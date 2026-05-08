  • Megjelenítés
Újabb európai országban bukkanhatott fel a hantavírus - Szabályos hajtóvadászat indult a potenciális fertőzöttek után
Globál

Újabb európai országban bukkanhatott fel a hantavírus - Szabályos hajtóvadászat indult a potenciális fertőzöttek után

MTI
Hantavírus-fertőzés gyanújával vizsgálnak egy spanyol nőt Alicantéban, miután egy repülőjáraton kapcsolatba kerülhetett a betegség egyik későbbi áldozatával. Ezzel párhuzamosan a hatóságok szigorú biztonsági protokoll mellett készülnek a három halálos áldozatot követelő Hondius óceánjáró utasainak evakuálására és elkülönítésére.

A 32 éves nő április 25-én Johannesburgban szállt fel arra a repülőgépre, amelyen röviden érintkezett egy később elhunyt holland beteggel. A férfit rossz egészségi állapota miatt a személyzet végül még indulás előtt leszállította a gépről.

A spanyol nő a hazatérése után enyhe légúti panaszokkal, főként köhögéssel fordult orvoshoz.

Jelenleg elővigyázatosságból kórházban különítették el, ahol folyamatos vizsgálatokat végeznek rajta. A hatóságok keresnek egy másik utast is. Ő ugyanezen a járaton utazott Barcelona felé, de azóta már visszatért a hazájába.

Eközben a spanyol egészségügyi minisztérium jóváhagyta a Hondius óceánjáró utasainak evakuálási tervét. A hajó a hétvégén érkezik a Kanári-szigetekre, a Granadilla de Abona-i kikötőbe. Az utasokat kisebb hajókkal viszik a partra. Ezt követően azonnal buszokkal a 14 kilométerre lévő repülőtérre szállítják őket, teljesen elzárva a civil lakosságtól.

Még több Globál

Uniós kormányfőt is célba vehetnek ukrán drónok? - Robert Fico is elutazott Moszkvába

Zuckerberg egykori beszédírója: A közöny a legveszélyesebb üzleti modell

Páros lábbal szállt bele Trumpba az ádáz ellensége: diplomácia helyett felelőtlenül kalandozik Amerika?

A hajón utazó 14 spanyol állampolgárt katonai különgép szállítja a madridi Gómez Ulla katonai kórházba. Itt karanténba kerülnek, állapotukat pedig folyamatos teszteléssel és lázméréssel követik nyomon. Az elkülönítés pontos időtartamát egyelőre nem határozták meg, mivel ez attól függ, mikor érintkezhettek a potenciális fertőzöttekkel. Bár április 28. óta az utasok és a személyzet tagjai közül senki sem mutatott tüneteket, bármilyen gyanús jel esetén azonnal fertőzésgyanús esetként kezelik az érintetteket.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) adatai szerint az óceánjárón kitört fertőzés eddig három halálos áldozatot követelt. Egy német férfi és egy holland házaspár vesztette életét, további nyolc embernél pedig fennáll a megbetegedés gyanúja. A helyzetet súlyosbítja, hogy a fertőzésről szóló első jelentések előtt mintegy negyven utas elhagyta a hajót a Szent Ilona-szigeti kikötéskor. Mivel sokuk holléte ismeretlen, a hatóságok világszerte próbálják felkutatni őket, hogy megakadályozzák a járvány továbbterjedését.

Kapcsolódó cikkünk

Újabb hantavírusos fertőzöttet találtak, a hatóságok világszerte keresik a kontaktszemélyeket

Terjed a halálos hantavírus: újabb megerősített esetet találtak, a kontaktszemélyeket 45 napos karanténba zárják

Sokan a Covid korai napjaira emlékeznek: a kontaktszemélyek egy része már szétszóródott a világban, miközben emberről emberre is terjed a halálos hantavírus

Megjelent az egyetlen ismert, emberről emberre terjedő hantavírus: a pusztítása az ebolával vetekszik, és senki sem tudja, hogyan indult el

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Konferencia ajánló

DEBRECEN - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

DEBRECEN - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. május 11.

Portfolio Investment Day 2026

2026. május 12.

MISKOLC - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. május 13.

Pécs - Merre tovább hazai kkv-k?

2026. május 14.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
OTP, Nvidia, arany, olaj vagy bitcoin? Mibe tegyük a pénzünket?
Erre a pillanatra várt Oroszország – Az Egyesült Államok kivonulása után azonnal megindult a katonai megerősítés a térségben
Totálisan összeomlott Moszkva tűzszünete, Ukrajna megtalálta az oroszok gyenge pontját – Híreink az orosz-ukrán háborúról pénteken
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility