A vendéglátó ország is megerősítette: ide vezet majd Magyar Péter első külföldi útja kormányfőként

Magyar Péter a választási kampány során többször kijelentette, hogy első külföldi útja Varsóba vezetne, célja pedig a magyar-lengyel kapcsolatok helyreállítása volna.
A két hagyományos szövetséges viszonya az elmúlt években megromlott, elsősorban Orbán Viktor távozó miniszterelnök „oroszbarát” politikája és Vlagyimir Putyin orosz elnök támogatása miatt – írta a PAP lengyel hírügynökség.
Magyar Péter korábban már találkozott Donald Tusk lengyel miniszterelnökkel, akinek a pártja ugyanúgy az Európai Néppárt tagja, mint a Tisza Párt. Tusk az április 12-i választásokat követően
az elsők között gratulált Magyar Péternek, megjegyezve, hogy talán még jobban is örül győzelmének, mint ő maga.
Orbán Anita leendő külügyminiszter ma az Országgyűlésben azt mondta, ő is elkíséri Magyar Pétert Varsóba.
