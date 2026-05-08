Újabb európai országban bukkanhatott fel a hantavírus - Szabályos hajtóvadászat indult a potenciális fertőzöttek után

Hantavírus-fertőzés gyanújával vizsgálnak egy spanyol nőt Alicantéban, miután egy repülőjáraton kapcsolatba kerülhetett a betegség egyik későbbi áldozatával. Ezzel párhuzamosan a hatóságok szigorú biztonsági protokoll mellett készülnek a három halálos áldozatot követelő Hondius óceánjáró utasainak evakuálására és elkülönítésére.

A 32 éves nő április 25-én Johannesburgban szállt fel arra a repülőgépre, amelyen röviden érintkezett egy később elhunyt holland beteggel. A férfit rossz egészségi állapota miatt a személyzet végül még indulás előtt leszállította a gépről.

A spanyol nő a hazatérése után enyhe légúti panaszokkal, főként köhögéssel fordult orvoshoz.

Jelenleg elővigyázatosságból kórházban különítették el, ahol folyamatos vizsgálatokat végeznek rajta. A hatóságok keresnek egy másik utast is. Ő ugyanezen a járaton utazott Barcelona felé, de azóta már visszatért a hazájába.

Eközben a spanyol egészségügyi minisztérium jóváhagyta a Hondius óceánjáró utasainak evakuálási tervét. A hajó a hétvégén érkezik a Kanári-szigetekre, a Granadilla de Abona-i kikötőbe. Az utasokat kisebb hajókkal viszik a partra. Ezt követően azonnal buszokkal a 14 kilométerre lévő repülőtérre szállítják őket, teljesen elzárva a civil lakosságtól.

A hajón utazó 14 spanyol állampolgárt katonai különgép szállítja a madridi Gómez Ulla katonai kórházba. Itt karanténba kerülnek, állapotukat pedig folyamatos teszteléssel és lázméréssel követik nyomon. Az elkülönítés pontos időtartamát egyelőre nem határozták meg, mivel ez attól függ, mikor érintkezhettek a potenciális fertőzöttekkel. Bár április 28. óta az utasok és a személyzet tagjai közül senki sem mutatott tüneteket, bármilyen gyanús jel esetén azonnal fertőzésgyanús esetként kezelik az érintetteket.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) adatai szerint az óceánjárón kitört fertőzés eddig három halálos áldozatot követelt. Egy német férfi és egy holland házaspár vesztette életét, további nyolc embernél pedig fennáll a megbetegedés gyanúja. A helyzetet súlyosbítja, hogy a fertőzésről szóló első jelentések előtt mintegy negyven utas elhagyta a hajót a Szent Ilona-szigeti kikötéskor. Mivel sokuk holléte ismeretlen, a hatóságok világszerte próbálják felkutatni őket, hogy megakadályozzák a járvány továbbterjedését.

