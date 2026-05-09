Súlyos légiforgalmi zavarokra figyelmeztetnek Németországban

Járattörlésekre, kapacitáscsökkentésre és emelkedő repülőjegyárakra számít a német repülőtereket képviselő ADV a kerozinellátás körüli bizonytalanságok és az üzemanyagárak megugrása miatt – írta az MTI.

Ralph Beisel, a szervezet ügyvezető igazgatója a Welt am Sonntagnak azt mondta:

elsősorban a diszkont-légitársaságoknál, valamint a turisztikai szempontból kevésbé jelentős célállomások esetében lehet újabb járattörlésekre számítani.

Hozzátette: egyes desztinációk akár teljesen kikerülhetnek a menetrendből, máshová pedig ritkábban és drágábban indulhatnak járatok.

Az ADV szerint a legkedvezőbb forgatókönyv 2026-ban az utasforgalom stagnálása, rosszabb esetben viszont egyes repülőtereken akár 10 százalékos kapacitáscsökkenés is bekövetkezhet.

Ez országos szinten mintegy 20 millió utast érinthet



- emelték ki.

Beisel szerint a kerozin ára több mint két hónapja a háború előtti szint kétszeresén áll, és a következő hónapokban sem várható gyors normalizálódás. Úgy fogalmazott: még ha az üzemanyag fizikailag rendelkezésre is áll, ilyen árszint mellett sok járat működtetése gazdaságtalanná válhat. Az ADV ezért arra számít, hogy a megemelkedett költségek idén is beépülnek a jegyárakba, és további járatritkításokat hozhatnak.

