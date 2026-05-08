Ukrán főparancsnok: Oroszország tehetetlen az egyik legfontosabb képességgel szemben, sürgős megoldásokra van szükség

Szírszkij a drónrendszerek fejlesztéséről tartott havi értekezleten ismertette a katonai hírszerzés jelentését. Eszerint Oroszország 2026-ra 7,3 millió FPV-drón és 7,8 millió, különféle típusú drónokhoz használható robbanófej gyártását tervezi. Emellett az orosz hadsereg növeli a sugárhajtóműves csapásmérő drónokkal való csapatszintű ellátottságot is. Az ukrán parancsnokság ezeket a fejleményeket folyamatosan elemzi, és figyelembe veszi saját hadműveleti és fejlesztési tervezése során.

A főparancsnok beszámolója szerint az orosz fél a már jóváhagyott terveken felül, sürgősségi alapon további 4 ezredet, 24 osztályt és 162 üteget állít hadrendbe kifejezetten az ukrán csapásmérő drónok elleni védekezésre.

Oroszország ezzel párhuzamosan Moszkva és a Krasznodari határterület többrétegű légvédelmi rendszerét is megerősíti.

Szírszkij rámutatott, hogy az oroszok hatékonyan bővítik drónképességeiket, mégpedig úgy, hogy lemásolják az ukrán műszaki, harcászati és szervezeti megoldásokat. Ugyanez igaz az elektronikai hadviselési rendszerek határ menti alkalmazására is. Ennek ellenére – hangsúlyozta – Ukrajna továbbra is kezdeményező szerepben maradt, és az FPV-drónok terén egyre nagyobb fölénnyel rendelkezik. December óta immár az ötödik egymást követő hónapban az ukrán védelmi erők drónegységei önmagukban több megszálló katonát semmisítettek meg, mint amennyit Oroszország ugyanebben az időszakban mozgósítani képes.

A főparancsnok kitért a szárazföldi robotrendszerek növekvő szerepére is. Elmondása szerint a robotok ma már nemcsak harci feladatokat látnak el, hanem sebesülteket mentenek, aknazárakat telepítenek, és a csapatok logisztikai szállításának több mint 60 százalékát biztosítják. Az értekezleten külön foglalkoztak az elfogó drónok gyalogsági csoportok fedezésére történő alkalmazásával, az elektronikai hadviselés hatékonyságának növelésével, valamint a szárazföldi, robotizált elektronikai hadviselési platformok szélesebb körű bevetésével is.

