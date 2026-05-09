Hány hadosztálya van a pápának? Újra előkerült a régi mondás

Egy bizonytalan eredetű anekdota szerint az 1945-ös potsdami konferencián Joszif Sztálin azt kérdezte Winston Churchilltől:
Hány hadosztálya van a pápának?
XII. Pius pápa állítólag így reagált erre: „Fiam, Joszif majd megtudja, amikor megpróbál a mennybe jutni.”
Miután hosszú ideig feledésbe merült, ez a történet az 1980-as években újra előkerült, amikor a lengyel származású II. János Pál pápa a Szovjetuniót és annak közép- és kelet-európai szatellitbirodalmát megtámasztó ideológia egyik legjelentősebb kihívójaként lépett elő. Az a rendszer, amely „népi demokráciának” nevezte magát, egyáltalán nem volt az, és amikor milliók vettek részt a pápa kommunista uralom alatt álló Lengyelországba tett látogatásain, az úgy hatott, mint a Kreml nagy hazugságának cáfolata.
Ekkor terjedt el az a pletyka, hogy a szovjet titkosszolgálat állt a pápa elleni, Szent Péter téren elkövetett 1981-es merényletkísérlet mögött. Az évtized végére a szatellitbirodalom felbomlott, két évvel később pedig maga a Szovjetunió is. A Szovjetunió utolsó vezetője, Mihail Gorbacsov nem tudta elég gyorsan végrehajtani a reformokat.
Bár az Egyesült Államok előtt álló jelenlegi kihívások egészen mások, kimutathatók feltűnő párhuzamok, nem utolsósorban a radikális reformok vagy az ország politikai irányvonalának alapvető újragondolásának szükségessége terén.
Végül is a jelenlegi amerikai vezetés egyértelműen elveszettnek tűnik a nemzetközi ügyekben. 2025 februárjában Donald Trump az Ovális Irodában tartott találkozón lehordta Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt, azzal gúnyolva őt, hogy nincsenek lapjai (kártyalapjai) Oroszország legyőzéséhez. Pontosan egy évvel később azonban az USA háborút indított Irán ellen, amelyet nem tudott befejezni, és éppen Ukrajna az, amelyik rendelkezik azokkal a lapokkal, amelyekre az Egyesült Államoknak szüksége van – nevezetesen a dróntechnológiák és a drónellenes taktikák mély ismeretével.
Az 1980-as évekbeli Szovjetunióhoz hasonlóan az Egyesült Államok attól tart, hogy gazdasági és technológiai téren lehagyják.
Trump folyamatosan a hanyatlásról és a belföldi „pusztulásról” beszél, és szívesen idézi Szaúd-Arábia koronahercege, Mohammed bin Szalman „híres megjegyzését”, miszerint az Egyesült Államok „halott ország” volt, mielőtt ő a Fehér Házba került. Trump MAGA mozgalma nemzeti újjászületést ígér, de kormányát többször is emlékeztették arra, mennyire függ az amerikai gazdaság a kínai beszállítóktól.
Aztán ott van még a spirituális válság. A Szovjetunióban ez spirituális ürességként nyilvánult meg – egy olyan űrként, amelyet II. János Pál üzenete kitölthetett –, míg Amerikában bőven kimutatható a „vallás”, de annak egy olyan fajtája, amelyet az agresszív nacionalizmus szolgálatába állítottak. A magokat elvetették az univerzális vallás és egy agresszíven önérvényesítő állam közötti nagy konfliktushoz.
XIV. Leó pápa elődje, Ferenc pápa utolsó húsvéti üzenetében az etnikai nacionalizmus veszélyire figyelmeztetett, és ugyanezt az üzenetet 2026-ban is egyértelműen lehet hallani a Vatikánból.
Emlékezzünk vissza az idei húsvétvasárnapra, amikor Trump azt követelte, hogy Irán nyissa meg a Hormuzi-szorosot, különben – az amerikai elnök fenyegetése szerint – az irániak „pokolban fognak élni”. „CSAK FIGYELJETEK! Dicsőség Allahnak” – írta. Ezután tovább fokozta a fenyegetést: „Ma éjjel egy egész civilizáció fog elpusztulni, és soha többé nem fog visszatérni.” Egy héttel később Trump közzétett egy AI által generált képet magáról, amely Jézusnak ábrázolja katonai események közepette és egy furcsa, szarvakat viselő démon előtt állva. Később azt állította, hogy szerinte a kép orvosként ábrázolta őt, majd megosztott egy másik képet, amelyen Jézus átöleli őt.
Az ezt követő felzúdulás a közösségi médiában éppoly előre látható volt, mint elkerülhetetlen. II. János Pálhoz hasonlóan Leó pápa is kerülte az eset közvetlen elítélését, miközben alig hagyott kétséget afelől, hogy mit gondol: „Jaj azoknak, akik a saját katonai, gazdasági és politikai haszonszerzésük érdekében manipulálják a vallást és magának az Istennek nevét, és ezzel a szentet a sötétségbe és a mocsokba rántják le.” A Trump-kormányzat megdöbbentő fenyegetéseit elítélő pápai megszólalásra válaszul JD Vance alelnök, aki nemrég tért át a katolikus hitre, arra szólította fel Leót, hogy „legyen körültekintő”, amikor teológiai kérdésekről beszél.
Természetesen a keresztény nacionalizmus – vagyis amikor valaki egy „igazságos háborúban” a saját győzelméért imádkozik, vagy azt gondolja, hogy a saját nemzete Isten népe – a történelem hosszú szakaszaiban igen megszokott volt. Ez mindig a nemzetközi konfliktusok téves, „civilizációk közötti összecsapás” nézetén alapult, és Trump egyszerűen csak ennek a keretezésnek egy szélsőséges karikatúráját mutatta be.
