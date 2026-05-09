Putyin kemény üzenetet küldött a NATO-nak a moszkvai győzelmi parádén

Nagyszabású katonai parádéval emlékezett meg Oroszország a náci Németország felett aratott győzelem 81. évfordulójáról pénteken Moszkvában. A Vörös téren rendezett ünnepségen Vlagyimir Putyin beszédében „szent és legfontosabb ünnepnek” nevezte a Győzelem Napját, és hangsúlyozta, hogy a szovjet nép mentette meg a világot a nácizmustól. Az orosz elnök beszédében a NATO-t sem kímélte és azt mondta, hogy továbbra is az agresszív nyugati szövetség erőivel szemben harcolnak.

A gazeta beszámolója szerint az idei díszszemle több szempontból is rendhagyó volt. A hagyományos nehézfegyverzet-felvonulás elmaradt, amit Moszkva az ukrán fenyegetéssel indokolt. A közvetítés ugyanakkor bemutatta az orosz hadsereg modern eszközeit és az Ukrajnában harcoló alakulatokat, köztük a különleges műveleti zónában szolgáló katonákat is.

A parádén először vonultak fel pilóta nélküli csapatok, valamint egy észak-koreai katonai különítmény is. Az orosz narratíva szerint az észak-koreai katonák szerepet játszottak a kurszki régió „felszabadításában”, amit Putyin külön is méltatott.

Az orosz elnök beszédében többször párhuzamot vont a második világháború és a jelenlegi ukrajnai háború között.

Az orosz elnök beszédében a NATO-t sem kímélte és azt mondta, hogy

nem Ukrajnával, hanem továbbra is az agresszív nyugati szövetség erőivel szemben harcolunk, de nem fogunk meghátrálni.

Putyin szerint a jelenlegi katonákat a második világháborús győztes generáció öröksége inspirálja.

A beszéd során egyperces néma csenddel emlékeztek meg a Nagy Honvédő Háború áldozatairól. Putyin hangsúlyozta, hogy Oroszország számára „becsületbeli ügy” a háborús emlékezet megőrzése, és kijelentette:

A győzelem mindig is a miénk volt, és mindig a miénk is lesz!

A parádét követően Putyin külföldi vezetőkkel együtt virágokat helyezett el az Ismeretlen Katona sírjánál az Alekszandr-kertben. Az ünnepségen többek között Fehéroroszország, Kazahsztán, Üzbegisztán, Szerbia, Laosz és Malajzia vezetői is részt vettek.

A Kreml ezt követően hivatalos fogadást tartott az államfők számára, majd Putyin kétoldalú tárgyalásokat kezdett több külföldi delegációval. A programban szerepelt találkozó Robert Fico szlovák miniszterelnökkel, valamint délkelet-ázsiai és balkáni vezetőkkel is.

Címlapkép forrása: Contributor/Getty Images