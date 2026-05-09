Nagy ütést kapott Kína: évek óta nem látott mélypontra zuhant a szuperhatalom olajforgalma

Kína nyersolajimportja csaknem négyéves mélypontra zuhant áprilisban. A Hormuzi-szoros lezárása ugyanis drasztikusan visszavetette a szállításokat a világ legnagyobb olajimportőréhez.

A szombaton közzétett vámadatok szerint Kína áprilisban 38,5 millió tonna nyersolajat importált.

Ez 20 százalékos visszaesést jelent az előző év azonos időszakához képest

- és egyben 2022 júliusa óta a legalacsonyabb havi érték.

Az ázsiai ország a nyersolajának nagyjából felét a Közel-Keletről szerzi be. A szoros lezárása miatt ebben a térségben jelentősen csökkent az olaj- és üzemanyagszállító tankerhajók forgalma. A kínai vámstatisztika nem különíti el a tengeri és a csővezetékes importot. A Kpler hajóforgalmi adatszolgáltató adatai szerint azonban a tengeri úton érkező nyersolaj volumene napi 8,03 millió hordóra esett vissza.

Ez a mennyiség szintén a 2022 júliusa óta nem látott legalacsonyabb szintet jelenti.

Az importcsökkenés ellenére a Vortexa energetikai adatszolgáltató becslése alapján a nyersolajkészletek áprilisban 17 millió hordóval nőttek. A cég szakértői ugyanakkor arra számítanak, hogy májusban a tartalékok már apadásnak indulnak.

A közel-keleti helyzet miatt Peking a belföldi ellátás védelme érdekében szigorúan korlátozza a finomított olajtermékek, például a benzin és a kerozin kivitelét. Ennek következtében a finomítottolaj-export áprilisban mintegy évtizedes mélypontra, 3,1 millió tonnára süllyedt. Ez egyharmados visszaesést jelent a márciusi adatokhoz viszonyítva. A statisztika ugyanakkor a Hongkongba irányuló szállítmányokat is tartalmazza. Mivel ezekre a tételekre nem vonatkoznak az exportkorlátozások, a tényleges külpiaci kivitel még ennél is alacsonyabb lehet.

A földgázimport szintén 13 százalékkal csökkent, így 8,42 millió tonnát tett ki. A hivatalos adatok itt sem választják szét a tengeri úton érkező cseppfolyósított földgázt (LNG) a csővezetékes importtól. Mindez annak tükrében lényeges, hogy Kína jelentős mennyiségű LNG-t vásárol a Perzsa-öböl térségéből.

Forrás: Reuters

