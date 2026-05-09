Szivárognak a műholdképek: a semmiből bukkant fel Amerika álcázott szellemhajója

Az MT Anderson nevű OSINT-elemző (nyílt forrású hírszerzéssel foglalkozó szakértő) 2026. május 8-án tett közzé friss Sentinel-2 műholdfelvételeket. Ezeken jól látszik, hogy az MV Ocean Trader az atoll lagúnájában horgonyoz. A hajóhoz egy Arleigh Burke osztályú romboló és a USNS Pililaau katonai szállítóhajó is csatlakozott. Az Ocean Trader legutóbb 2025 végén, a Karib-tengeren, Venezuela közelében bukkant fel. Azóta nem lehetett nyomon követni a mozgását.

Idén április 13-án azonban valószínűleg áthaladt a Szuezi-csatornán. Ez a lépés már utalt arra, hogy a Földközi-tengerről a nyugat-indiai-óceáni térségbe vezényelték át.

Az MV Ocean Trader nem egy hagyományos hadihajó. Külsőre inkább egy polgári ro-ro (roll-on/roll-off) teherhajóra emlékeztet.

Valójában azonban az amerikai Különleges Műveleti Parancsnokság (SOCOM) úgynevezett úszó bázisaként funkcionál.

A fedélzetén helikopterleszállót és rohamcsónak-indító rendszereket alakítottak ki. Ezenkívül fejlett hírszerzési és felderítési (ISR) koordinációs központtal, valamint hosszú távú logisztikai ellátóképességgel is fel van szerelve. Észlelhetőségének csökkentése érdekében a hajó rendszerint kikapcsolt AIS-jeladóval (automatikus azonosító rendszer) közlekedik.

Diego Garcia szigetének stratégiai fekvése kiemelkedő fontosságú. Innen az MV Ocean Trader műveleti hatósugarába kerül mind Irán, mind a Vörös-tenger kulcsfontosságú hajózási folyosója. A különleges műveleti platform megjelenése egybeesik a térségben tapasztalható fokozott amerikai katonai jelenléttel. Ez a megnövekedett aktivitás a Vörös-tengerre, az Ádeni-öbölre, az Arab-tengerre és a tágabb nyugat-indiai-óceáni régióra is kiterjed, hátterében pedig továbbra is az Iránnal fennálló folyamatos feszültség áll.

