Moszkva még a tűzszünet előtti pillanatban is Ukrajnát bombázta

Az ukrán légierő tájékoztatása szerint

az orosz erők a Krím félszigetről indított ballisztikus rakéta mellett 43 drónt is bevetettek.

A támadás elhárításában a légvédelem, a légierő, az elektronikai hadviselésre szakosodott alakulatok, illetve a mobil légvédelmi tűzcsoportok egyaránt részt vettek. Reggel nyolc óráig 34 pilóta nélküli repülőgépet sikerült megsemmisíteni vagy semlegesíteni az ország déli, északi és keleti régióiban. A hadsereg hat helyszínen közvetlen becsapódást, két további területen pedig a megsemmisített célpontok lezuhanó törmelékei által okozott károkat erősítette meg.

Az egyelőre nem világos, hogy Moszkva megszegte-e Donald Trump tűzszünetét (az május 9-11 között tart), vagy csak a saját maguk által, egyoldalúan deklarált, két napos fegyvernyugvást rúgták fel.

