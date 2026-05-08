Újabb hantavírusos fertőzöttet találtak, a hatóságok világszerte keresik a kontaktszemélyeket

A Dutch News című, angol nyelvű holland hírportál arról számolt be pénteken, hogy a nijmegeni Radboudumc egyetemi kórházban hantavírus tüneteivel ápolt egyik beteg tesztje pozitív lett, valamint egy péntek reggel Hollandiába szállított brit állampolgárnál is kimutatták a vírus a fertőzést a leideni kórházban.
Ezzel a megerősített fertőzések száma hatra nőtt, és további három ember esetében áll fenn a fertőzés kockázata
- írták.
A két kórház vezetése közleményben erősítette meg a diagnózist, majd közölték: intézkedéseket tettek a betegség terjedésének megakadályozására. A többi beteg nincs veszélyben, és a látogatókkal szemben sincs szükség további intézkedésekre.
AZ RTL Nieuws holland hírcsatorna információit ismertetve az NL Times című, angol nyelvű holland hírportál közölte, a KLM légiutas-kísérője annak ellenére produkált negatív teszteredményt, hogy korábban kapcsolatba került azzal a 69 éves holland utassal, aki a dél-afrikai Johannesburgban hunyt el a hantavírus okozta betegség következtében. A holland nőnek korábban a férje is a hantavírus miatt halt meg.
A holland igazságügyi minisztériumhoz tartozó igazságügyi és biztonsági felügyelet (GGD) 60 olyan embert azonosított, akik kapcsolatba kerültek az említett holland nővel, köztük ötöt, akik közvetlenül érintkeztek vele. Ötből három érintett tesztje negatív lett - írták.
A GGD emellett felvette a kapcsolatot 50 további utassal is, akik a nővel egy sorban, valamint az előtte és mögötte lévő két sorban ültek. Esetükben passzív megfigyelés folyik, azaz naponta meg kell mérniük a hőmérsékletüket - írták.
Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) csütörtökön közölte, a Hondius luxus óceánjáró hajófedélzetén azonosított fertőzés ellenére nem tartja jelentősnek közegészségügyi kockázatot. A hajón tartózkodó utasok és személyzet tagjai közül senki sem mutat tüneteket - közölték.
Az óceánjáró úton van Spanyolországba, ahová várhatóan szombaton érkezik. A hajón két holland orvos és egy WHO-szakértő is jelen van - tájékoztattak.
A hantavírus sújtotta óceánjárót üzemeltető Oceanwide Expeditions csütörtökön ismerte el, hogy április 24-én 29 utas szállt partra a hajóról a Atlanti-óceán déli részén fekvő Szent Ilona-szigetén, miután csaknem két héttel korábban egy utas a fertőzés miatt meghalt.
A hajó utasai közül hantavírus-fertőzés következtében eddig három ember halt meg, köztük egy német férfi és a holland házaspár. Nyolc további ember pedig gyaníthatóan megfertőződött - jelentette csütörtökön az Egészségügyi Világszervezet (WHO).
A holland kormány szerint körülbelül 40 utas hagyta el a hajót a Szent Ilona-szigetén történt megállás során, mielőtt a járványról jelentést tettek volna.
Sok utas holléte ismeretlen.
A hatóságok világszerte keresik azokat, akik kapcsolatba kerülhettek a hazatérő utasokkal, hogy megakadályozzák a betegség további terjedését.
