A vendéglátó ország is megerősítette: ide vezet majd Magyar Péter első külföldi útja kormányfőként

Magyar Péter miniszterelnökként várhatóan még májusban Lengyelországba látogat első hivatalos külföldi útja keretében – erősítette meg a korábbi sajtóértesüléseket Ignacy Niemczycki lengyel külügyminiszter-helyettes szombaton az RMF FM rádiónak adott nyilatkozatában.

Magyar Péter a választási kampány során többször kijelentette, hogy első külföldi útja Varsóba vezetne, célja pedig a magyar-lengyel kapcsolatok helyreállítása volna.

A két hagyományos szövetséges viszonya az elmúlt években megromlott, elsősorban Orbán Viktor távozó miniszterelnök „oroszbarát” politikája és Vlagyimir Putyin orosz elnök támogatása miatt – írta a PAP lengyel hírügynökség.

Magyar Péter korábban már találkozott Donald Tusk lengyel miniszterelnökkel, akinek a pártja ugyanúgy az Európai Néppárt tagja, mint a Tisza Párt. Tusk az április 12-i választásokat követően

az elsők között gratulált Magyar Péternek, megjegyezve, hogy talán még jobban is örül győzelmének, mint ő maga.

Orbán Anita leendő külügyminiszter ma az Országgyűlésben azt mondta, ő is elkíséri Magyar Pétert Varsóba.

