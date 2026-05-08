Újabb európai országban bukkanhatott fel a hantavírus - Szabályos hajtóvadászat indult a potenciális fertőzöttek után

A 32 éves nő április 25-én Johannesburgban szállt fel arra a repülőgépre, amelyen röviden érintkezett egy később elhunyt holland beteggel. A férfit rossz egészségi állapota miatt a személyzet végül még indulás előtt leszállította a gépről.
A spanyol nő a hazatérése után enyhe légúti panaszokkal, főként köhögéssel fordult orvoshoz.
Jelenleg elővigyázatosságból kórházban különítették el, ahol folyamatos vizsgálatokat végeznek rajta. A hatóságok keresnek egy másik utast is. Ő ugyanezen a járaton utazott Barcelona felé, de azóta már visszatért a hazájába.
Eközben a spanyol egészségügyi minisztérium jóváhagyta a Hondius óceánjáró utasainak evakuálási tervét. A hajó a hétvégén érkezik a Kanári-szigetekre, a Granadilla de Abona-i kikötőbe. Az utasokat kisebb hajókkal viszik a partra. Ezt követően azonnal buszokkal a 14 kilométerre lévő repülőtérre szállítják őket, teljesen elzárva a civil lakosságtól.
A hajón utazó 14 spanyol állampolgárt katonai különgép szállítja a madridi Gómez Ulla katonai kórházba. Itt karanténba kerülnek, állapotukat pedig folyamatos teszteléssel és lázméréssel követik nyomon. Az elkülönítés pontos időtartamát egyelőre nem határozták meg, mivel ez attól függ, mikor érintkezhettek a potenciális fertőzöttekkel. Bár április 28. óta az utasok és a személyzet tagjai közül senki sem mutatott tüneteket, bármilyen gyanús jel esetén azonnal fertőzésgyanús esetként kezelik az érintetteket.
Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) adatai szerint az óceánjárón kitört fertőzés eddig három halálos áldozatot követelt. Egy német férfi és egy holland házaspár vesztette életét, további nyolc embernél pedig fennáll a megbetegedés gyanúja. A helyzetet súlyosbítja, hogy a fertőzésről szóló első jelentések előtt mintegy negyven utas elhagyta a hajót a Szent Ilona-szigeti kikötéskor. Mivel sokuk holléte ismeretlen, a hatóságok világszerte próbálják felkutatni őket, hogy megakadályozzák a járvány továbbterjedését.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Csúnya mélyponton az amerikai fogyasztói bizalom
Az inflációs várakozások viszont javultak.
Megviselte az 1,7 milliárd forintos botrány, távozik a Győr-Szol vezére
Végkielégítést nem kap Sárkány Péter.
Mi is az a szuverén pénz?
A pénzreform melletti érvek szerint a pénzkibocsátás visszavételével a GDP akár 6%-a is megnyerhető.
Hasított a CIB anyabankja, mégis esik az árfolyam
Erős számokról jelentett az Intesa Sanpaolo.
Kiderült, miért zuhan a dolgozói létszám az Aldinál
Nagy változások jönnek.
Aláírták: brutális fegyverkezésbe kezd az európai nagyhatalom, hogy elkerüljék a nyílt háborút
Több tízmilliárd eurós fegyverprogram kapott pecsétet.
Lakásfelújítás vagy hitelkiváltás? Ezek most a legmenőbb személyi kölcsönök
Az ingatlanfedezet nélküli kölcsönök piaca sosem látott sebességgel pörög, 2026 tavaszára a folyósított személyi kölcsön volumene egészen elképesztő, 120 milliárd forint feletti szintre
Nemzetközi ÁFA- és e-számlázási változások
A 2026-os változások nem önálló, elszigetelt számlázási reformokként értelmezhetők, hanem egyértelműen a valós idejű adatszolgáltatás és az e-számlázás irányába mutatnak. Az Eur
Ingyen pénz a magyar választáson - Látványos félreárazások az előrejelzési piacokon
A magyar választás nemcsak a politikában hozott meglepetéseket, hanem a fogadási piacokon is: a Polymarketen milliók cseréltek gazdát, miközben a piac látványosan félreárazott alapvető kimene
Okos gyárakkal az energiamegtakarítás is könnyebben megy
A technológia és az automatizáció a feldolgozóipart is jelentősen átalakítja: egyre több gyárban dolgoznak részben vagy teljesen robotok az emberek helyett vagy mellett
Ha a korrupció pofán röhög, vissza tudunk nevetni?
A héten nem akartam írni, mert nem volt időm, de ez a tanmese megér egy gyors bejegyzést. Egy meg nem nevezett, de egyértelműen kitalált országban a kormány szétlopott mindent. Szektorokat tette
Végrehajtás megszüntetés ügyvéd által - így szabadulhatsz meg a végrehajtástól
Végrehajtás indult Ön ellen? Mutatjuk, hogyan szüntethető meg ügyvéd segítségével akár elévült vagy jogtalan tartozás esetén is. Tartalom: - Mi a helyzet a jogtalan, elévült követelése
Négyéves csúcson a forint: mik az erősödés okai, és kinek kedvez valójában?
Az elmúlt napokban közel négyéves csúcsra erősödött a forint az euróval szemben. Vajon meddig tarthat a lendület, és kinek kedvez valójában az erős hazai deviza? The post Négyéves csúcson
Ki épít jövőt, és ki él a mából? - BB tengely
Csehország folyamatosan a régió élbolyában, Magyarország a középmezőnyben ingadozik 30 éve: így alakul a beruházási ráta a Baltikum-Balkán tengely országaiban. A beruházási ráta –
Üresen kong a kassza a Fidesz után – Mit tehet a Tisza?
Óriási a deficit.
Jó és rossz példák: így lehet siker vagy bukás a magyar euróbevezetés
Mielőbb lépni kell, ha komolyan gondoljuk a dolgot.
Egyre több magyar szenved evés után: kiderült, mi áll valójában a tünetek mögött
Sok a félreértés az élelmiszer-érzékenységekről.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?