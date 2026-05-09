Kimondta az ENSZ a közeledő hajóról: negyvenkét napos szigorú megfigyelés vár mindenkire
MTI
"Magas kockázatú érintkezés" kategóriájába tartoznak annak a tengerjáró hajónak az utasai, amelyen hantavírus-gócot találtak, így 42 napon át megfigyelésnek kell őket alávetni - közölte szombaton az Egészségügyi Világszervezet (WHO).

A hajón található valamennyi személy abba a kategóriába tartozik, amelyet magas kockázatú érintkezésnek nevezünk

- magyarázta Maria Van Kerkhove, az ENSZ egészségügyi szakosított szervezetének járványok, illetve világjárványok megelőzéséért, illetve az azokra történő felkészülésért felelős igazgatója a közösségi médiában.

Hozzátette, hogy a hajóból kiszálló valamennyi utas és személyzet számára 42 napos aktív megfigyelés és utánkövetés ajánlott.

Vasárnap hajnalra várják a Hondius óceánjáró megérkezését Tenerife szigetére, ahonnan az utasokat a lehető leggyorsabban és a legteljesebb biztonság mellett szállítják majd haza - közölte a spanyol egészségügyi miniszter szombaton Madridban tartott sajtótájékoztatón.

A hantavírust rágcsálók vizelete terjeszti. Embereknél vérzéses lázat vagy tüdő- és szívbetegséget okoz. Ez utóbbi halálozási aránya 30 és 60 százalék közé tehető.

Címlapkép forrása: Getty Images

