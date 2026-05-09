Drámai fordulat: Oroszország is megelőzte az Egyesült Államokat egy friss listán, hatalmas a beszakadás

A Nira Data közvélemény-kutató cég felmérésében világszerte több mint 46 ezer embert kérdeztek meg. Az eredmények alapján
az Egyesült Államok a vizsgált 132 ország és nemzetközi intézmény közül a 128. helyen végzett
- ezzel elmaradt a 126. helyezett Oroszországtól is.
Az USA globális nettó megítélési mutatója -16 pontra esett a -100-tól +100-ig terjedő skálán, míg Oroszországé -11 pont lett.
Ukrajna ezzel szemben pozitív megítélést élvez a világban, hiszen +9 pontos eredményével a 62. helyre került. A rangsor élén Svájc és Kanada végzett holtversenyben, egyaránt +36 ponttal. Izrael, az Egyesült Államok szoros szövetségese az utolsó helyen zárt -24 ponttal. Ezzel a mutatóval még Észak-Koreánál és Afganisztánnál is rosszabb eredményt ért el.
Az amerikai megítélés zuhanása drámai mértékű. Míg 2024-ben még +22 ponton állt a mutató, azóta összesen 38 pontot veszített az ország. Az elmúlt egy évben további 10 pontos csökkenést regisztráltak a korábbi -6-os értékhez képest. 2026-ban a 84 értékelő ország közül mindössze 22-ben volt pozitív az Egyesült Államokról alkotott kép.
A felmérés eredményei Donald Trump külpolitikájának tükrében nem meglepőek.
Az elnök a második ciklusa óta többször is megkérdőjelezte a NATO kollektív védelmi elve iránti amerikai elkötelezettséget, miközben Grönland annektálásával fenyegetőzött. Az orosz-ukrán háború rendezése szintén háttérbe szorult, mivel az Egyesült Államok figyelmét az Iránnal folytatott konfliktus köti le.
Címlapkép forrása: Portfolio
Itt a friss előrejelzés: mutatjuk, mit várnak a forinttól és a magyar részvényektől a profi befektetők
Májusi alapkezelői felmérésünk eredményei.
Andor László: Átváltozó Európa
Lehetőség egy új kezdetre.
Megszólalt Trump embere: véget ér a kegyelmi idő, ha az EU megint nem tartja az ígéretét
Határozottan fogalmazott az USA kereskedelmi képviselője, de kérdés, hogy mekkora erő van mögötte.
Földindulás Európa egyik legerősebb országában: súlyos vereséget szenvedett a kormánypárt, erősödnek a szeparatisták
Újra napirendre kerülhetnek az elszakadásról szóló népszavazások.
Korrupciós vizsgálatokon nyerhet elképesztően nagyot Oroszország: az ukrán fegyverek gerincét adó vállalat került célkeresztbe
Súlyos vádak láttak napvilágot.
Reagált Ukrajna és Oroszország is Donald Trump tűzszünettel kapcsolatos bejelentésére
Megerősítették a fegyvernyugvást.
Volodimir Zelenszkij elnöki rendeletben engedélyezte Vlagyimir Putyinnak a Győzelem Napi felvonulás megtartását Moszkvában
Nem hagyták ki a fricska lehetőségét.
MARA Holdings - kereskedés
Még december végén vettem belőle újra, nem is tudom, hányadik körre, és még mindig tartom. Leginkább azért, mert a szokásos 20-30% helyett most minimum duplázni szeretnék benne. Nem egy gyors
Lakásfelújítás vagy hitelkiváltás? Ezek most a legmenőbb személyi kölcsönök
Az ingatlanfedezet nélküli kölcsönök piaca sosem látott sebességgel pörög, 2026 tavaszára a folyósított személyi kölcsön volumene egészen elképesztő, 120 milliárd forint feletti szintre
Nemzetközi ÁFA- és e-számlázási változások
A 2026-os változások nem önálló, elszigetelt számlázási reformokként értelmezhetők, hanem egyértelműen a valós idejű adatszolgáltatás és az e-számlázás irányába mutatnak. Az Eur
Ingyen pénz a magyar választáson - Látványos félreárazások az előrejelzési piacokon
A magyar választás nemcsak a politikában hozott meglepetéseket, hanem a fogadási piacokon is: a Polymarketen milliók cseréltek gazdát, miközben a piac látványosan félreárazott alapvető kimene
Okos gyárakkal az energiamegtakarítás is könnyebben megy
A technológia és az automatizáció a feldolgozóipart is jelentősen átalakítja: egyre több gyárban dolgoznak részben vagy teljesen robotok az emberek helyett vagy mellett
Ha a korrupció pofán röhög, vissza tudunk nevetni?
A héten nem akartam írni, mert nem volt időm, de ez a tanmese megér egy gyors bejegyzést. Egy meg nem nevezett, de egyértelműen kitalált országban a kormány szétlopott mindent. Szektorokat tette
Végrehajtás megszüntetés ügyvéd által - így szabadulhatsz meg a végrehajtástól
Végrehajtás indult Ön ellen? Mutatjuk, hogyan szüntethető meg ügyvéd segítségével akár elévült vagy jogtalan tartozás esetén is. Tartalom: - Mi a helyzet a jogtalan, elévült követelése
Négyéves csúcson a forint: mik az erősödés okai, és kinek kedvez valójában?
Az elmúlt napokban közel négyéves csúcsra erősödött a forint az euróval szemben. Vajon meddig tarthat a lendület, és kinek kedvez valójában az erős hazai deviza? The post Négyéves csúcson
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?
Meddig mehet az infláció?
Az év második felében gyorsulhat az áremelkedés üteme.
Üresen kong a kassza a Fidesz után – Mit tehet a Tisza?
Óriási a deficit.
Jó és rossz példák: így lehet siker vagy bukás a magyar euróbevezetés
Mielőbb lépni kell, ha komolyan gondoljuk a dolgot.