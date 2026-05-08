Volodimir Zelenszkij elnöki rendeletben engedélyezte Vlagyimir Putyinnak a Győzelem Napi felvonulás megtartását Moszkvában

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök május 8-án írta alá a 374/2026-os számú rendeletet, amelyben
formálisan engedélyezi, hogy másnap, május 9-én katonai díszszemlét tartsanak Moszkvában.
A dokumentum szerint az intézkedés "humanitárius célból" született, és kijelenti, hogy a döntés az amerikai féllel folytatott, május 8-i tárgyalásokon körvonalazott elveken alapul.
A rendelet értelmében május 9-én, kijevi idő szerint reggel 10 órától a Vörös tér GPS-koordinátákkal pontosan meghatározott területét kiveszik az ukrán csapásmérési tervekből. Az elnöki dokumentum négy koordinátaponttal jelöli ki azt a négyszöget, amelyre a parádé idejére vonatkozó korlátozás érvényes.
A dokumentum üzenete egyértelmű: Kijev ezzel szeretné demonstrálni, hogy rendelkezik a Moszkva központjának eléréséhez szükséges csapásmérő képességgel és ezt most csupán saját döntése alapján, átmenetileg függeszti fel.
A rendelet az aláírás napján, május 8-án, az esti órákban lépett hatályba, közvetlenül azután, hogy Donald Trump bejelentette a három napos tűzszünetet.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Robert Fico Moszkvából üzent Magyar Péternek
A szlovák miniszterelnök megágyazott a közelgő találkozónak.
Drónok csapódtak Csernobilba: napok óta tombol a fékezhetetlen tűz az egykori nukleáris erőmű körül
Egyre több egység dolgozik rajta.
Gondok vannak a gyártással, súlyos számokat közölt a Magyarországon is aktív fegyvergyártó
Nem tudják szállítani az ígért mennyiséget.
Kormányváltás után lépett az elhárítás: orosz kémet utasítottak ki Budapestről
Csendben intéztek mindent.
Nemzetközi ÁFA- és e-számlázási változások
A 2026-os változások nem önálló, elszigetelt számlázási reformokként értelmezhetők, hanem egyértelműen a valós idejű adatszolgáltatás és az e-számlázás irányába mutatnak. Az Eur
MARA Holdings - kereskedés
Még december végén vettem belőle újra, nem is tudom, hányadik körre, és még mindig tartom. Leginkább azért, mert a szokásos 20-30% helyett most minimum duplázni szeretnék benne. Nem egy gyors
Lakásfelújítás vagy hitelkiváltás? Ezek most a legmenőbb személyi kölcsönök
Az ingatlanfedezet nélküli kölcsönök piaca sosem látott sebességgel pörög, 2026 tavaszára a folyósított személyi kölcsön volumene egészen elképesztő, 120 milliárd forint feletti szintre
Ingyen pénz a magyar választáson - Látványos félreárazások az előrejelzési piacokon
A magyar választás nemcsak a politikában hozott meglepetéseket, hanem a fogadási piacokon is: a Polymarketen milliók cseréltek gazdát, miközben a piac látványosan félreárazott alapvető kimene
Okos gyárakkal az energiamegtakarítás is könnyebben megy
A technológia és az automatizáció a feldolgozóipart is jelentősen átalakítja: egyre több gyárban dolgoznak részben vagy teljesen robotok az emberek helyett vagy mellett
Ha a korrupció pofán röhög, vissza tudunk nevetni?
A héten nem akartam írni, mert nem volt időm, de ez a tanmese megér egy gyors bejegyzést. Egy meg nem nevezett, de egyértelműen kitalált országban a kormány szétlopott mindent. Szektorokat tette
Végrehajtás megszüntetés ügyvéd által - így szabadulhatsz meg a végrehajtástól
Végrehajtás indult Ön ellen? Mutatjuk, hogyan szüntethető meg ügyvéd segítségével akár elévült vagy jogtalan tartozás esetén is. Tartalom: - Mi a helyzet a jogtalan, elévült követelése
Négyéves csúcson a forint: mik az erősödés okai, és kinek kedvez valójában?
Az elmúlt napokban közel négyéves csúcsra erősödött a forint az euróval szemben. Vajon meddig tarthat a lendület, és kinek kedvez valójában az erős hazai deviza? The post Négyéves csúcson
Üresen kong a kassza a Fidesz után – Mit tehet a Tisza?
Óriási a deficit.
Jó és rossz példák: így lehet siker vagy bukás a magyar euróbevezetés
Mielőbb lépni kell, ha komolyan gondoljuk a dolgot.
Egyre több magyar szenved evés után: kiderült, mi áll valójában a tünetek mögött
Sok a félreértés az élelmiszer-érzékenységekről.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?