  • Megjelenítés
FONTOS Magyar Péter bejelentette, kit kér fel igazságügyi miniszternek
Zelenszkij megnevezte az egyetlen embert, aki felelős az orosz tűzszünet felrúgásáért: Putyint
Globál

Zelenszkij megnevezte az egyetlen embert, aki felelős az orosz tűzszünet felrúgásáért: Putyint

Portfolio
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint Oroszország a saját maga által bejelentett tűzszünet ellenére május 8-án éjszaka is intenzív támadásokat hajtott végre ukrán állások ellen, több száz drón- és tüzérségi csapással a frontvonal mentén - számolt be a RBK.

Zelenszkij elmondása szerint a Vlagyimir Putyin elnök vezette Oroszország a hivatalosan kihirdetett tűzszünet ellenére május 8-án éjszaka is folytatta az ukrán állások támadását. Az orosz hadsereg több mint 140 csapást mért ukrán pozíciókra, és tíz rohamtámadást hajtott végre, amelyek többsége a Szlavjanszk irányába eső szakaszokon zajlott.

Az elnök közölte, hogy kijevi idő szerint reggel hét óráig több mint 850 drónnal végrehajtott csapást regisztráltak, köztük FPV-drónokkal, Lancet-típusú eszközökkel és más csapásmérő drónokkal. A frontvonal menti települések felett a felderítő drónok bevetése sem szünetelt.

Mindez egyértelműen azt mutatja, hogy orosz részről még jelképes kísérlet sem történt a tűzszünet betartására a fronton

– fogalmazott Zelenszkij, hozzátéve, hogy Ukrajna továbbra is megvédi állásait és polgárai életét.

Még több Globál

Totálisan összeomlott Moszkva tűzszünete, Ukrajna megtalálta az oroszok gyenge pontját – Híreink az orosz-ukrán háborúról pénteken

Így védekezik Ukrajna a gigantikus dróntámadás ellen – a drága Patriot-rakétákat sem kellett bevetni

Összeomlott Putyin tűzszünete: megindult a megtorlás

Az orosz védelmi minisztérium május 8-án éjféltől május 10-ig tartó tűzszünetet hirdetett, azt állítva, hogy minden orosz katonai egység teljes mértékben beszünteti a hadműveleteket, és felszólította Ukrajnát, hogy tegyen ugyanígy. A Kreml ezzel párhuzamosan többször is azzal fenyegetőzött, hogy tömeges rakétacsapásokat mér Kijev központjára, amennyiben az ukrán hatóságok megpróbálják megzavarni a moszkvai május 9-i ünnepséget. Oroszország egyúttal

az ukrán főváros lakosságának és a külföldi diplomatáknak az evakuálását sürgette.

Az Európai Unió reagált Moszkva fenyegetéseire, és közölte, hogy nem csökkenti kijevi diplomáciai jelenlétét, mivel az orosz támadások Ukrajna számára mindennapi valóságot jelentenek. Zelenszkij ugyanakkor arra kérte az Oroszországgal szoros kapcsolatot ápoló országok képviselőit, hogy tartózkodjanak a május 9-i moszkvai utazástól.

Kapcsolódó cikkünk

Totálisan összeomlott Moszkva tűzszünete, Ukrajna megtalálta az oroszok gyenge pontját – Híreink az orosz-ukrán háborúról pénteken

Címlapkép forrása: Viktor Kovalchuk/Global Images Ukraine via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

DEBRECEN - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

DEBRECEN - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. május 11.

Portfolio Investment Day 2026

2026. május 12.

MISKOLC - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. május 13.

Pécs - Merre tovább hazai kkv-k?

2026. május 14.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
OTP, Nvidia, arany, olaj vagy bitcoin? Mibe tegyük a pénzünket?
Erre a pillanatra várt Oroszország – Az Egyesült Államok kivonulása után azonnal megindult a katonai megerősítés a térségben
Mindenki lélegzet-visszafojtva várja a hétvégét, NATO-területen csapódtak be Oroszország felől érkező drónok - Híreink az orosz-ukrán háborúból csütörtökön
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility