Zuckerberg egykori beszédírója: A közöny a legveszélyesebb üzleti modell

„Nem vagyunk eleve kudarcra ítélve, de be kell ismernünk, hogy amit most csinálunk, az nem működik" – állítja Dex Hunter-Torricke, Mark Zuckerberg egykori beszédírója, aki Eric Schmidt mellett ült a Google tárgyalóiban, és Elon Musk cégénél dolgozott. Ma ugyanezeket a vállalatokat tartja a 21. század egyik legnagyobb veszélyforrásának – nem azért, mert gonoszak, hanem mert közömbösek. Egy rendkívüli nyíltsággal adott interjúban a technológiai ipar egykori bennfentese arról beszél, hogyan vált nemes misszióból apologetika, miért jelent az AI a közösségi médiánál is súlyosabb civilizációs kockázatot – és miért fogy gyorsan az idő.

A világhírű dél-afrikai stand-up komikus, író, televíziós műsörvezető Trevor Noah nemrégiben beszélgetett Dex Hunter-Torricke-kal, a globális tech-szektor egyik legmeghatározóbb kommunikációs stratégájával, aki a Google és a Facebook után jelenleg a DeepMind (a Google AI-laboratóriuma) kommunikációs vezetőjeként és az Oversight Board tagjaként közvetít a mesterséges intelligencia komplex társadalmi hatásai és a világ vezető döntéshozói között. A közel 75 perces beszélgetés lényeges pontjait foglaltuk össze az alábbi cikkben.

Kicsoda Trevor Noah?

Trevor Noah világhírű dél-afrikai stand-up komikus, író és televíziós műsorvezető, aki leginkább az amerikai The Daily Show korábbi házigazdájaként vált ismertté. Pályafutását Dél-Afrikában kezdte rádiós és televíziós szereplésekkel, majd 2015-ben vette át Jon Stewart helyét a szatirikus hírműsor élén, ahol hét éven át formálta a globális politikai közbeszédet. Számos rangos elismerés, köztük két Emmy-díj tulajdonosa, emellett sorozatban hat alkalommal (2021–2026) vezette a Grammy-gálát. 2016-ban megjelent Born a Crime című önéletrajzi kötete nemzetközi bestseller lett, jelenleg pedig saját sikeres podcastját vezeti What Now? with Trevor Noah címmel.

A podcastjában és közéleti szereplései során Trevor Noah továbbra is a világ legfontosabb gondolkodóival és döntéshozóival folytat párbeszédet:

Bernie Sanders – Az amerikai szenátorral az Egyesült Államok gazdasági egyenlőtlenségeiről és az oligarchia térnyeréséről beszélgetett.

Bill Gates – A Microsoft alapítójával a globális egészségügy kihívásairól és a technológiai innovációk jövőjéről értekezett.

Malala Yousafzai – A Nobel-békedíjas aktivistával az oktatáshoz való jogról és a személyes gyógyulási folyamatairól készített mélyinterjút.

Mustafa Suleyman – A Microsoft AI vezérigazgatójával és a DeepMind társalapítójával a mesterséges intelligencia emberiségre gyakorolt hatásait elemezték.

Katie Couric – Az ikonikus amerikai újságírónővel a média átalakulásáról és az objektivitás válságáról folytatott vitát.

Kicsoda Dex Hunter-Torricke?

Dex Hunter-Torricke brit–ázsiai gyökerű közéleti szereplő, a technológiai ipar egykori bennfentese, aki mára a mesterséges intelligencia társadalmi következményeinek egyik legélesebb hangú kritikusává vált.

Apja skót–indiai származású. Négyéves korában menekültként élte túl a második világháborút egy indiai menekülttáborban, majd a brit társadalom mélyszegénységéből küzdötte fel magát. Anyja malajziai bevándorló ápolóként érkezett az Egyesült Királyságba.

Hunter-Torricke az angliai Tunbridge Wellsben nőtt fel az 1980–90-es években, ahol a rasszizmus és a társadalmi kirekesztettség személyes tapasztalata már fiatalon arra ösztönözte, hogy megértse és megváltoztassa az emberek életét meghatározó igazságtalan rendszereket.

Első generációs egyetemistaként ösztöndíjjal szerzett politikatudományi diplomát, majd Oxfordban orosz külpolitikából mesterfokozatot – ez utóbbit azért választotta, mert már a 2000-es évek elején érzékelte, hogy a NATO keleti bővítésével Oroszország stratégiai kihívássá válik. 2008-ban New Yorkba költözött, és az ENSZ-nél helyezkedett el, ám hamar szembesült azzal, hogy a szervezet strukturális okok miatt képtelen valódi változást előidézni.

Ezt követően a technológiai iparban kereste a világ jobbításának lehetőségét: a Google-nél Eric Schmidt közvetlen munkatársaként, majd a Facebook első beszédírójaként dolgozott Mark Zuckerberg mellett, később a SpaceX-nél is vállalt pozíciót.

Ma már a Szilícium-völgyi rendszeren kívülről figyelmeztet:

szerinte a mesterséges intelligencia által kiváltott társadalmi, gazdasági és geopolitikai következmények kezelésére a világ egyáltalán nincs felkészülve, és ez az a kérdés, amellyel jelenleg globális szinten foglalkozik.

A fordulópont: kiábrándulás

A törést a 2015-ös szíriai menekültválság hozta el – személyes és szakmai értelemben egyaránt. Apja abban az évben halt meg tüdőrákban – menekülttáborokban eltöltött évei alatt már gyerekként rászokott a dohányzásra –; a kétéves szíriai menekült kisfiú Alan Kurdi holttestéről készült fotó láttán Hunter-Torricke-ben összeért a személyes gyász és a szakmai lelkiismeret.

A Szilícium-völgyi cégek „összekötjük az emberiséget" szlogenje a világ legnagyobb humanitárius katasztrófájával szembesülve üresnek bizonyult. Ahogy fogalmazott:

Ott ültem a Facebook palotaszerű székházában, a Csendes-óceán partján, légkondicionált luxusban, és ez volt a valóság, ami az embereket mozgatta szerte a világon – pontosan olyanokat, mint amilyen apám volt gyerekként.

Megértette, hogy a Facebook nem semleges üzenőfal, hanem az eszmék globális csatatere – és e szerep felelősségét a cég rendre elhárította magától. Az algoritmus soha nem semleges: tudatos szerkesztői döntések sorozata, amit az Elon Musk átvétele utáni Twitter/X átalakulása is szemléltetett, ahol a gyűlöletkeltő tartalmak felerősítése egyik napról a másikra láthatóvá vált.

Elég öt másodpercet eltölteni ott, és rájössz, hogy az a hely egy igazi pöcegödör, tele a legrosszabb emberekkel, akiket az algoritmus most a hírfolyamod élére tolt.

A Facebook a politikai és hírtartalmakat a felhasználói elköteleződés növelése érdekében visszaszorította, miközben a társadalom lángokban állt. Hunter-Torricke készített egy posztot Zuckerberg számára, amelyben Donald Trumpot név szerint megemlítve elítélte volna gátlástalan fröcsögését. Mire belső jóváhagyást kapott a szöveg, a felismerhetetlenségig tompították, Trump sem szerepelt már benne.

Egyszerűbb lenne, ha a tech-óriások szándékosan lennének gonoszak. A valóság ijesztőbb: a pusztító hatás csupán a közöny és a határtalan növekedési vágy mellékterméke.

Nem egy sötét világuralmi tervről van szó: a Facebook valójában csak egy hatalmas hirdetési gépezet. A valódi hiba ott van, hogy a vezetők nem hajlandók foglalkozni a platformjaik globális következményeivel. Ez a rendszer tragédiája: tehetséges szakemberek dolgoznak a felhasználói élmény javításán, miközben a gépezet egésze észrevétlenül okozhat hatalmas károkat a világban.

Dex Hunter-Torrick egy háromnapos konferencián 2022. november 4-én, Lisszabonban. Forrás: Eóin Noonan, Getty Images

SpaceX és Elon Musk

Hunter-Torricke a Facebookot 2016-ban hagyta ott, de a technológiai iparban maradt: a SpaceX-nél folytatott munkáját kezdetben őszinte reménnyel vállalta, hiszen a Starlink-program az internethez nem jutó milliárdokat kapcsolhatja be a globális gazdaságba, a Tesla pedig egyedül képes volt arra, amit a teljes autóipar nem: valódi lendületet adni az elektromos járművek elterjedésének.

A kép azonban idővel itt is árnyalódott: a SpaceX mára az amerikai védelmi ipar meghatározó szereplőjévé vált, és a tervezett „Golden Dome" űralapú rakétavédelmi rendszer – amelynek költségét egyes becslések ezer millió dollár fölé teszik – várhatóan elsősorban a cég megrendeléskönyvét hízlalja majd.

Hunter-Torricke szerint a valódi bűn nem ez, hanem az, hogy

Musk ekkora gazdasági és politikai befolyása mellett a háborúkra való felkészülés helyett a háborúk megelőzéséért tehetne erőfeszítéseket – és nem tesz.

Musk USAID-ot felszámoló DOGE-szerepét azonban már egyenesen megbocsáthatatlannak nevezi: a dokumentált halálesetekre és a fejlődő országokban okozott, nemzedékeken átívelő károkra utalva kijelenti, hogy Muskot nem kellene rehabilitálni – bíróság elé kellene állítani.

Félreismert tech-vezérek

Jeff Bezost, Mark Zuckerberget és Elon Muskot sokáig progresszív ikonokként ünnepelték. Előbbi a szabad sajtó megmentőjeként vásárolta meg a Washington Postot, a második a szólásszabadság bajnokaként építette platformját, a harmadik az elektromos autókkal a fosszilis energiától való elszakadás úttörőjeként vonult be a köztudatba.

A fordulat szinte egyik napról a másikra következett be: Bezos csökkentette az újság függetlenségét, Zuckerberg felszámolta a tényellenőrzést és Trump mellé állt, Muskról pedig kiderült, hogy az elektromos autók iránti elkötelezettsége nem jár együtt semmilyen tágabb társadalmi felelősségtudattal.

Hunter-Torricke szerint az ilyen figurák félreismerése részben érthető: a 2008-as pénzügyi összeomlás óta válságról válságra botladozó társadalmak hősöket kerestek, és a tech-milliárdosok erre a szerepre jelentkeztek. Ugyanakkor a felelősség nem kizárólag a közvéleményé: maguk a cégvezetők is elmulasztották komolyan venni azokat az új kihívásokat, amelyekben konstruktív szerepet játszhattak volna.

A politikusok, a szabályozók és a civil szereplők azonban legalább akkora felelősséggel tartoznak – a technológia társadalmi kudarcai egy általánosabb, évtizedes vezetési csőd részei.

A mesterséges intelligencia: a legfontosabb figyelmeztetés

A pusztítás léptéke

Hunter-Torricke szerint az AI társadalmi következményei messze felülmúlják mindazt, amit a közösségi média szabályozatlan terjedése okozott. Ezek a következmények pedig az egész világ társadalmaira lesújtó hatással lesznek.

Gazdasági, társadalmi, geopolitikai és környezeti szempontból egyáltalán nem vagyunk felkészülve a közelgő sokkra.

Munkahelyek

Legkésőbb tizenöt éven belül tömeges munkahely-megszűnéssel kell számolni, amelyre semmilyen gazdasági védőháló nem készült – Hunter-Torricke ezt tartja az AI-vita valódi tétjének, nem a technikai szabályozási kérdéseket, amelyek szerinte a probléma mindössze egy százalékát teszik ki.

„A technológiai iparág hatalmas mértékben eltorzította a dolgok kezelésének megközelítését. Beszélünk az AI-irányításról, és rengeteg dolog van, ami az AI-rendszerek kezelésével kapcsolatos.

Ez viszont a probléma alig 1%-át teszi ki. 15 éves távlatra nincsenek gazdasági megoldásaink, fogalmunk sincs, hogyan biztosítsunk az embereknek jó életminőséget.

Erőforrások és klíma

A technológiai ipar erőforrás-éhsége már most riasztó: 2018 és 2023 között a világ közel annyit fogyasztott, mint a teljes huszadik század egyharmada alatt – az AI ezt az ütemet tovább gyorsítja, tovább terhelve a már amúgy is sérülékeny ökoszisztémákat.

Vagyoni egyenlőtlenség

Tizenkét milliárdos vagyona ma már a világ népességének 49 százalékával vetekszik; az AI jelenlegi pályáján ez az arány csak romlani fog, a haszon döntő részét az Egyesült Államok és Kína szűk elitje söpri be.

„Úgy tűnik, a jelenlegi pályán ez a folyamat leginkább a társadalmak egy szűk rétegét fogja gazdagítani az Egyesült Államokban és Kínában is.

A világ a következő 10–15 évben sokkal instabilabb lesz, mint a mai, és több száz millió ember életszínvonala gyorsan romlani fog. Sok diplomás egyáltalán nem fog tudni jó állást találni.

Hadviselés

Az AI-vezérelt autonóm célzórendszerek már most valós konfliktusokban – köztük a Közel-Keleten – okoznak halálos áldozatokat; ez nem jövőbeli kockázat, hanem a jelen realitása.

„Ott van még a mesterséges intelligencia által generált dezinformáció, a gyűlöletkeltés és a kiberfegyverek is. Mindezek pedig táplálják az autonóm fegyverzetet és a mesterséges intelligencián alapuló katonai célmegjelölő rendszereket, amelyek már ma is működésben vannak a Közel-Keleten, és hatalmas károkat okoznak az emberek életében.

Van egy olyan iparág, amely hatalmas erőforrásigényű, és amely minden bizonnyal hozzájárul majd az éghajlatváltozás felgyorsulásához és az ökoszisztémák pusztulásához, éppen akkor, amikor a legrosszabb éghajlatváltozási forgatókönyvek felé tartunk.

Politikai foglyul ejtés

A nagy tech-cégek tudatosan finanszírozzák azokat a politikai kampányokat, amelyek az AI-szabályozást ellenző jelölteket juttatnak hatalomra – ezzel egy olyan önmegerősítő hurkot hoznak létre, amelyből demokratikus úton egyre nehezebb kitörni.

Hacsak nem történik valami nagy dolog, ha nem változik meg drámaian a helyzet, nem hiszem, hogy illúziókba kellene ringatnunk magunkat.

Nincs menekvés

Az amerikai és kínai körökben élő illúzió – miszerint az AI-versenyt meg lehet nyerni úgy, hogy mások fizetik meg az árát – Hunter-Torricke szerint téves: a destabilizálódó társadalmak káosza előbb-utóbb mindenkit elér.

„Az a legvalószínűbb út, amelyen jelenleg haladunk, katasztrófához vezet társadalmaink és az egész világ számára.

Valójában nem hiszem, hogy bárki is megúszhatja ezt. […] Senki sem kerül ki ebből a helyzetből sértetlenül.

A média és a platformok paradoxona

Hunter-Torricke maga is tisztában van azzal az ellentmondással, hogy a közösségi médiát éppen azokon a platformokon bírálja, amelyek működését kifogásolja – és nem zárja ki, hogy az algoritmusok már most csendben visszaszorítják az ilyen tartalmakat.

A Meta független tartalomfelügyeleti testületének egykori tagjaként közvetlen rálátása volt arra, hogyan avatkozott be a vállalat nap mint nap a tartalmak láthatóságába;

a testület nyilvánosan elérhető adatai szerinte sokkolnák a közvéleményt.

Ugyanakkor a platformok nem képesek mindenkit elnémítani: ha egy eszme valóban mozgósítani tudja az embereket, politikai, üzleti és közösségi csatornákon keresztül is utat tör magának. Hunter-Torricke szerint a túlzottan erőszakos hallgattatási kísérletek rendre visszaütnek azokra, akik alkalmazzák őket – a vita elfojtása helyett csak hitelesebbé teszik a kritikát.

Küldetés és kiút – ha van még rá idő

Az ötlet elsőbbsége

Hunter-Torricke szerint taktikák előtt víziót kell nyerni: Trump sem kampányfegyelemmel győzött, hanem mert egy válságos pillanatban kézzelfogható – ha torz – választ kínált a rendszer csődjére, és ezt ma senki más nem teszi meg.

„Bárki azt gondolja, hogy Donald Trump azért lett elnök, mert kivételes tehetsége van levezetni egy fegyelmezett kampányt? Volt egy elképzelése, amely pontosan illett a pillanathoz, és alkalmas volt arra, hogy felborítson egy egész sor rossz, bevált elképzelést. Egy rakás rossz ötlettel állt elő – némelyik egyenesen gonosz és aljas volt –, de legalább voltak ötletei. És ami most történik, az az, hogy

mivel nincs elképzelésünk arról, milyen lehet a jövőnk, csak tántorgunk, és megpróbáljuk fenntartani azokat a dolgokat, amelyek nem működnek.

„Amint vannak vízióval rendelkező vezetők, óriási változásokat lehet véghezvinni a minket körülvevő valóságban. Amint van egy víziód, elkezdhetsz olyan irányba terelni a dolgokat, ami teljesen hihetetlennek tűnhet.”

Őszinte diagnózis

A legtöbb vezető ma a kilencvenes évek politikusát játssza egy összehasonlíthatatlanul bonyolultabb világban; akik ezt megteszik, kudarcot vallanak, és helyükre a populisták lépnek – ez nem jóslat, hanem a jelenleg zajló folyamat leírása.

Amit az emberek valójában akarnak

A világ népességének igényei meglepően egységesek és időtállók: jobb életet gyerekeiknek, békét, megőrzött természetet, élhető klímát – mindez elvben technológiával is elérhető lenne, ha az megfelelő társadalmi víziót szolgálna.

Szorít az idő

„Meg kell értetnünk az emberekkel, hogy pontosan mi is történik. Ha ez sikerül, akkor nagyon gyorsan át tudunk térni a gyakorlati lépésekre és a teendőkre, de mindezt egy rendkívül szűk időkereten belül kell megtennünk – szűk az időkeret, és hatalmas a feladat.”

Még nem késő sem a katasztrófát elhárítani, sem a technológiát valóban közös jóra fordítani – de a cselekvés ideje nem évek, hanem hónapok kérdése, és ezt a sürgősséget Hunter-Torricke szerint a mai politikai diskurzus egyáltalán nem tükrözi.

A tét

Nem vagyunk kudarcra kárhoztatva – de be kell ismernünk, hogy amit most csinálunk, az nem működik.

Ez Hunter-Torricke üzenetének lényege: nem katasztrofizmus, hanem figyelmeztetés – és egyben felhívás arra, hogy a technológia ígéretét végre ne egy szűk elit, hanem mindenki javára váltsák valóra.

Összegzés

Hunter-Torricke nem próféta, és nem is forradalmár. Olyan ember, aki belülről látta, hogyan épültek fel azok a rendszerek, amelyek ma a világ egyik legégetőbb kérdéseit határozzák meg – és aki pontosan ezért tudja, hol vannak a vakfoltok. Figyelmeztetései kényelmetlenek, mert nem egy kívülállótól érkeznek, ám ettől csak még nagyobb súlyt kapnak.

A kérdés, amelyet végül felvet, nem technológiai, hanem politikai és morális: képesek-e a társadalmak kollektív akaratot formálni olyasmivel szemben, ami egyszerre ígér csodát és rejt katasztrófát – és amelynek irányítói minden eddiginél több erőforrással rendelkeznek ahhoz, hogy ezt az akaratot megakadályozzák?

Hunter-Torricke szerint igen – de csak akkor, ha az emberek megértik, mi forog valójában kockán. Nem a következő választási ciklus, nem is a következő recesszió, hanem az, hogy a jövő gyerekei milyen világba születnek bele.

Az idő pedig – mint mondja – fogy.

Címlapkép forrása: Mike Kemp via Getty Images