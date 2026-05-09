Gázolt a vonat Óbudán
MTI
Elütött egy embert az Esztergomba tartó vonat az óbudai állomáson szombaton este - közölte a katasztrófavédelem a honlapján.

A fővárosi hivatásos tűzoltók vonultak a helyszínre és segítettek a vonat utasainak leszállni a szerelvényről.

A Mávinform azt írta, az Angyalföldről 19:28-kor Esztergomba elindult Z72-es vonat Óbuda állomáson elütött egy embert.

Az esztergomi vonal többi járatánál nem kell jelentős fennakadásra számítani.

A balesetben érintett vonat nem megy tovább, utasai a fél órával későbbi Z72-es vonattal utazhatnak tovább. Az Esztergomból 21:05-kor Angyalföldre induló Z72-es vonat nem közlekedik.

