ukrán célpontokat. Ezek közül összesen 56-ot semmisített meg a légvédelem.

(Telegram)

Orosz drónjelentés

Az orosz védelmi minisztérium kiadta a napi összefoglalóját a háborúval kapcsolatban. A konfliktus már 1535 napja tart, az utolsó 24 órában pedig 264 drón lelövését jelentették, számos régiót ért támadás.

(Gazeta)

Lukasenka találkozik Putyinnal

Fehéroroszország elnöke, Aljakszandr Lukasenka részt vesz a május 9-i győzelem napi parádén Moszkvában, majd Vlagyimir Putyin orosz elnökkel is találkozni fog. A várakozások szerint a felek a két ország közötti, rendkívül széles együttműködési megállapodásokat fogják áttekinteni.

(TASzSz)

Elkezdődött az orosz tűzszünet

Az orosz védelmi minisztérium bejelentése szerint elkezdődött a tűzszünet, mely elsődlegesen a május 9-i, győzelem napi parádéra szól, egy nappal később ér véget. A tárca úgy fogalmazott, hogy számítanak arra, hogy az ukrán fél is követni fogja a példát.

(TASzSz)

Egyre messzebb üt Ukrajna: súlyos csapás érhette a Kalibr-rakétás Karakurt-osztályú hadihajót

Az ukrán vezérkar közlése szerint május 7-én találat ért egy Kalibr manőverező rakéták indítására alkalmas orosz hadihajót - közölte a Kyiv Post.

Megszólalt az ezredes: kíméletlenül feltárta, milyen állapotban van valójában Ukrajna légvédelme

Megszólalt az ukrán légvédelem helyzetéről Jurij Ihnat ezredes, Ukrán Légierő Parancsnokság kommunikációs osztályának vezetője - közölte az RBK.

Erre a pillanatra várt Oroszország – Az Egyesült Államok kivonulása után azonnal megindult a katonai megerősítés a térségben

A The Maritime Executive tengerészeti szakportál értesülései szerint Oroszország megkezdte a tartúszi haditengerészeti bázis helyreállítási munkálatait.

Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb aktualitásaival.

Tegnapi tudósításunkat itt olvashatja vissza:

Címlapkép forrása: Alex Nikitenko/Global Images Ukraine via Getty Images

