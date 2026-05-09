Drámai fordulat: Oroszország is megelőzte az Egyesült Államokat egy friss listán, hatalmas a beszakadás

A Nira Data közvélemény-kutató cég felmérésében világszerte több mint 46 ezer embert kérdeztek meg. Az eredmények alapján

az Egyesült Államok a vizsgált 132 ország és nemzetközi intézmény közül a 128. helyen végzett

- ezzel elmaradt a 126. helyezett Oroszországtól is.

Az USA globális nettó megítélési mutatója -16 pontra esett a -100-tól +100-ig terjedő skálán, míg Oroszországé -11 pont lett.

Ukrajna ezzel szemben pozitív megítélést élvez a világban, hiszen +9 pontos eredményével a 62. helyre került. A rangsor élén Svájc és Kanada végzett holtversenyben, egyaránt +36 ponttal. Izrael, az Egyesült Államok szoros szövetségese az utolsó helyen zárt -24 ponttal. Ezzel a mutatóval még Észak-Koreánál és Afganisztánnál is rosszabb eredményt ért el.

Az amerikai megítélés zuhanása drámai mértékű. Míg 2024-ben még +22 ponton állt a mutató, azóta összesen 38 pontot veszített az ország. Az elmúlt egy évben további 10 pontos csökkenést regisztráltak a korábbi -6-os értékhez képest. 2026-ban a 84 értékelő ország közül mindössze 22-ben volt pozitív az Egyesült Államokról alkotott kép.

A felmérés eredményei Donald Trump külpolitikájának tükrében nem meglepőek.

Az elnök a második ciklusa óta többször is megkérdőjelezte a NATO kollektív védelmi elve iránti amerikai elkötelezettséget, miközben Grönland annektálásával fenyegetőzött. Az orosz-ukrán háború rendezése szintén háttérbe szorult, mivel az Egyesült Államok figyelmét az Iránnal folytatott konfliktus köti le.

