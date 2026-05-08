Volodimir Zelenszkij elnöki rendeletben engedélyezte Vlagyimir Putyinnak a Győzelem Napi felvonulás megtartását Moszkvában

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök május 8-án írta alá a 374/2026-os számú rendeletet, amelyben

formálisan engedélyezi, hogy másnap, május 9-én katonai díszszemlét tartsanak Moszkvában.

A dokumentum szerint az intézkedés "humanitárius célból" született, és kijelenti, hogy a döntés az amerikai féllel folytatott, május 8-i tárgyalásokon körvonalazott elveken alapul.

A rendelet értelmében május 9-én, kijevi idő szerint reggel 10 órától a Vörös tér GPS-koordinátákkal pontosan meghatározott területét kiveszik az ukrán csapásmérési tervekből. Az elnöki dokumentum négy koordinátaponttal jelöli ki azt a négyszöget, amelyre a parádé idejére vonatkozó korlátozás érvényes.

A dokumentum üzenete egyértelmű: Kijev ezzel szeretné demonstrálni, hogy rendelkezik a Moszkva központjának eléréséhez szükséges csapásmérő képességgel és ezt most csupán saját döntése alapján, átmenetileg függeszti fel.

A rendelet az aláírás napján, május 8-án, az esti órákban lépett hatályba, közvetlenül azután, hogy Donald Trump bejelentette a három napos tűzszünetet.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images