De ez nem változtat azon a tényen, hogy a Trump-kormányzat alapvetően szembemegy a keresztény tanítással. Amikor Leó megszólalt, a globalizmus etikai alapokon nyugvó változatát fejtette ki, amely eltér a globalizmus legmodernebb hívei által képviselt amorális megközelítéstől. Víziója legalább 1945-ig nyúlik vissza, Sztálinnak a vallási hatalomról szóló állítólagos cinikus megjegyzéséig. És ahogyan lengyel elődje szóvá tette a kommunizmus spirituális ürességét, Leó is kötelességének érezte, hogy bírálja a keresztény nacionalizmus erőszak- és háborúdicsőítését.
2004 januárjában, az Egyesült Államok vezette iraki inváziót követően II. János Pál azt hangsúlyozta, hogy a béke nemcsak lehetséges, hanem szükséges is ahhoz, hogy eleget tegyünk az embertársainkkal szembeni alapvető keresztényi kötelességünknek. Bár nem a pacifizmust hirdette, arra kérte az embereket, hogy egy olyan világot segítsenek elő, amelyet multilaterális intézmények irányítanak, és ahol az erőszakot csak nemzetközi jogi felhatalmazás mellett lehet alkalmazni. Ez volt a cél 1945-ben, amikor az emberiség „a nemzetközi jogrend mélyreható megújításába” kezdett.
Vajon sorszerű-e, hogy egy kelet-európai pápa korrigált egy kelet-európai kisiklást, és hogy most egy amerikai pápa hívja fel a figyelmet az amerikai tévedésre? Egyelőre ezt csak Isten tudja.
Project Syndicate, 2026.
Harold James
A Princeton Egyetem történészprofesszora, a Nemzetközi Valutaalap (IMF) történésze. Számos könyv szerzője, amelyek többek között a két világháború közötti Németország vagy az IMF történetével, az európai monetáris unióval, illetve a globalizáció kérdésével foglalkoznak.
Címlapkép forrása: Shutterstock
Kármán András bejelentette: Pótköltségvetés jön idén
Teljes felülvizsgálat jön.
Kapitány István a parlamentben mondta el, mi most az új kormány legfontosabb dolga
Fontos üzenetet fogalmazott meg a miniszter a versenyről.
Mentők és tűzoltók lepték el az autópályát: kilométeres a dugó, lángokban áll egy kamion
Több kilométeres torlódásra kell számítani.
Putyin kemény üzenetet küldött a NATO-nak a moszkvai győzelmi parádén
"Megyünk tovább."
Börtöncsapda: A magyar büntetés-végrehajtás gazdasági fenntarthatósága a falig ért
Rekordmagas fogvatartotti létszám és elszálló költségek mellett alakul meg az új kormány igazságügyi tárcája
Nagy ütést kapott Kína: évek óta nem látott mélypontra zuhant a szuperhatalom olajforgalma
De egyelőre stabilan tartja magát.
Váratlan fordulat: megtört a világ legnagyobb vasércfogyasztójának lendülete
Gyengélkedik a világgazdaság.
Nemzetközi ÁFA- és e-számlázási változások
A 2026-os változások nem önálló, elszigetelt számlázási reformokként értelmezhetők, hanem egyértelműen a valós idejű adatszolgáltatás és az e-számlázás irányába mutatnak. Az Eur
MARA Holdings - kereskedés
Még december végén vettem belőle újra, nem is tudom, hányadik körre, és még mindig tartom. Leginkább azért, mert a szokásos 20-30% helyett most minimum duplázni szeretnék benne. Nem egy gyors
Lakásfelújítás vagy hitelkiváltás? Ezek most a legmenőbb személyi kölcsönök
Az ingatlanfedezet nélküli kölcsönök piaca sosem látott sebességgel pörög, 2026 tavaszára a folyósított személyi kölcsön volumene egészen elképesztő, 120 milliárd forint feletti szintre
Ingyen pénz a magyar választáson - Látványos félreárazások az előrejelzési piacokon
A magyar választás nemcsak a politikában hozott meglepetéseket, hanem a fogadási piacokon is: a Polymarketen milliók cseréltek gazdát, miközben a piac látványosan félreárazott alapvető kimene
Okos gyárakkal az energiamegtakarítás is könnyebben megy
A technológia és az automatizáció a feldolgozóipart is jelentősen átalakítja: egyre több gyárban dolgoznak részben vagy teljesen robotok az emberek helyett vagy mellett
Ha a korrupció pofán röhög, vissza tudunk nevetni?
A héten nem akartam írni, mert nem volt időm, de ez a tanmese megér egy gyors bejegyzést. Egy meg nem nevezett, de egyértelműen kitalált országban a kormány szétlopott mindent. Szektorokat tette
Végrehajtás megszüntetés ügyvéd által - így szabadulhatsz meg a végrehajtástól
Végrehajtás indult Ön ellen? Mutatjuk, hogyan szüntethető meg ügyvéd segítségével akár elévült vagy jogtalan tartozás esetén is. Tartalom: - Mi a helyzet a jogtalan, elévült követelése
Négyéves csúcson a forint: mik az erősödés okai, és kinek kedvez valójában?
Az elmúlt napokban közel négyéves csúcsra erősödött a forint az euróval szemben. Vajon meddig tarthat a lendület, és kinek kedvez valójában az erős hazai deviza? The post Négyéves csúcson
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?
Meddig mehet az infláció?
Az év második felében gyorsulhat az áremelkedés üteme.
Üresen kong a kassza a Fidesz után – Mit tehet a Tisza?
Óriási a deficit.
Jó és rossz példák: így lehet siker vagy bukás a magyar euróbevezetés
Mielőbb lépni kell, ha komolyan gondoljuk a dolgot.