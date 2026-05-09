Fordulat jöhet a háborúban: Trump hosszabb fegyvernyugvást lebegtetett be

Donald Trump az általa alapított Truth Social platformon jelentette be a megállapodást. Később újságíróknak nyilatkozva közölte, bízik a tűzszünet meghosszabbításában.
Szeretném, ha jelentősen meghosszabbítanák. Ez lehetséges
– mondta az amerikai elnök.
Trump egyre türelmetlenebbül szemléli a több mint négy éve húzódó háború lezárásának akadozását. Hozzátette, hogy a béketárgyalások folytatódnak, és "napról napra közelebb kerülünk" a háború lezárásához.
A megállapodás értelmében minden fegyveres harci cselekményt felfüggesztenek. A teljes fegyvernyugvást Trump közvetlenül kérte Vlagyimir Putyintól és Volodimir Zelenszkijtől, akik mindketten beleegyeztek. A Kreml részéről Jurij Usakov külpolitikai tanácsadó erősítette meg az alkut. Elmondása szerint a megállapodás az amerikai adminisztrációval folytatott telefonos egyeztetések során született meg.
Volodimir Zelenszkij a Telegramon megerősítette a tűzszünetet, és hangsúlyozta, hogy a humanitárius kérdések továbbra is kiemelt fontosságúak. Emellett egy ironikus hangvételű rendeletet is kiadott, amelyben "engedélyezte" a május 9-i orosz katonai díszszemle megtartását. Közölte továbbá, hogy az ukrán fegyveres erők nem veszik célba a Vörös teret. Moszkva korábban azzal fenyegetőzött, hogy a felvonulás bármilyen megzavarása tömeges rakétacsapást vonna maga után Kijev ellen.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció.
