Uniós kormányfőt is célba vehetnek ukrán drónok? - Robert Fico is elutazott Moszkvába

A szlovák kormányfő részt vesz a szombati moszkvai megemlékezéseken, ahol a koszorúzás mellett Vlagyimir Putyinnal is tárgyal. A találkozón a kétoldalú együttműködés lehetőségei és az aktuális nemzetközi kérdések kerülnek terítékre.
Az utazás idén is komoly logisztikai akadályokba ütközött, mivel Lengyelország és a balti államok nem engedték be légterükbe a szlovák kormánygépet. A repülőgép így csak Csehország és Németország érintésével, majd a nemzetközi vizek felett haladva tudta megközelíteni Moszkvát.
A látogatás éles belpolitikai vitát váltott ki Szlovákiában. A kormánypártok védelmükbe vették az utazást, a belügyminiszter például legitim döntésnek nevezte a lépést, amellyel a kormányfő az országot felszabadító Vörös Hadsereg elesett katonái előtt tiszteleg. Az ellenzék ezzel szemben hevesen tiltakozik. A liberális Szabadság és Szolidaritás (SaS) párt a szövetségesek arculköpésének tartja a látogatást, és parlamenti határozatban ítélné el azt. A Progresszív Szlovákia (PS) szerint a lépés súlyosan károsítja az ország nemzetközi megítélését, és lerombolja az európai partnerek előtti hitelességét.
Úgy vélik, ez a gesztus egyúttal az agresszor cinikus legitimálását is jelenti.
Oroszországban ugyanakkor vannak arra utaló jelek, hogy Vlagyimir Putyinék egy kiterjedt ukrán támadástól tartanak - több nagyvárosban már lemondták a nyílt téri ünnepségeket, illetve Moszkvában sem tartanak akkora haditechnikai bemutatót, mint az elmúlt években. Ez utóbbi ugyanakkor inkább az orosz-ukrán háború igényeivel áll összefüggésben.
