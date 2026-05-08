Váratlan fordulat az európai politikában: tárgyalnának Putyinnal, súlyos indok áll a háttérben
A brit pénzügyi-gazdasági lapnak nyilatkozó források értesülései szerint Európa hatalmai felkészülnek a tárgyalásokra Vlagyimir Putyin orosz elnökkel.

Az európai hatalmak vezetői korábban egyetértettek abban, hogy Moszkvával nem szabad tárgyalásokba bocsátkozni, mivel nem akarták ezzel az agresszort egyenrangú félként kezelni. Az Egyesült Államok kiszámíthatatlan politikája miatt ugyanakkor kénytelenek voltak változtatni a stratégiájukon. Az egyik fontos szempont, hogy Donald Trump amerikai elnök háborúba kezdett a Közel-Keleten, emiatt teljesen megakadtak az ukrajnai béketárgyalások.

António Costa, az Európai Tanács elnöke korábban úgy fogalmazott, hogy az EU tárgyaljon az orosz elnökkel. Kijelentette, hogy keresik a megfelelő pillanatot a párbeszédre, hogy a lehető leghatékonyabban tudják képviselni Ukrajna érdekeit. Arról nem esett szó, hogy egy ilyen tárgyaláson Kijev is részt vegyen, ami a korábbi politikával ellentétes lenne. Az EU ugyanakkor lépésre kényszerült, mivel a korábbi, háromoldalú megbeszélések Ukrajna, Oroszország és az Egyesült Államok részvételével, azzal fenyegették, hogy kénytelen lesz akár egy kedvezőlen megoldást is elfogadni.

Costa ugyanakkor kijelentette, hogy egyelőre nem látja az oroszok részéről a szándékot, hogy valóban komoly tárgyalást szeretnének.

Volodimir Zelenszkij irodája megerősítette, hogy Kijev támogatja az EU mélyebb bevonását a tárgyalásokba, mivel szerinte ezzel is nagyobb nyomást lehet helyezni Putyinra. Korábban tagországi szinten is felmerült már, hogy közvetlenül kellene az orosz elnökkel megbeszéléseket tartani, ugyanakkor arról vita van, hogy pontosan ki lenne az, aki a tagállamok üzenetét képviseli, és pontosan mi is lenne a legfontosabb mondanivaló. Jurij Usakov, Putyin segédtisztje szerint erre van nyitottság az orosz oldalról:

Putyin általános üzenete mindenkinek az, hogy mi is készek vagyunk konstruktívak lenni, ha ti is készek vagytok konstruktívak lenni. De ha nem vagytok azok, akkor nem érdekeltek minket

– jelentette ki.

Címlapkép forrása: Byron Smith/Getty Images

