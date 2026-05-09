  • Megjelenítés
Súlyos légiforgalmi zavarokra figyelmeztetnek Németországban
Globál

Súlyos légiforgalmi zavarokra figyelmeztetnek Németországban

MTI
Járattörlésekre, kapacitáscsökkentésre és emelkedő repülőjegyárakra számít a német repülőtereket képviselő ADV a kerozinellátás körüli bizonytalanságok és az üzemanyagárak megugrása miatt – írta az MTI.

Ralph Beisel, a szervezet ügyvezető igazgatója a Welt am Sonntagnak azt mondta:

elsősorban a diszkont-légitársaságoknál, valamint a turisztikai szempontból kevésbé jelentős célállomások esetében lehet újabb járattörlésekre számítani.

Hozzátette: egyes desztinációk akár teljesen kikerülhetnek a menetrendből, máshová pedig ritkábban és drágábban indulhatnak járatok.

Kapcsolódó cikkünk

Egymás után figyelmeztetnek a nagy légitársaságok – nagyon fáj már az üzemanyagárak drágulása

Az ADV szerint a legkedvezőbb forgatókönyv 2026-ban az utasforgalom stagnálása, rosszabb esetben viszont egyes repülőtereken akár 10 százalékos kapacitáscsökkenés is bekövetkezhet.

Még több Globál

Hamarosan fontos beszédet intéz az oroszokhoz Putyin, Trump hosszabb tűzszünetben reménykedik – Híreink az orosz-ukrán háborúról szombaton

Drámai fordulat: Oroszország is megelőzte az Egyesült Államokat egy friss listán, hatalmas a beszakadás

Fordulat jöhet a háborúban: Trump hosszabb fegyvernyugvást lebegtetett be

Ez országos szinten mintegy 20 millió utast érinthet

- emelték ki.

Beisel szerint a kerozin ára több mint két hónapja a háború előtti szint kétszeresén áll, és a következő hónapokban sem várható gyors normalizálódás. Úgy fogalmazott: még ha az üzemanyag fizikailag rendelkezésre is áll, ilyen árszint mellett sok járat működtetése gazdaságtalanná válhat. Az ADV ezért arra számít, hogy a megemelkedett költségek idén is beépülnek a jegyárakba, és további járatritkításokat hozhatnak.

Kapcsolódó cikkünk

Veszélyben a nyaralások: ülőhelyek milliói tűntek el a kerozinválság miatt

Közel 2 milliárd eurós ütést kap a Lufthansa az elszálló üzemanyagárak miatt

Komoly kihívások elé állítja az energiakrízis Európát

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

MARA Holdings - kereskedés

Még december végén vettem belőle újra, nem is tudom, hányadik körre, és még mindig tartom. Leginkább azért, mert a szokásos 20-30% helyett most minimum duplázni szeretnék benne. Nem egy gyors

PR cikk

Konferencia ajánló

DEBRECEN - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

DEBRECEN - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. május 11.

Portfolio Investment Day 2026

2026. május 12.

MISKOLC - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. május 13.

Pécs - Merre tovább hazai kkv-k?

2026. május 14.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Minden határt áttört a forint, öt éve nem látott szintek kerültek karnyújtásnyira
Donald Trump bejelentette a fegyvernyugvást, Ukrajna és Oroszország is megerősítette az egyezményt – Híreink az orosz-ukrán háborúról pénteken
Áll a bál: a világ egyik legerősebb országa lenyúlta az ukrán harckocsi-fejlesztést, ráadásul rosszul
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility