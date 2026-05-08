Zelenszkij megnevezte az egyetlen embert, aki felelős az orosz tűzszünet felrúgásáért: Putyint

Zelenszkij elmondása szerint a Vlagyimir Putyin elnök vezette Oroszország a hivatalosan kihirdetett tűzszünet ellenére május 8-án éjszaka is folytatta az ukrán állások támadását. Az orosz hadsereg több mint 140 csapást mért ukrán pozíciókra, és tíz rohamtámadást hajtott végre, amelyek többsége a Szlavjanszk irányába eső szakaszokon zajlott.
Az elnök közölte, hogy kijevi idő szerint reggel hét óráig több mint 850 drónnal végrehajtott csapást regisztráltak, köztük FPV-drónokkal, Lancet-típusú eszközökkel és más csapásmérő drónokkal. A frontvonal menti települések felett a felderítő drónok bevetése sem szünetelt.
Mindez egyértelműen azt mutatja, hogy orosz részről még jelképes kísérlet sem történt a tűzszünet betartására a fronton
– fogalmazott Zelenszkij, hozzátéve, hogy Ukrajna továbbra is megvédi állásait és polgárai életét.
Az orosz védelmi minisztérium május 8-án éjféltől május 10-ig tartó tűzszünetet hirdetett, azt állítva, hogy minden orosz katonai egység teljes mértékben beszünteti a hadműveleteket, és felszólította Ukrajnát, hogy tegyen ugyanígy. A Kreml ezzel párhuzamosan többször is azzal fenyegetőzött, hogy tömeges rakétacsapásokat mér Kijev központjára, amennyiben az ukrán hatóságok megpróbálják megzavarni a moszkvai május 9-i ünnepséget. Oroszország egyúttal
az ukrán főváros lakosságának és a külföldi diplomatáknak az evakuálását sürgette.
Az Európai Unió reagált Moszkva fenyegetéseire, és közölte, hogy nem csökkenti kijevi diplomáciai jelenlétét, mivel az orosz támadások Ukrajna számára mindennapi valóságot jelentenek. Zelenszkij ugyanakkor arra kérte az Oroszországgal szoros kapcsolatot ápoló országok képviselőit, hogy tartózkodjanak a május 9-i moszkvai utazástól.
Címlapkép forrása: Viktor Kovalchuk/Global Images Ukraine via Getty Images
