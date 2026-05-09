Kiderült, hogyan védenék ki az oroszok csapásait: elképesztő eszköz állhat hamarosan csatasorba
Ukrajna közel áll ahhoz, hogy hadrendbe állítsa a Trizub lézerfegyvert az orosz drónok ellen. A Celebra Tech védelmi vállalat május 7-én jelentette be, hogy a rendszer a záró tesztelési fázisba lépett, és egyre hatékonyabban képes semlegesíteni az FPV- és a felderítő drónokat - írta meg az Army Recognition.

A Trizub – más néven Tridens – legújabb változatát utánfutóra szerelték, és célzottan légvédelmi eszközként fejlesztik. A rendszer a jelenlegi formájában 800-900 méteres hatótávolságon belül képes megsemmisíteni az FPV-drónokat, míg a felderítő eszközök ellen akár 1500 méterről is bevethető.

A fejlesztés következő lépéseként a Sahed típusú kamikaze drónok leküzdését célozzák meg, megközelítőleg 5 kilométeres távolságból.

A fegyver mesterséges intelligenciával támogatott tűzvezető radarral és automatikus célkövetéssel rendelkezik. Ez a technológia az irányított energiájú fegyverek globális fejlesztési trendjébe illeszkedik. Ezt a folyamatot elsősorban a tömeges dróntámadások elleni költséghatékony védekezés felmerülő igénye hajtja.

A Trizub mintegy 17 hónapos fejlesztési és tesztelési időszak után, 2026 első felében jutott el a záró tesztelés szakaszába. A fegyver jelentős előnye, hogy az alkalmazása lényegesen olcsóbb a hagyományos légvédelmi rakétákénál. Ezzel jelentősen csökkentheti Ukrajna függőségét a költséges, rakétaalapú rendszerektől. Mindemellett hatékonyabb védelmet biztosíthat a kritikus infrastruktúra és a hátországi célpontok számára az orosz tömeges dróncsapásokkal szemben.

