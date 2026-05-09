Putyin üzent a NATO-nak:
Putyin üzent a NATO-nak: "nem fogunk meghátrálni, megyünk tovább" – Híreink az orosz-ukrán háborúról szombaton

Trump közreműködésével Oroszország és Ukrajna május 9. és 11. között tűzszünetet hirdetett, a második világháborús győzelem 81. évfordulója miatt. Zelenszkij külön rendeletben rögzítette, hogy a Vörös téri felvonulás területe mentesül a támadások alól. Eközben az amerikai elnök abban reménykedik, hogy május 11-ét követően is kitart majd a fegyvernyugvás. Az orosz elnök, Vlagyimir Putyin szombat délelőtt tartja meg az győzelmi napi ünnepi beszédét, amiről mi is beszámolunk. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeivel.
Putyin kemény üzenetet küldött a NATO-nak a moszkvai győzelmi parádén

Nagyszabású katonai parádéval emlékezett meg Oroszország a náci Németország felett aratott győzelem 81. évfordulójáról pénteken Moszkvában. A Vörös téren rendezett ünnepségen Vlagyimir Putyin beszédében „szent és legfontosabb ünnepnek” nevezte a Győzelem Napját, és hangsúlyozta, hogy a szovjet nép mentette meg a világot a nácizmustól. Az orosz elnök beszédében a NATO-t sem kímélte és azt mondta, hogy továbbra is az agresszív nyugati szövetség erőivel szemben harcolnak.

Drámai fordulat: Oroszország is megelőzte az Egyesült Államokat egy friss listán, hatalmas a beszakadás

Az Egyesült Államok globális megítélése immár harmadik éve folyamatosan romlik. Egy friss felmérés szerint az ország a nemzetközi közvélemény szemében mára Oroszország mögé csúszott. Mindez az Alliance of Democracies Foundation megbízásából készült, 85 országra kiterjedő kutatásból derült ki - közölte a Kyiv Independent.

Fordulat jöhet a háborúban: Trump hosszabb fegyvernyugvást lebegtetett be

Oroszország és Ukrajna pénteken megerősítette, hogy elfogadták az Egyesült Államok által közvetített háromnapos tűzszünetet. Donald Trump azonban abban reménykedik, hogy május 11-ét követően is kitart majd a fegyvernyugvás.

Az orosz-ukrán háború pénteki történéseit itt lehet visszaolvasni:

Donald Trump bejelentette a fegyvernyugvást, Ukrajna és Oroszország is megerősítette az egyezményt – Híreink az orosz-ukrán háborúról pénteken

Kasza Elliott-tal

MARA Holdings - kereskedés

Még december végén vettem belőle újra, nem is tudom, hányadik körre, és még mindig tartom. Leginkább azért, mert a szokásos 20-30% helyett most minimum duplázni szeretnék benne. Nem egy gyors

